Экспорт российских вооружений. Сентябрь 2017 года

Сентябрь 2017 года оказался богат на новости, касающиеся экспорта российских вооружений. В частности, именно в сентябре появились подробности сделки по поставке ЗРС С-400 «Триумф» в Турцию, а также информация об очень крупном контракте на поставку БМПТ-72 «Терминатор-2» в Алжир.

Помимо этого, Алжир, возможно, стал вторым экспортным заказчиком оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-Э». Традиционно не обошлось и без новостей, касающихся российской боевой авиации. К примеру, Казахстан закупает в России еще 12 истребителей Су-30СМ.

Подробности контракта с Турцией на поставку С-400 «Триумф»

Контракт на поставку Турции зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», безусловно, можно отнести к одному из самых главных контрактов 2017 года. Долгое время российские эксперты сомневались в том, что эта сделка может состояться на самом деле, однако контракт между Москвой и Анкарой действительно был подписан, став одним из крупнейших, особенно в российско-турецких отношениях в оборонной сфере.

О подписании Россией и Турцией контракта на поставку С-400 в середине сентября сообщила турецкая газета Hurriyet. «Наши друзья уже подписали соглашение по поставкам С-400, насколько я знаю, также уже был перечислен первый взнос, — цитирует турецкое издание слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана. — Процесс продолжится передачей кредита нам от РФ. И я, и Владимир Путин решительным образом настроены по этому вопросу». Подписание соглашения между Россией и Турцией подтвердил ТАСС и Владимир Кожин, являющийся помощником президента по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Как сообщает газета «Коммерсантъ», в Федеральной службе по ВТС изданию подтвердили, что Российская Федерация готова к реализации данного контракта. В то же время в «Рособоронэкспорте» от комментариев на этот счет воздержались.

По информации «Коммерсанта», соглашение между странами предусматривает передачу Анкаре зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» в количестве 4-х дивизионов на сумму более двух миллиардов долларов. Пока что окончательно не решен вопрос о предоставлении турецкой стороне кредита, а также трансферта технологий, по данным вопросам пройдут дополнительные переговоры. В случае их успешного завершения Турция станет третьей страной в мире после России и Китая, которая получит на вооружение комплекс С-400, и первой страной — членом НАТО, которая заключила такой крупный контракт на поставку вооружений с Россией.

Контракт имеет очень большое значение, так как это первая подобная сделка между странами с 2008 года, когда Анкара купила в России 80 ПТРК «Корнет-Э». Следующая сделка могла состояться в 2013 году, когда Турцией был объявлен тендер на поставку современных систем ПВО на общую сумму 4 миллиарда долларов. Тендер выиграла китайская государственная корпорация CPMIEC, она не только снизила стоимость контракта на свой комплекс HQ-9 до 3,44 миллиарда долларов, но и согласилась передать Анкаре технологии. Однако твердый контракт так и не был подписан. Тогда Москва объяснила свою неудачу с системой ПВО «Антей-2500» политическими мотивами.

Военно-дипломатические источники журналистов «Коммерсанта» признают, что подписание контракта на поставку С-400 Турции — это следствие политических договоренностей, достигнутых на самом высоком уровне — между президентами двух стран. В марте и в мае 2017 года данный вопрос был одним из ключевых во время личных встреч Путина и Эрдогана. Именно это, скорее всего, и позволило заключить контракт в рекордные сроки — менее года. Для сравнения твердый контракт с КНР на поставку 4-х дивизионов С-400 был подписан после трех лет тяжелых переговоров, сумма этой сделки оценивается в 1,9 миллиарда долларов. В Федеральной службе по ВТС не стали раскрывать детали сделки между Москвой и Анкарой, ссылаясь на чувствительность данной темы, подчеркнув при этом, что поставки С-400 Турции отвечают геополитическим интересам России. Стоит отметить, что данный контракт стал не только самым крупным в отношениях России и Турции, но и России с государством — членом НАТО.

Алжир, возможно, стал вторым иностранным покупателем ОТРК «Искандер-Э»

Алжир, возможно, приобрел в России четыре оперативно-тактических ракетных комплекса «Искандер-Э», становясь, таким образом, вторым иностранным получателем данной системы после Армении. Об этом 12 сентября написал специализированный военный блог bmpd, который ведут специалисты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), со ссылкой на собственные алжирские источники.

Пуск крылатой ракеты ОТРК «Искандер-М» во время активной фазы учения «Запад-2017», фото: минобороны.рф

«Искандер-Э» является экспортным вариантом российского оперативно-тактического комплекса с заниженной до 280 километров дальностью стрельбы, у российского «Искандер-М» заявленная дальность стрельбы составляет 500 километров. ОТРК «Искандер» был принят на вооружение российской армии в 2006 году, в настоящее время в войсках имеется порядка 120 пусковых установок данного комплекса в составе 10 ракетных бригад, поставки комплекса в войска продолжаются. Основное назначение ОТРК «Искандер» — это поражение боевыми частями в обычном снаряжении как малоразмерных, так и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника. Он может эффективно использоваться для уничтожения систем ПРО и ПВО противника, поражения важных объектов (аэродромов, складов, баз хранения, военных частей), прикрываемых ими, а также командных пунктов и узлов связи, скоплений войск и техники, в том числе на марше.

