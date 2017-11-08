Нацики испугались. После ликвидации батарей СБУ Киев сократил число атак ДНР.

В течение последних суток число обстрелов украинскими карателями в Донбассе сократилось, сообщают представители ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня во вторник, 7 ноября. По оценкам представителей, число атак стало меньше в шесть раз.

В воскресенье, 5 ноября, в оперативном командовании ДНР говорили о резком обострении ситуации в республике. Украинские каратели начали обстрел жилых кварталов в Донецке. В общей сложности по городу и близлежащим районам выпустили 450 снарядов РСЗО "Град". Ранения получили два мирных жителя.

"Донецкое направление: минометы калибром 120 миллиметров применялись один раз, выпущено пять мин, калибром 82 миллиметра - дважды, выпущено девять мин. Из гранатометов выпущена 181 граната. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 335 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 2126 единиц", - говорит в ходе брифинга во вторник, 7 ноября, представитель ДНР в СЦКК.

Ранее две артиллерийские батареи СБУ были уничтожены в Донбассе в ответ на обстрел Донецка из тяжелой артиллерии, рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Ополченцы уничтожили две артбатареи и три блиндажа, один из которых был командным пунктом. Именно из него проводилась корректировка огня по Донецку, сообщил он.

"Мы это все не оставили без ответа", - отметил Захарченко, комментируя вопрос о реакции ДНР на обстрел Донецка.

По его словам, мониторинговая миссия ОБСЕ не спешит фиксировать этот случай обстрела Донецка, поскольку факты указывают, что огонь велся с позиций ВСУ.

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https://tsargrad.tv/news/posle-unichtozhenija-artillerijskih-batarej-sbu-kiev-sokratil-chislo-atak-donbassa_94272