Слово есть целое, объем, вкючающий в себя только позитивные признаки, имеющиеся смыслы. Живрй язык это целое и объем, включающийся в себя слова понятия. Мысль начинается с выделения типичного целого в факте. В этом случае она имеет самую большую скорост ь в мире, выделяя смыслы. Так работает интуиция. Человек испытывает в этих состояниях чувство вдохновения и уверенности в себе. Подчиняясь этому чувству ученые, поэты, писатели выполняют некий стратегический план и создают свои произведения. Такие стратегические планы необходимы нам в формировании будущего в жизни отдельного человека, организаций и даже государств.

Живой язык – это зеркало культуры

Благодаря языку общения, люди адекватно познают себя, правильно организуют сотрудничество даже в сложнейших структурах организации производства. Живой язык это не мозаика из слов и умных фраз житейской мудрости, которые любят демонстрировать люди с энциклопедическим умом. В недрах живого языка «прячутся» глубокие философские смыслы, которые делают нас интуитивно практичными и умными. Как это происходит?

Слово есть понятие, которое имеет свой смысловой объем. Например, понятие «Бог» в христианской религии включает в себя другие смысловые объемы слов. Окружающий мир тоже состоит из объемов, поэтому наши понятия отражают реальные отношения в нем. Культура, как зеркало, не создает иллюзии.

Впервые эти закономерности обнаружил Сократ и его майевтика показывала как рождаются смыслы и Истина. Например, конкретное понятие «ночной горшок», меняя свои значения, мог стать даже произведением искусства. Взаимосвязь «слов, их значений и смыслов» рождает «понятие». Между понятиями образуются сквозные связи – так культура, как зеркало, позволяет нам увидеть мир не в фрагментарном виде, а в движении в настоящем времени, к будущему проекту, сохраняя накопленный прошлый опыт.

Опираясь на открытые законы рождения смысла у Сократа, В. Гегель освободил слова от их предметной привязанности в законах мышления. Через соотношения «тезис-антитезис-синтез», он обнаружил у языка деятельный характер. Выдвигая «тезис», мы говорим «слово», затем выделяем в нем «антитезис», то есть значение, а «смысл» определяем через «синтез». Такая умственная деятельность требует усилий и воли.

Гегель показал, что полученный «синтез» есть Целое, как мыслительный акт, где «тезис-антитезис-синтез» могут находиться как накопленный интеллектуальный капитал. У каждого понятия таких актов может быть большое количество. И самое большое количество у наиболее часто употребляемых слов, таким как «количества», «качество», «бытие», «различие» и так далее. Эти слова он назвал «категориями».

Целое может существовать только из позитивных признаков. Поэтому понятия и категории содержат только позитивные отношения и смыслы, которые являются основой нормативности сознания, его образованности и воспитанности.

Гегель был верующим человеком и обнаружил, что библейские и другие религиозные тексты написаны обыденным языком на уровне категорий и потому глубочайший смысл их не сразу открывается. Способности людей показывать сквозные связи в литературе, живописи, науке и других искусствах он называл божественными.

Живой язык постоянно обогащается через слова-термины. Они появляются в нем в результате развития наук или из других иностранных языков. Термины определяются через перечисление имеющихся и отсутствующих признаков (Да, Нет). Например, термин «электричество», со временем оброс значениями и смыслами, стал понятием.

В поисках истины ученые создают большое количество терминов, меняют их, как причины создания иллюзий (псевдонаучные понятия) в кривозеркалье. Научная интуиция у ученого создается в недрах живого языка, на основе знания языка (ов), литературы, культуры обыденного мышления. Разбивать свою очередную иллюзию требуется мужество и воля для формирования нового проекта. Иногда научные решения приходят в сновидениях – так работает интуиция. Поэтому уменьшение часов литературы в школе приводит к снижению научного потенциала общества.

В каждом живом языке присутствует различный терминологический мусор, в виде слэнгов — профессиональных, групповых, криминальных и слов паразитов.

Словом – паразитом может стать и понятие, которое используется без учета его смыслового содержания. Превращение понятий в термины есть способ уничтожения живого языка, его нормативной сущности. Приведу слова Патриарха Всея Руси Кирилла, сказанные им на съезде «Общества русской словесности»: «Но не в терминах дело — дело в содержании, хорошей голове и добром сердце. Вот тогда у нас будет достигнут общенациональный консенсус по всем самым сложным вопросам, включая те, которые мы сейчас рассматриваем»

Понятие «проект» является важнейшей категорией формирующей культуру мышления и управления. Но его стали часто использовать как термин. Для того чтобы показать опасные последствия для результатов мышления и деятельности для каждого человека и в целом страны, создана Инструкция по формированию культуры мышления и управления. Я ее даже назвал «Инструментом для заточки мозгов», который позволит формировать культуру мышления и при использовании других понятий.

Технологии достижения понимания в дискуссиях.

