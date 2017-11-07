Значение Великой Октябрьской социалистической революции
Трагичная и великая одновременно, история страны нашей запечатлена в памяти народной, в подвигах и свершениях многонациональной общности людей, объединенных великими идеями Мира, Равенства, Братства, Счастья народов земли, в художественных произведениях всех жанров, видов искусства, в достижениях и открытиях, позволивших реализовать самые смелые мечты.
Близится 7 ноября 2017 года, и чем ближе эта дата, тем ожесточеннее становятся споры, тем шире спектр мнений и оценок событий столетней давности. Как правило, участники таких споров немедленно занимают две противоположные позиции.
Одни приводят доказательства, указывающие на историческое значение Октябрьской революции 1917 года, другие стремятся аргументированно показать, что ничего особенного с исторической точки зрения не происходило и это событие можно поставить в ряд с другими вооруженными восстаниями и переворотами, которых история человечества насчитывает не один десяток.
Нередко можно услышать мнение, что Октябрь – это «бесчеловечная трагедия», ответственность за которую лежит на большевиках.
Следует отметить, что практически во всех диспутах явно или неявно присутствует вопрос: в каком ключе будет отмечаться это памятное событие в нашей стране, не пройдет ли оно так же «незамеченным», как в последние десятилетия? Почему «спорщики» постоянно выдвигают противоположные мнения, из которых практически невозможно определиться с этим вопросом?
После Февральской революции и свержения Николая II власть в Российской Империи перешла к Временному правительству во главе с Керенским. В стране возникла неопределенность. На фабриках и заводах, в армии начали стихийно образовываться Советы, которые впоследствии сыграли ключевую роль. Эту роль первым обозначил В.И. Ленин в известных «апрельских тезисах»:
«Создание республики Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху. Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, не выше средней зарплаты хорошего рабочего. Национализация всех земель в стране, распоряжение землею местными Советами батрацких и крестьянских депутатов. Слияние немедленное всех банков страны в один общенациональный банк и введение контроля над ним со стороны Совета рабочих депутатов. Переход к контролю со стороны Советов рабочих депутатов за общественным производством и распределением продуктов».
Именно эти тезисы после событий Октября 1917 года стали фундаментом для возведения в России нового типа государства, основанного на социалистическом владении собственностью и ведущей роли пролетариата (угнетаемые слои общества), который сам создает и контролирует власть. На политической карте мира появились буквы РСФСР, а позже – СССР.
Следует не «забывать», как это присуще практически всем «спорщикам», что построением нового типа общества руководила партия большевиков, опиравшаяся на революционную теорию, известную под названием «марксистская теория». Новое государство – Страна Советов – выдержало беспрецедентно жестокую схватку с внутренними врагами, вступившими в сговор с интервентами стран Антанты (Гражданская война). «Коммунистические идеи» стали распространяться по всему миру, коммунистические партии были образованы в большинстве стран.
Даже в сердце капиталистической Америки известный писатель Джон Рид, свидетель и участник Октябрьской революции 1917 года, организовал Коммунистическую рабочую партию. В своей книге об Октябрьской революции – «Десять дней, что потрясли мир» – писатель отразил «изумительное чувство свободы» и понимания со стороны обычных людей, отметил, что мир полностью изменился и люди сами изменились. Результаты этой революции превзошли ожидания всего мирового сообщества.
Гигантский шаг в развитии России от «лапотной» до «сверхдержавы» сегодня никто не подвергает сомнению. Однако в вопросах влияния Октября на события в жизни народов всего мира по-прежнему можно встретить самые разные суждения.
Американский режиссер Оливер Стоун, специализирующийся на съемках документальных фильмов о важных исторических событиях в мире и создавший известный фильм «Украина в огне», о событиях 1917 года высказывается следующим образом:
«После революции 1917 года в России американцы были напуганы, опасались влияния идей большевиков на рабочий класс в США. Во власти и деловых кругах отношение к революции было негативным с самого начала, и это никогда не менялось. В годы правления президента Вудро Вильсона США направляли войска в Россию, чтобы разгромить революционеров. Америка признала СССР только в 1933 году при Франклине Рузвельте».
О влиянии Октябрьской революции на последующее мироустройство пишет и главный печатный орган британских коммунистов – газета «Morning Star»:
«Вклад коммунистов стал ключевым, они были на передовой в освободительной борьбе в Китае, Вьетнаме, на Кубе, в Южной Африке и многих других странах. Под влиянием социалистического лагеря прошли антиколониальные движения во всем мире. Соцлагерь их обеспечивал всем – от дипломатической поддержки в ООН, до финансирования и поставок оружия, когда это было необходимо».