Любопытным является тот факт, что в июне 2016 года Сергей Чемезов, являющийся главой государственной корпорации «Ростех», рассказывал журналистам о том, что экспорт ОТРК «Искандер» из России запрещен и данный комплекс не будет продаваться иностранным заказчикам, несмотря на повышенный интерес к нему, к примеру, со стороны военных из Саудовской Аравии. Уже через несколько месяцев после этого — 16 сентября 2016 года на параде в честь 25-летия независимости Армении боевые машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-Э» были впервые продемонстрированы в Ереване. Таким образом, армия Армении стала первым иностранным заказчиком и эксплуатантом данных комплексов. Предположительно контракт на их поставку в Армению был подписан в 2014 году.

Алжир приобрел 300 боевых машин БМПТ-72 «Терминатор-2»

По информации алжирского интернет-ресурса «Menadefense», данные о проведении испытаний БМПТ-72 в Алжире появилась еще в 2013 году. Уже тогда алжирские военные очень заинтересовались российской новинкой. Данная боевая машина необходима им для усиления мощи своих бронетанковых подразделений. Позднее российский ресурс «Правда.ру» сообщил о наличии контракта между Россией и Алжиром на поставку БМПТ-72. По информации журналистов издания, данный контракт был подписан еще в прошлом году.

Как пишут в статье «Le BMPT-72 en Algérie début 2018» алжирские журналисты, поставки боевых машин из России начнутся уже в первом квартале 2018 года, они будут продолжаться как минимум до конца 2019 года. Модификация, подготовленная для Алжира «Уралвагонзаводом», будет максимальным образом унифицирована с основным боевым танков Т-90СА, который уже поставляется в Алжир. Также в статье говорится о том, что контракт не был подписан в 2013 году, потому что Алжир ждал появления более совершенного варианта БМПТ — «Терминатор-2», у этой боевой машины была снижена масса, а количество членов экипажа сократилось с четырех до трех человек.

БМПТ-72 «Терминатор-2», фото: uvz.ru

Общее количество заказанных Алжиром БМПТ-72 превышает 300 единиц. Их основной задачей в алжирской армии станет сопровождение танков Т-90СА в составе бронетанковых дивизий и обеспечение их защиты на поле боя. На данный момент времени алжирские военные используют для защиты своих танков сочетание из ЗСУ «Шилка» и автомобилей повышенной проходимости Land Rover, на которые установлены российские ПТРК «Корнет-Э».

«Терминатор-2» — это боевая машина огневой поддержки, созданная специалистами «Уралвагонзавода». Данная машина в состоянии эффективно бороться с БМП и танками противника, а также другими бронированными объектами, поражать огневые точки противника, а также пехоту, использующую против наступающих танков гранатометы и противотанковые комплексы. Основным вооружением «Терминатора-2» являются спаренная 30-мм автоматическая пушка 2А42 и 4 ПУ для управляемых ракет. Комплекс вооружения управляется дистанционно, он был вынесен за пределы обитаемого отделения и располагается в специальной бронированной надстройке.

Казахстан приобрел у России еще 12 истребителей Су-30СМ

12 сентября агентство ТАСС сообщило о том, что Россия и Казахстан подписали контракт на поставку 12 истребителей Су-30СМ. Об этом журналистам рассказал помощник президента России по вопросам ВТС Владимир Кожин. «В рамках работы Международного военно-технического форума «Армия-2017» был подписан данный рамочный контракт. Условия договора предполагают его поэтапное выполнение в течение трех лет с момента первой поставки истребителей», — отметил Кожин. По словам чиновника, соглашение будет осуществляться в рамках действующего договора о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Астаной, которое было подписано в 2013 году и предполагает прямое взаимодействием между российской корпорацией «Иркут» и казахстанским государственным предприятием «Казспецэкпорт».

Су-30СМ на военной базе в Талдыкоргане, фото: voxpopuli.kz

Стоит отметить, что стоимость одного самолета Су-30СМ для ВВС России оценивается примерно в 50 миллионов долларов. Ранее вице-президент корпорации «Иркут» по гособоронзаказу и летной работе в интервью казахскому изданию Voxpopuli отмечал, что в рамках ОДКБ российское вооружение и военная техника продаются по ценам, которые действуют для вооруженных сил Российской Федерации. Также он отметил, что по своему техническому оснащению, приобретенные Казахстаном истребители полностью соответствуют тем, которые в настоящее время используются в военно-воздушных силах России.