(Введение из книги Мигашкин Н. В «Мир гармоничен через сквозные связи»)

Любое сообщение осуществляется с использованием десятков и сотен технологий, терминов из различных сфер знаний. Если мы представим, что все они находятся в нашем сознании наподобие компьютерных файлов, то столкнемся с проблемами их интеграции в систему. К тому же, все компьютеры требуют совместимости своих программ.

Но люди каким-то образом находят общий язык и даже при этом сохраняют свою индивидуальность. Согласитесь, если не будет выполнено условие: «Ты меня уважаешь?», то результатов в переговорах не будет. Будут схемы, построенные на лжи.

Мысль начинается с выделения типичного целого в факте. В этом случае она имеет самую большую скорость в мире, выделяя смыслы. Так работает интуиция. Человек испытывает в этих состояниях чувство вдохновения и уверенности в себе. Подчиняясь этому чувству ученые, поэты, писатели выполняют некий стратегический план и создают свои произведения. Такие стратегические планы необходимы нам в формировании будущего в жизни отдельного человека, организаций и даже государств.

Как сформировать интуицию? Через постижение глубин обыкновенного языка общения. В аккумулированном виде она находится в классической художественной литературе.

В учебниках по менеджменту такой уровень управления считается искусством. В этом случае мысли подчиненных пытаются «догнать» мысли шефа. При таком настрое коллектива не возникают проблем в сотрудничестве и организации взаимодействия с партнерами.

Но нередко бывает и наоборот. В любой идее шефа ищут неосуществимые фантазии. Два года назад даже Путин В.В. пожаловался, что его Указы исполняются с точностью «до наоборот». Жизнь в таких случаях в организации умирает. В России тоже.

Народные поговорки учат интуитивно улавливать смыслы:

— «Чулки новы, а пятки голы». Бывают и половинчатые идеи, осуществление которых даст обратные результаты.

— «Шила в мешке не утаишь». Эти смыслы умело прячут. «Шило» оно будет в конце. Поэтому на каждую Вашу «одну» попытку обнаружить его наличие встретите «три» довода о его отсутствии. Поэтому, даже в положительных сценариях, нанимают дорогостоящих экспертов, чтобы через некоторое время не наткнуться на «шило»;

— «В тихом омуте черти водятся». Никогда не верь навязанному впечатлению. Доверяй, но проверяй.;

— «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала». Очень часто люди не понимают друг друга. Поди разберись, какая это корова….

Когда я начал просматривать сайты со смысловыми пословицами, то обнаружил, что у некоторых смыслы «стерты». Зачем? На самом деле жизнь богаче, а люди изобретательнее. Поговорки обладают удивительной способностью – каждая индивидуальность может увидеть в них свой смысл. Поэтому я не навязываю свое понимание.

Введение (Из книги Мигашкин Н. В. «Мир гармоничен через сквозные связи) статьи и книги на сайте интеллектуальные технологии http://kamerton2.com/download.html

Мысль начинается с выделения типичного Целого качества. В этом случае она имеет самую большую скорость в мире, выделяя смыслы качества. Так работает интуиция. Человек испытывает в этих состояниях чувство вдохновения и уверенности в себе. Подчиняясь этому чувству ученые, поэты, писатели выполняют некий стратегический план и создают свои произведения. Такие стратегические планы необходимы нам в формировании будущего в жизни отдельного человека, организаций и даже государств. В менеджменте такой уровень управления считается искусством. В позитивистких науках это технологии.

Стратегия смысла заложена в любом живом языке общения. Исторически формируясь через деятельность, в нем аккумулировался только позитивный опыт и способы понимания законов окружающего мира, естественно-природной сущности человека. Живым языки общения делает тождество мышления, деятельности и бытия. Его естественно – природная сущность через понимание в обучении, справедливости в правовых и этических отношений, стоимости в экономических отношений и истины в теориях воспроизводит естественно-историческую сущность человек а.

Любые акты бытового общения или совместного сотрудничества имеет множество противоречивых значений. Но удивительным образом люди выходят на уровень понимания их смысла, отражающего новое качество позитивного сотрудничества. Так в процессе исторического развития благодаря живому языку формируется функциональная грамотность.

Научные термины, понятия, раскрывающие технологические процессы для организации совместной деятельности, всегда требуют их однозначного восприятия. Для того чтобы сохранить общность понимания существует формальная логика и различные технические способы анализа, технологические карты исполнения деятельности. Это уровень профессиональной грамотности.

Любая научная, производственная или деятельность по обучению осуществляется с использованием десятков и сотен технологий, терминов из различных сфер знаний. Если мы представим, что все они находятся в нашем сознании наподобие компьютерных файлов, то столкнемся с проблемами их интеграции в систему, в осуществление их выборки и приоритетности при осуществлении деятельности. К тому же, все компьютеры требуют совместимости своих программ. Но люди должны сохранять свою индивидуальность, которая в демократических странах защищается как конституционное право.

