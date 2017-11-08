Что помнит Москва о революции

Принято считать, что основные революционные события в 1917-м — и в начале года, и в конце — происходили в столице — Петрограде. Московские же события оставались как бы в тени. Но это не так.

Мы заняли Кремль, мы — всюду

Под влажным покровом тьмы

И все-таки только чуду

Вверяем победу мы.

Арсений Несмелов, поэма "Восстание"

"Москва. 17-й". Фильм журнала "Родина" (автор — Артем Локалов, оператор и монтажер — Игорь Давыдов)

1 января 1917-го Его Величество Государь Император, как пишет "Новое время", "изволил принимать новогодние поздравления в Царскосельском дворце". А уже в конце 1917-го в Кремль, где Николай II вступал на престол, летят снаряды.

В это время здесь вообще крайне небезопасно — лучше находиться в укрытии. Один из снарядов попал точно в куранты. Стрелки древних часов остановились. А вместе с ними и ход российской истории.

…Весной в городе демонстрации, осенью — бои. 26 октября полковник Висковский, начальник кремлевского Арсенала, по требованию большевиков собирается выдать тысячу винтовок восставшим рабочим. Но вывезти оружие не удается: Кремль блокирован юнкерами…

Почему в Москве революционное движение получало не такую большую поддержку, как в Петербурге?

Москва — город более консервативный. К Петрограду же близок Кронштадт с революционно настроенными матросами. Неслучайно в дальнейшем одним из главных образов врага в глазах антибольшевистских сил будет как раз матрос-красногвардеец.

Вероятно, это будут и ассоциации с трагическими днями февральской революции, когда произошли крайне жестокие расправы с офицерами и даже адмиралами на морских базах. В первую очередь, конечно, в Кронштадте.

В Москве ситуация отличалась от того, что происходило в Петрограде. Здесь до какого-то времени сохранялся паритет сил. Юнкерам ведь изначально удалось разоружить большевистских солдат…

Никита Аникин, ученый секретарь Музея современной истории России, профессор, кандидат исторических наук

С самого начала 1917-го в городе неспокойно. "Московские ведомости" сообщают о кражах "приводных ремней и бумажной ткани с мануфактур". И даже "коробок с монпансье из кладовой на Сухаревке". Но это еще цветочки. Вскоре палят из пушек.

"Москва! Палят в колокола!" — такова грустная песнь 1917-го в первопрестольной. Стреляли из этих пушек по Кремлю. Правда, стояли орудия тогда на противоположном, высоком берегу Москвы-реки. Высотки на Котельнической в ту пору не существовало — и позиции были подходящими. Хотя не только эти….

- В Москве действительно пролилась кровь. Будет не большим преувеличением, если скажу, что то были первые выстрелы Гражданской войны. Тогда же, в 1917-м, антибольшевистские силы, хоть и были слабо между собой связаны, справедливо опасались, что революция развивается в сторону катастрофы. Что возможен приход к власти совсем радикальных сил…

Если говорить об убийствах и зверствах, то маховик раскачивался постепенно. Да, трагедия, уже произошла, да, пролилась кровь. Уже было понятно, что все пойдет в сторону гражданского противостояния. И все-таки озлобления, как во время Гражданской войны, еще не было. Несмотря ни на что, в 1917-м в один день хоронили вместе и жертв со стороны юнкеров, и со стороны красногвардейцев, что невозможно было бы представить в последующие годы.

Никита Аникин

Подходящими для обстрела Кремля были и позиции в районе нынешней набережной в парке имени Горького. В 1917-м здесь был пустырь, откуда гаубица била в сторону Боровицкого холма.

Это происходило осенью. Весной же народ с революционными песнопениями и красными флагами шел по улицам Москвы. И, судя по сообщению в газете "Утро России", "ни конная полиция, ни жандармы никого не задерживали". "Долой самодержавие!", — лозунг поместили в красную рамку, как на кумачовое полотнище.

От самодержавия сто лет назад в итоге ничего не осталось. Кремль отремонтировали, а Храм Христа Спасителя, в который снаряды, пущенные из пушек чудом не попали в 1917-м, взорвут в 1930-е…

- Надо отметить, что стрельба велась в основном снарядами без зарядов, то есть болванками. Удалось ли таким образом все равно напугать юнкеров? Все-таки сопротивлялись красногвардейцам люди, которые пороху не нюхали. Наверное, если б это были отборные части Георгиевских кавалеров, прошедших фронты первой мировой, которые нюхали газ в окопах, вряд ли их так сильно подавил бы обстрел.

А тут — мальчишки, которым под серьезным обстрелом оказываться не приходилось. Да им и ответить полноценно нечем было. Такой обстрел из артиллерии сильно подавляет, когда у тебя только винтовки и пулеметы. Наверное, во многом на это и был расчет.

Поэтому причины того, что красногвардейские войска взяли верх в тех московских событиях — слишком большое преимущество в силе и отсутствие помощи у юнкеров. Их все чаще посещали мысли: "Мы все умрем. А за что?"

Никита Аникин

К Никитской, на Сивцев Вражек!

Нельзя пересечь Арбат.

Вот юнкер стоит на страже,

Глаза у него горят.

А там, за решеткой сквера,

У чахлых осенних лип,

Баррикады на Арбатской площади. 1917 год.

Стреляют из револьвера,

И голос кричать охрип.

