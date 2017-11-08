Что там с принцами?

Так исстари повелось, что если на географических картах над залежами американской нефти вдруг обнаруживали какую-то арабскую страну, – горе стране. Порядок этот был заведен задолго до изобретения интернета и сервиса Googlemaps. Были и примеры «мирного» урегулирования проблемы, если в случайно обнаруженной арабской стране сговорчивые правители соглашаются передать Америке всю нефть совершенно бесплатно (безвозмездно, – то есть, даром), а точнее, в обмен на зеленые фантики, с обязательным их вложением в американскую экономику, и размещением в американских банках, а теперь уже и без фантиков, просто в обмен на циферки с большим количеством ноликов на счетах правящей верхушки в банках, разумеется, американских. Против «недогадливых» или «жадных» правителей американские власти вводят санкции, организуют цветные революции, госперевороты, и, наконец, если все это не помогает, то находят «пробирку с белым порошком» или другую солдатскую причину для прямого военного вторжения. Так было всегда, но после кризиса 2008 года стало иначе, – «всё отдать» более недостаточно. Даже самые «понятливые» правители легко перерабатываются Вашингтоном «на колбасу», а самые преданные из «понятливых» – на халяльную колбасу. Однако, тренд сезона 2017 года - не все потенциальные жертвы безропотно следуют своей участи, определенной Вашингтоном, но это исключительно потому, что Вашингтон перестал быть единым. Примеры? Да сколько угодно: у Порошенко уже который раз с начала сентября взрываются военные склады ВСУ в результате чего «откладывается наступление». Его хозяева из администрации Клинтон требуют от шоколадного президента наступления «на Москву», не меньше, угрожая свержением устами своего верного агента – М. Саакашвили. Трамп никаких наступлений на Москву от Порошенко не требует, но Трампу сейчас не до украинских проблем, – он непрерывно отбивается от бездоказательных обвинений в «сотрудничестве с русскими». Но речь пока не о Порошенко, а о Саудовском наследном принце Мухаммеде бин Салмане.

Доброе утро, Татьяна!

Так что же все-таки затеял принц? Если би-би-си в заключении пишет, что: “По мнению аналитиков, сценарий, при котором принца смещают армейские или религиозные круги, все еще весьма вероятен. Внезапный удар дал Мухаммеду бин Салману тактическое преимущество, однако исход битвы за власть в королевстве отнюдь не предрешен.” То явно его ход не в пользу американских друзей был сделан.

https://news.mail.ru/politics/31566878/ Best Regards, D.

Наследный саудовский принц Мухаммед бин Салман посадил под замок 11 принцев и множество бывших и действующих министров. Аналитики склоняются, что это первый шаг 32-летнего реформатора в борьбе за трон королевства.(https://news.mail.ru/politics/31566878/ )

Здравствуйте, Татьяна!

Новость в немецкой прессе, которая меня бы никак не тронула, если бы не поток информации о Саудовской Аравии на Вашей странице: “Один из принцев Саудовской Аравии погиб при крушении вертолёта”.

https://www.gmx.net/magazine/panorama/tv-sender-saudischer-prinz-stirb-helikopter-absturz-32613586

Согласно информации телевизионного канала Аль-Арабия, один из саудовских принцев Мансур бин Мукрин погиб вместе с другими неназванными пассажирами при крушении вертолёта недалеко от границы с Йеменом. Причина катастрофы пока не известна. С уважением

Все верно пишут аналитики, – идет борьба, но не столько за трон, сколько за предотвращение втягиванию Саудовской Аравии в войну с Ираном. Страной-поджигателем войны между Ираном и Саудовской Аравией избрана даже не Сирия, где военный конфликт заканчивается, а Йемен, где война между шиитами и суннитами в самом разгаре:

https://lenta.ru/news/2017/11/04/er_riyad/ Шиитские повстанцы-хуситы с территории Йемена запустили баллистическую ракету по международному аэропорту в саудовском Эр-Рияде. Об этом сообщаетTelegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов. На перехват снаряда были выпущены несколько противоракет MIM-104 Patriot, успешно поразивших объект. При этом в Йемене утверждают, что их ракета Burkan-1 (модернизированная советская Р-17 «Эльбрус» и северокорейская «Хвасон-6») достигла цели. Хуситы заявили, что обстрел стал ответом на саудовскую интервенцию и ежедневные бомбардировки мирного населения в Йемене. В возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции, в свою очередь, отметили, что инцидент не отразился на работе воздушной гавани королевства, однако запуск баллистической ракеты из Йемена «угрожает не только региональной, но и мировой безопасности», передает ТАСС. Предыдущий пуск баллистической ракеты с территории Йемена по Саудовской Аравии случился 10 октября. Ракета средней дальности типа «Кахир-2» упала в районе Джизан на юго-западе страны.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201711050131-c3zu.htm