В настоящее время некоторые политики и философы пытаются объяснить факт Социалистической революции не как закономерное развитие общественных отношений, а как исключительное, сугубо российское явление, как результат заговора кучки большевиков. В своих объяснениях такие теоретики тщательно избегают понятия «классовая борьба» (общественная категория). Естественно, в данной статье мы не имеем возможности подробно остановиться на этом понятии, однако заметим, что классовая борьба возникла объективно и существует издавна, проявляясь в различных исторических формах.
Достаточно вспомнить восстание итальянских рабов, руководимое Спартаком, которое в античные времена было, как утверждают историки, самым мощным организованным выступлением угнетенных и нанесло сильнейший удар по господствовавшему рабовладельческому строю.
Историки могут перечислить десятки крупных крестьянских восстаний в Российской Империи, множество буржуазных революций в других странах. Конечно, большинство этих восстаний и революций терпели поражение, но идеи «свободы, равенства, братства» никуда не исчезали и приносили новые плоды. Действительно, казалось бы, что надо людям? Человечество развивалось и двигалось вперед, все шло своим чередом – а «бунты» не прекращались. Мыслители прошлых веков не раз искали этому причину.
Нашли. Оказалось, что во всех предыдущих общественно-экономических формациях неизменным оставалось классовое разделение людей, менялись формы, но суть эксплуатации и угнетения одних другими оставалась неизменной. Рабовладельцы сменялись феодалами, феодалы – помещиками и капиталистами.
Октябрьская революция существенно изменила такое положение в общественной жизни людей. Впервые в революционной борьбе масс была поставлена задача построения нового, бесклассового общества. Руководство решением такой задачи взяла на себя партия большевиков, опираясь на определенную революционную теорию. В данной статье мы не имеем возможности остановиться подробно на этой теории, отметим только, что эта теория опирается на немецкую философию, английскую политическую экономию и французский социализм.
Таким образом, далеко не полный и не углубленный обзор исторических событий, связанных с Октябрем 1917 года, подтверждает положение: Октябрьская революция – это событие мирового масштаба. Это также означает, что 100-летие этого события будет отмечаться народами всего мира.
Один из подходов к событиям Октября уже сейчас проявляет свою суть – это идея «примирения всех эпох». «Уроки истории нужны нам для примирения», – отметил Президент РФ В.В. Путин, а также подчеркнул, что никто не может запретить людям свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию в политике, экономике, средствах массовой информации, и призвал к укреплению единства российского народа.
Такой же взгляд, но в более развернутом виде был сформулирован на круглом столе «100 лет Великой российской революции: осмысление во имя консолидации». Автор – министр культуры России Владимир Мединский. Этот взгляд состоит из пяти тезисов, указывающих, каким образом российский народ может достигнуть «национального примирения»:
- признание преемственности исторического развития от Российской империи через СССР к современной Российской Федерации;
- осознание трагизма общественного раскола;
- уважение к памяти героев обеих сторон, искренне отстаивавших свои идеалы и невиновных в массовых репрессиях и военных преступлениях;
- осуждение идеологии революционного или контрреволюционного террора;
- понимание ошибочности ставки на помощь зарубежных «союзников» во внутриполитической борьбе.
Свое осмысление Октябрьской революции высказали и представители церкви, главным посылом которых была также «идея примирения на основе религии»: «Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения, теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения – белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедными», – сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета РПЦ в храме Христа Спасителя.
Совсем неожиданную идею выдвинул лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов: «Если мы будем опираться на все лучшее в этой эпохе, мы много добьемся. Наша задача – соединить все три эпохи: имперскую, советскую и нынешнюю».
Более 70 лет этот «красный день календаря» был главным праздником страны. Большую часть ХХ века миллионы наших сограждан в трёх поколениях праздновали 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.
Праздник, официально называемый Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, впервые был отпразднован в 1918 году, а выходным стал с 1927 года. Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991 году, однако сам день 7 ноября оставался выходным вплоть до 2005 года.
В 1996 году указом Ельцина он был просто переименован и стал называться День примирения и согласия. В конце 2004 года Государственная Дума приняла закон, по которому этот праздник отменялся, а вместо него вводился новый праздник с выходным днём — 4 ноября, который получил название День народного единства.
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Источник: ss69100.livejournal.com