В марте 1917-го юнкер второй роты Александровского училища Борис Зайцев вспоминал: "На Арбатской площади на нас летел автомобиль, а в нем — градоначальник. Хорошо помню — фуражка его была надвинута на самый лоб, и верх ее странно вздымался сзади. Лицо землисто-желтое, глаза опущены. В нем было нечто особенное, что приходилось сказать: "Да, началось".

Начиналось все манифестами и собраниями — весной. А продолжилось — уже в октябре — столкновениями.

А выстрел во тьме — звездою

Из огненно-красных жил,

И кравшийся предо мною

Винтовку в плечо вложил.

Вот, например, "Русское слово" в марте пишет о манифестации в Никитском театре, он дальше по бульвару. А в октябре и на Никитской, и здесь, на Арбатской площади, — баррикады. Через них революционные войска пытаются прорваться к Александровскому училищу…

Александровское училище — одно из средоточий юнкеров. Музей современной истории России спустя сто лет опубликует рапорт прапорщика 21-го запасного пехотного полка Петрова, который сообщал об обстановке на 30 октября: "Получил приказание выступить к Никитским воротам, откуда наступали большевики. С отрядом в 15 ударников и шестью студентами в 10 часов утра я вышел из Художественного театра"…

Где завершился путь прапорщика Петрова с ударниками и студентами, — неизвестно.

- Поначалу большевики не располагали в Москве такими ударными силами, как в Петрограде, на которые можно было опереться. Сначала приходилось формировать дружины. Потом колебались военнослужащие запасных батальонов Москвы. Далеко не сразу основная масса встала на сторону большевиков. Благодаря этому, несколько дней антибольшевистские силы сопротивлялись, удерживали Кремль.

Никита Аникин

"В Москве излюбили стягиваться на постоянный митинг к памятнику Пушкина. С утра и до вечера кипит, только люди меняются. Ораторы взлезают по карнизам и выступам постамента", — напишет Александр Солженицын в "Красном колесе".

Больше того, ораторы вручают Александру Сергеевичу и красное знамя.

А в 1930-е классика вообще на руках носить будут — памятник поставят на противоположную сторону бульвара. Место для него расчистят, сравняв с землей Страстной монастырь. Раньше Пушкин, будто поднявшись по Тверскому бульвару, склонял голову напротив Страстного. Теперь склоняет голову над ним.

Теперь Пушкина — певца свободы — с красными флагами представить все-таки сложно…

- Самый крупный артефакт, напоминающий о тех событиях в Москве, — балка-перекрытие . Когда разбирали один из домов для строительства Калининского проспекта, теперь Нового Арбата, обнаружили эту балку с засевшим неразорвавшимся снарядом. Арбат и Никитская улица — как раз центры сопротивления. Так же возле музея есть трамвайный столб, пробитый снарядом во время боев красногвардейцев с юнкерами на Тверском бульваре . Здесь же и орудие, которое находилось на вооружении красногвардейцев Лефортова. Из нее обстреливали Кремль .

Перестрелка с засевшими в Кремле юнкерами шла довольно активная. И это живое свидетельство, что бои в Москве были нешуточные. По крайней мере, если сравнивать их с канонизированной и сильно мифологизированной историей со штурмом Зимнего в Петрограде.

Никита Аникин

..Уже толпа текла из щелей

Оживших улиц… В струпьях льда

Сетями мертвыми висели

Оборванные провода.

И Яуза шрапнелью пудрена,

И черная Москва-река,

Баррикады на улицах Москвы. 1917 год.

И у студенческого Кудрина

Поисцарапаны бока.

Колонны из рабочих формируются, как правило, на фабриках. А город патрулируют красноармейцы на автомобилях. В Историческом музее хранятся детские рисунки той поры. Пестрая толпа и диковинные еще в то время авто , конечно, привлекают внимание детей. Но в городе еще и баррикады. Возле метро "Баррикадная", как и в 1905-м, — самая горячая точка.

Революционно настроенные массы движутся с рабочих московских окраин, в частности, с Пресни. В советское время она станет Красной Пресней.

По выбоинам неуклюжие,

Уемисты и велики,

С резервами или оружием

Загрохали грузовики.

На Кудринской площади, куда выводит дорога с Пресни, — наиболее ожесточенные столкновения. Потом художник Георгий Савицкий напишет картину "Бой на Кудринской площади". Правда, в советское время ее переименуют в площадь Восстания.

- И все-таки большевики взяли верх. Москва — в центральном промышленном регионе. Сюда стала поступать помощь от туляков оружием. Потом поднялись рабочие окраины Москвы, в частности, Пресня. Большевики получили и численное преимущество, и оружейное, в том числе тяжелое. Когда красногвардейцы смогли блокировать юнкеров, стало понятно, что помощи им ждать не от кого и дальше сопротивляться бессмысленно.

Но при этом — вновь отмечу — массовых расстрелов не было. Те события в Москве, когда большевики взяли власть в городе, не сравнить, например, с тем, что творила Розалия Землячка в Крыму в отношении солдат и офицеров русской армии Врангеля.

Никита Аникин

Восстание — так тогда называли октябрьские события — унесло в Москве жизни примерно тысячи человек. Но это будет только начало войны, которая захлеснет всю страну, а не только Москву и Петроград. И остановит ход часов российской истории.

Источник: nnm.me