ВВС коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли серию ударов по позициям повстанцев в столице Йемена в ответ на запущенную в сторону Эр-Рияда баллистическую ракету. По данным Press TV, удары были нанесены по зданию Совета национальной безопасности Йемена и министерству внутренних дел. При этом, как передает ТАСС, по данным телеканала Al Jazeera, удары были нанесены по зданию министерства обороны правительства мятежников. О пострадавших или погибших в результате ответного удара не сообщается.

Иран, хоть и нехотя, и с оговорками, вынужден оказывать помощь повстанцам-хуситам, и население Ирана «не поймет», если власти оставят в беде единоверцев. Американцы умело создали Ирану свой «шиитский мир», по образу и подобию «русского мира» на территории Украины. Если сценарий работает — его не меняют, а, немного подкорректировав с учетом местных особенностей, используют по всему миру. Арест саудовских принцев — это очень сильный ход нового правителя по нейтрализации внутрисаудовской пятой колонны. Применительно к российским реалиям, это как если бы в ответ на очередной раунд введения санкций В. Путин арестовал бы Эльвиру Набиуллину, Андрея Кружалова (главного бухгалтера ЦБ), Германа Грефа, Льва Хасиса (заместителя Г. Грефа) и отстранил от должностей Сергея Шойгу и Владимира Колокольцева и еще пару десятков человек из старой ельцинской команды, которые давно в отставке, но сохранили свое влияние, как, например, Виктор Геращенко. Представьте истерику в СМИ о «нарушении прав человека в России»! Команде Д. Трампа на эти аресты было бы глубоко плевать, а вот остатки команды Бушей/Клинтонов в американском истеблишменте полностью утратили бы рычаги влияния на Москву. Пятая колонна-то не на улицах, она в кабинетах, просто в Саудовской Аравии под угрозой войны король был вынужден это признать и начать борьбу с внутренним врагом, а у нас продолжают делать вид, что пятая колонна — это исключительно оппозиция в лице Навального, а теперь еще добавился и Мальцев. Наши кролики предпочитают находиться под гипнозом бывшей команды Х. Клинтон, а вот саудовские впервые подмигнули удаву, потерявшему власть в Вашингтоне. «Видимо, мерещится, подумал удав и снова приступил к гипнозу. Умирающий глаз кролика в последнее мгновение лихо подмигнул удаву. Наконец, в шестой или в седьмой раз удав не выдержал, и, как только кролик подмигнул ему, он попытался схватить его пастью, но кролик, неожиданно взмыв свечой, сделал сальто и ускакал.» (Ф. Искандер. «Кролики и удавы» ) Почему остаткам команды Х. Клинтон надо было срочно начать войну Саудовской Аравии с Ираном? Трамп сменил Дажнет Йеллен на посту главы ФРС на своего человека. С этого момента судьба ФРС предрешена — будут банкротить. Истерические попытки определенных кругов переучредить ФРС натолкнулись на серьезное препятствие — денег нет. В ход уже пошли поддельные документы на распоряжение активами СССР (подделана подпись Шашурина), предоставленные в американские банки в качестве обеспечения, но афера раскрылась. Представьте чувства владельцев ФРС, когда прямо под носом маячат саудиты с их кубышкой – Суверенным фондом Саудовской Аравии и в поиске, – куда бы вложить деньги. $100 млрд. до своего ареста контролировал Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд.

http://arafnews.ru/news/saudovskaja-aravija-uvelichila-svoj-fond-natsionalnogo-blagosostojanija-na-17.html Суверенный фонд Саудовской Аравии владеет пакетом акций саудовских компаний стоимостью US$100 млрд, среди которых SABIC и Saudi Telecom. К 2020 году фонд намерен увеличить долю иностранных инвестиций с 5% до 50% от общего объема активов, в соответствии с Видением 2030.