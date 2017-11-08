Михаил Хазин. Почему в исламском мире не получается создать технологическую экономику на собственном базисе?

Вопрос о смысле «исламского банкинга» поднимается в последнее время все чаще, у нас уже даже стали говорить о «православном банкинге», не очень, правда, объясняя, что это такое. Но самый главный вопрос при этом обсуждается слабо: что же такого в этом самом «западном банкинге», что он позволяет обеспечивать постоянное развитие углубления разделения труда и научно-техническим прогрессом? Почему повторить эту модель вне рамок капитализма удалось только СССР, а вот исламские страны вынуждены копировать, но сами вперед вырваться не могут? О Китае мы говорить не будем, поскольку Китай скопировал модели, вначале советскую, затем — финансово-капиталистичекую и (пока, во всяком случае) на собственную модель, в отличие от ислама, не претендует. Вопрос о смысле «исламского банкинга» поднимается в последнее время все чаще, у нас уже даже стали говорить о «православном банкинге», не очень, правда, объясняя, что это такое. Но самый главный вопрос при этом обсуждается слабо: что же такого в этом самом «западном банкинге», что он позволяет обеспечивать постоянное развитие углубления разделения труда и научно-техническим прогрессом? Почему повторить эту модель вне рамок капитализма удалось только СССР, а вот исламские страны вынуждены копировать, но сами вперед вырваться не могут? О Китае мы говорить не будем, поскольку Китай скопировал модели, вначале советскую, затем — финансово-капиталистичекую и (пока, во всяком случае) на собственную модель, в отличие от ислама, не претендует.

Для ответа на этот вопрос нужно понимать, что такое капитализм (в чем его фундаментальное отличие от феодализма) и какое значение в этом отличие играет кредит. Для начала отметим, что, в рамках феодальной системы, кредит (с процентами), в основном, использовался в двух формах: либо для ускорения потребления (оплата наемных армий это тоже потребление, для феодала), либо — как страховой взнос (длительные экспедиции были высокорисковым мероприятием и те, кто вернулся, неизбежно должны были оплачивать тех, кто вернуться не сумел).

Отметим, кстати, что наемные армии тоже получились не случайно. Это пример углубления разделения труда: феодалу дешевле в нужные минуты заплатить наемникам, чем постоянно держать армию, которую нужно кормить каждый день. Общий объем вооруженных людей при этом сокращается, как и нагрузка на экономику, да и качество этих людей выше, поскольку они совершенствуются непрерывно. Другое дело, что проблема защиты Отечества их волнует мало (хотя свое собственное отечество, например, Швейцарию, они всегда защищали истово).

Возвращаясь к основной теме: для цехового производства кредит был особо не нужен: количество мастеров было фиксировано, как и технологии, спрос, в общем, не менялся десятилетиями, как, часто, и цены и, как следствие, финансовые потоки были стабильными. А инновации, без которых современная экономика жить не может, делались крайне редко и из сбережений, а не за счет кредитов.

Я не буду здесь останавливаться на причинах перехода от феодализма к капитализму, скажу лишь основной вывод. Отличие капитализма от феодализма состоит в том, что траты на инновации (расширение производства, создание новых технологий, создание новых продуктов) были включены в воспроизводственный контур экономики. То есть — их должны были оплачивать потребители.

И вот здесь стало понятно, что необходим постоянный источник денег. Фиксированные финансовые потоки цехового производства не работают, если нужно все время что-то менять и модернизировать. Собственно, сказанное в предыдущем абзаце можно сформулировать иначе: капитализм — это экономика постоянной модернизации. И для этой текущей модернизации необходим постоянный источник кредитов. В том числе потому, что постоянная текущая модернизация меняет структуру финансовых потоков и ты никогда заранее не знаешь, сколько тебе придется платить поставщику завтра, чтобы он поставил тебе продукцию послезавтра.

Объем расширенной денежной массы в экономике (агрегат М2) должен быть примерно равен ВВП (превышение связано с образованием финансовых пузырей, недостаток денег ведет к стагнации экономики), а кредитный мультипликатор (от есть отношение М2 к денежной базе) быть в диапазоне 4-6. То есть, значительная часть обслуживающей экономику денежной массы создана банками за счет кредитных операций — и без них экономика существовать не может. И это не инвестиции — это краткосрочные кредиты на обслуживание текущей хозяйственной деятельности.

Эти кредиты играют принципиально важную роль в хозяйственной деятельности конкретных производителей, фактически, банки берут на себя часть рисков хозяйствующих субъектов. Эти кредиты принципиально необходимы в индустриальной экономике (они были и в СССР, поскольку Госбанк перечислял деньги предприятиям по документам об отгрузке и это был именно кредит, за него брался процент, возврат этих денег происходил только после того, как получатель свой товар получал, а это могло произойти через много месяцев) и их никаким «исламским банкингом» не компенсируешь. Прежде всего потому, что объем этих кредитов связан с общим объемом затрат, который может быть в десятки раз больше, чем прибыль предприятия. А «исламский банкинг» это именно участие в прибыли, а вовсе не в доходах.

Фактически, речь идет о том, что любое соучастие в бизнесе (а именно в этом суть исламского банкинга) — это разделение прибыли (если она есть) и/или доли от продажи бизнеса в целом. Но текущая хозяйственная деятельность требует постоянного оборота денег, совокупный объем которых в экономике примерно совпадает с совокупным объемом добавленной стоимости, но локально может его существенно превышать. И обслуживание этих кредитов ложится на себестоимость, то есть происходит до формирования прибыли.

И фокус состоит в том, что бескредитного аналога рефинансирования оборотных средств и системы денежного обращения в рамках исламского банкинга никто пока не придумал … И потому индустриальная цивилизация в исламских странах не получается. Они могут купить или своровать технологию и отлично ее внедрить и реализовывать. Но внутренняя система инноваций при этом не пойдет — что мы и наблюдаем на практике. Фактически, исламские страны повторяют феодальную систему на базе современных технологий. То есть она работает, но, сама по себе, не обновляется.

Спрашивается, а чем плоха цеховая система? Работаем, накапливаем прибыль, а потом из нее оплачиваем инновации? А проблема в том, что инноваторы не могут работать раз в десять лет — если они постоянно не совершенствоваются, то довольно быстро «вымирают» (не физически, а организационно). А как их кормить, кто там поймет, это настоящие инноваторы или жулики, если понять это можно будет только лет через десять! Ну и потом, за эти десять лет капиталисты убегут далеко вперед и как потом догонять? Собственно, по этой причине многие вполне успешны страны Средневековья (типа Индии или Китая) и получили в XIX веке серьезные проблемы (напомню, Китай за сто лет до этого был крупнейшей экономикой мира) …

И единственно, кто справился с этой проблемой, был СССР. Суть его модели была очень проста: инноваторы финансировались отдельно, а кредиты, как я уже отмечал, выдавались автоматически, по документам об отгрузке, при условии, что продукция была внесена в план. Да, частично такая централизация и бюрократизация уменьшал эффективность, зато она росла за счет эффекта масштаба. Ну а рухнула эта система совсем по другой причине, по той же, по которой сейчас «колбасит» мировую систему капитализма. Впрочем, это уже тема другой статьи.

Главный вывод из сказанного состоит в том, что невозможность более поддерживать систему капитализма (которая требует постоянного расширения рынков) требует разработки альтернативной системы развития. И если мы начнем ее формировать на базе исламского банкинга, то получим серьезную проблему. И думать о том, как ее преодолеть нужно уже сейчас.