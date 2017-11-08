Еврокомиссия сочла ненужным “Северный поток — 2″

Европа не нуждается в газопроводе "Северный поток — 2", поскольку в будущем потребление "голубого топлива" в Евросоюзе сократится, говорится в материалах ЕК.

В Еврокомиссии уверены, что из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным. В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа это делает бессмысленным строительство такой системы, как "Северный поток — 2", пояснили в правительстве Европейского союза.

Кроме того, Брюссель пообещал и дальше поддерживать транзит российского газа через Украину.

Сегодня Еврокомиссия согласовала поправки к Газовой директиве Евросоюза. Они призваны распространить ключевые принципы энергетического законодательства ЕС на все газопроводы, которые связывают его с третьими странами.

На практике юридические изменения затронут только трубопроводы, попадающие в Евросоюз через морскую границу. Поскольку "Северный поток — 2" пройдет по морю, на него сейчас не распространяются все правила внутреннего рынка ЕС, третьего энергопакета. Еврокомиссия стремится изменить эту ситуацию. Ее предложения еще должны согласовать Совет ЕС и Европарламент.



Официальный представитель Nord Stream 2 AG ("дочка" "Газпрома", которая реализует "Северный поток — 2") в ЕС Себастьян Сасс заявил, что Еврокомиссия ускоряет процесс принятия поправок в энергетическое законодательство и что это может нанести ущерб инвестициям в инфраструктуру региона.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Источник: nnm.me