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Михаил Задорнов принес покаяние..да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством..

13:35. 8 ноября 2017 Просмотров - 678 6 коммент. Опубликовал:

Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с Церковью.

6 ноября. ПРАВМИР. Писатель-сатирик и юморист Михаил Задорнов принял соборование в московском храме Живоначальной Троицы.

Сообщением об этом поделился на своей странице в Facebook настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы протоиерей Андрей Новиков.

«Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе г. Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин. Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством», – написал отец Андрей.

Настоятель храма отметил, что он размещает эту информацию в согласии с ближайшими родственниками Михаила Задорнова.

Ранее Михаил Задорнов неоднократно давал интервью и публично выступал с лекциями о неоязычестве и неоднозначно высказывался о православной вере.

В 2016 году Михаил Задорнов сообщил, что болен раком головного мозга. Ему провели биопсию головного мозга, после этого он проходил курс лечения в одной из прибалтийских клиник.

источник

М.Задорнов с матерью Еленой Мельхиоровной Покорно-Матусевич.

Метки: Михаил Задорнов принес покаяние..да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством..
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6 коммент.»

  • 813 559
    Союз Таможенный 8 ноября 2017 в 14:34 Ссылка Пометить
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    Ну вот, блин… Если еще Америку хвалить начнет… Тогда точно – рак мозга.

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    • 2268 2306
      chink-1 Союз Таможенный 8 ноября 2017 в 16:21 Ссылка Пометить
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      Поскольку он перенес ИНСУЛЬТ в Германии (на фоне основного лечения рака мозга), то о его полноценном сознании к сожалению не приходится говорить – после инсульта человек в худшем случае как “овощ”, в лучшем как младенец. Поэтому инициатива о всех озвученных мероприятиях(соборовании и покаянии) исходила от его родных и близких, (поскольку он уже к сожалению сам себе – своему телу и
      сознанию не хозяин). И судить его за это значит самому с головой не дружить, а близких тоже понять можно – они не разделяли его взглядов, и теперь хватаясь за соломинку
      надеются на чудо исцеления с любой стороны(и за это их тоже нельзя осуждать). Увы Михаил Задорнов по здоровью уже не писатель и не артист, и сколько ему осталось один только Род знает. В любом случае здоровья ему и терпения его родным.

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  • 705 553
    Игорь 8 ноября 2017 в 15:48 Ссылка Пометить
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    Брехня! Кинуть миллионы своих последователей…? Это так же – как стать Иудой… Может он сам скажет об этой новости?

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  • 6829 2865
    юстас 8 ноября 2017 в 16:02 Ссылка Пометить
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    Т.е. проблемы с головой у Задорного потому , что не был христианином ???
    Ну автор и залупил !

    До внедрения иудохристианства на Руси ЕЗЫЧЕНИКАМИ называли христиан , ЕЗЫЧЕ– человек , НИК– никакой , не наш , чужой по вере и по крови. Сами себя русы езычениками не называли ! А то некоторые “изТОРЫки” любят прибрехнуть.
    Нужно понимать разницу между христианским Православием и ведическим Православием. Христианская церковь называется Православной только в России. Слова “Православие” в Библии нету. В других, не славянских, языках его тоже нету. Правильное наименование РПЦ МП во внешнем мире «Ортодоксальная (Правоверная) автокефальная церковь византийского толка».
    “Православие”– ведический термин , славить Правь ( мир богов).
    А подмена термина “Правоверие” на “Православие” Патриархом Никоном произошла для “удревнения” христианства на Руси и присвоения истории ведического Православия . Боги – суть предки наши. Мы–внуки богов. Это христиане– рабы.
    А то получается, что русскому человеку в старину делать больше нечего было, кроме как исповедовать еврейскую религию !

    В Лужецком монастыре в Можайске в фундаменте разрушенной во время войны церкви обнаружили надгробные плиты , на которых не было ни одного христианского символа до 1700 г. , а были сплошь солярные ведические символы. И датировка на плитах от сотворения мира в звёздном храме. Ведичество исповедует культ жизни, христианство– культ смерти.

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      Борис юстас 8 ноября 2017 в 17:18 Ссылка Пометить
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      И не только в Лужецком монастыре, но во многих других местах. Приятель копался в этом вопросе, у не целый ряд интересных фото.

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    любопытный 8 ноября 2017 в 16:42 Ссылка Пометить
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    Но ведь в сообщении не говориться и самом Задорном, а о его близких. А близкие могут делать это и без его вмешательства. Я видела человека, укоторого инсульт был, к его кровати прикасаешься, а ему больно

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