Как отмечает специализированный блог bmpd, между Россией и Казахстаном был заключен рамочный договор на покупку дополнительных 12 многоцелевых двухместных истребителей Су-30СМ. В рамках данного соглашения конкретные контракты будут заключаться Казахстаном, как это происходило и ранее, на партии по 4 истребителя ежегодно. Стоит отметить, что Казахстан по двум контрактам с Россией уже заказал в общей сложности 11 самолетов Су-30СМ производства Иркутского авиационного завода ПАО «Корпорация «Иркут». Ранее появлялась информация о том, что казахские военные собираются приобрести до 2020 года суммарно 36 многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Шри-Ланка ведет переговоры о покупке 6 истребителей Су-30К

По информации интернет-издания «Sri Lanka Guardian», правительство Шри-Ланки в настоящее время ведет переговоры с АО «Рособоронэкспорт» о покупке 6 оставшихся истребителей Су-30К (бывших индийских машин), которые находятся на базе хранения ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» в Барановичах (Белоруссия), а также ряда других видов российской военной техники. Покупки Шри-Ланка собирается осуществлять в счет российских кредитов.

Согласно информации интернет-издания, ВВС Шри-Ланки собираются купить 6 остающихся в Барановичах истребителей, после того как 12 других самолетов Су-30К были приобретены Анголой по контракту от 2013 года. Первые два истребителя в рамках данного контракта недавно были переданы африканской стороне после проведения ремонта на 558-м авиационном ремонтном заводе.

Сообщается, что переговоры о покупке остающихся в Барановичах шести истребителей Су-30К состоялись здесь еще в начале ноября 2016 года. В них приняли участие с одной стороны высокопоставленные офицеры ВВС Шри-Ланки, а также компании Czechoslovak Export Ltd и Lanka Logistics and Technologies Limited, с другой стороны — представители АО «Рособоронэкспорт», ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» и ПАО «Корпорация «Иркут». По результатам состоявшихся в Барановичах переговоров сторонами был подписан совместный протокол.

Приобретение шести указанных истребителей Су-30К стало частью предполагаемого к заключению пакета контрактов по приобретению различных вооружений между «Рособоронэкспортом» и Шри-Ланкой. Покупки будут осуществляться в счет двух предоставляемых Россией кредитных линий. Первая из них стоимостью порядка 300 миллионов долларов была предложена Москвой Шри-Ланке еще в 2010 году и с тех пор так и не была использована. Еще одну кредитную линию Россия предложила Шри-Ланке во время визита президента Майтрипалы Сирисены в Москву в марте 2017 года, стоимость данной кредитной линии составляет порядка 400 миллионов долларов.

Согласно информации сайта Sri Lanka Guardian, из порядка 700 миллионов долларов общей суммы кредитов, которые выдаются Москвой, 146 миллионов долларов должны пойти на оплату подписанного еще в 2013 году контракта на поставку в Шри-Ланку 14 вертолетов Ми-171 (в том числе двух машин в VVIP-комплектации). Оставшаяся сумма должна быть потрачена на финансирование трех других закупок у «Рособоронэкспорта» — уже обозначенных шести многоцелевых истребителей Су-30К, 33 бронетранспортеров БТР-82А для оснащения ланкийского батальона миротворческого контингента сил ООН в Мали и одного патрульного корабля проекта «Гепард 5.1».

Индия существенно продвинулась в вопросе аренды второй атомной подводной лодки проекта 971

По информации индийского интернет-ресурса theprint.in, Дели находится в активной стадии переговоров с Москвой по поводу аренды для индийского флота уже второй российской АПЛ проекта 971. Сообщается, что переговоры активно продвигаются. Соглашение между странами по этому вопросу было подписано в октябре прошлого года. Это произошло во время визита российского президента в Гоа, где проходил очередной саммит БРИКС. Стоимость соглашения оценивается в 2,5 миллиарда долларов, а срок его реализации составит 78 месяцев. В стоимость, по всей видимости, были включены ремонт и переоборудование подводной лодки в интересах индийских военных моряков.

Сообщается, что в течение этого срока АПЛ проекта 971 из состава российского флота пройдет ремонт и переоборудование в Северодвинске на головном предприятии АО «Центр судоремонта «Звездочка», после чего будет передана в состав ВМС Индии в аренду на срок 10 лет. Как пишет издание theprint.in, группа индийских специалистов уже посетила российское предприятие в Северодвинске, где отобрала одну из двух находящихся там АПЛ проекта 971. Речь, по информации индийского ресурса, идет об одной из двух подводных лодок Тихоокеанского флота, которые были доставлены в Северодвинск на ремонт еще в 2014 году — К-295 «Самара» и К-391 «Братск».

Первая атомная подводная лодка проекта 971У «Щука-Б» была передана в лизинг ВМС Индии 23 января 2012 года. Срок аренды подводной лодки рассчитан на 10 лет. При этом общая стоимость заключенного тогда контракта составила 900 миллионов долларов. В индийском флоте российская лодка К-152 «Нерпа» получила название INS «Chakra».

Автор: Юферев Сергей

Источник: nnm.me