Взаимосвязь функциональной и профессиональной грамотности реализуется в государственной политике как взаимосвязь образования и образованности. Образование связано с удовлетворением социального спроса в профессиональном росте и социальном статусе граждан. Каждый этап, форма образовательного процесса содержит способ выполнения конкретной деятельности и дает право на выполнение этой деятельности. Через сертифицирование и виды квалификации специалист получает от общества право на ответственное выполнение конкретных видов деятельности. Существуют многочисленные виды деятельности, которым человек обучается в процессе воспитания в семье, самостоятельно и в различных социальных системах образования. Это делает процесс образования непрерывным.

Образованность формируется как право личности брать на себя ответственность, формировать стратегию в планировании и выполнении простых и сложных видов деятельности. Образованность формируется в процессе усвоения и воспроизводства возможностей языковой культуры, которая выделяет сквозные интеграционные междисциплинарные, межпредметные и межнаучные связи в видах деятельности. Образованность связана с духовной грамотностью личности в установлении взаимосвязей в различных представлениях и видах деятельности.

Сознательно мы анализируем только организацию достижения одной цели деятельности. Но все другие виды грамотности соприсутствуют в виде функций. Благодаря сквозным связям они входят в любой процесс умственной и практической деятельности. В процессе проработки возможностей цели на первый план может выступать любая грамотность.

В позитивистких науках любое представление тождественно деятельности, так как оно формируется через эффект понимания. Представление, у которого наступил эффект понимания уходит в долговременную память. В содержании этой памяти через понимание осуществляется уже сквозная связь между другими типичными пониманиями Целого. Более подробно эти закономерности описаны в кратком курсе дидактики Мигашкин Н. В. «Организация обучения на основе дидактической единицы».

Стратегическое мышление — это способность человека формировать цели будущего, которые исполнимы в этапах настоящего..

Что будет если человек за основу берет свершившийся факт, оценит его значение и на основе этого формирует свои цели? Он будет идти вперед спиной, не видя перспектив своего будущего. В свое притче Платон описывает таких людей, которые оценивают реалии своей жизни, по теням, которые реальность отбрасывает на стены пещеры. Такая идеология обречена на мистификацию и политизацию отдельного научного достижения или факта социальной жизни для создания «историй из будущего». Такие «благие» стремления побуждают на «пустые затраты» и являются причиной появления глубоких кризисов и конфликтов.

Практическое мышление формируется на основе тождества со способом организации деятельности и привлечении средств из реальной действительности в настоящее время. При такой технологии организации сознания успешный результат достигается творчески. Началом активности человека может начаться с выборки имеющихся средств и материалов, их возможности использовать в деятельности, согласно соответствующего плана. Главное в этом процессе соблюдать принципы тождества. В условиях поддержания этого принципа мышление человека приобретает позитивную практичность. Это дорога к свободе творчества, раскрытию своих способностей и путь к успеху, к новому уровню жизни и личностному росту.

В книге нет общих рекомендаций, нет предложений усвоить какую-то успешную логику, идеальное планирование своего будущего. В ней предлагаются интеллектуальные технологии достижения цели на основе тождественности планирования, организации и контроля. А цели могут быть разными:

— кто-то хочет сделать успешную карьеру, создать свой бизнес или, прежде чем стать Президентом свой страны, научиться руководить большим предприятием, политической жизнью района или области. С учетом индивидуальных способностей книга поможет выстроить свою стратегию ;

— кого-то влечет к себе мир науки. Принцип тождественности в фундаментальных, экспериментальных и прикладных науках сводит до минимума различие между теорией и практикой. Благодаря этому время внедрения сокращается и наука становится реальной производительной силой;

— воспитание детей является для родителей и общества благородной целью. Забота по сохранению нашего будущего осуществляется в условиях многочисленных факторов негативного воздействия социальной среды. Изоляция от вредных для здоровья и сознания детей влияния не спасает, а создает дополнительные риски. Тождественность мышления, деятельности и бытия, практика позитивного мышления является основой самосовершенствования и формирования устойчивости представлений. Такая культура мышления позволяет ребенку с раннего детства стать творцом своего будущего;

— многих привлекает спорт, возможности физического самосовершенствования. Успех на соревновании зависит от способностей спортсмена выйти на уровень слитности во времени тождественности мышления, деятельности и бытия. Именно эти технологии стали причиной появления новых рекордов в различных видах спорта. Эти состояния выводят человека на уровень воспроизводства своих глубинных ресурсов. Они не являются запредельными, потому что все действия выполняются на вдохновении и в последствии не вызывают Это духовная лень. Кому-то лень заниматься физкультурой и он создает рациональную концепцию, почему ему это не надо. Кто-то не любит математику или какой-то вид деятельности и он тоже создает рациональное обоснование такой позиции.

Смыслообразование, стратегия мышления по смыслам — это способ существования Разума. Смыслы не бывают маленькими или большими, вредными или полезными, их не бывает мало или много. В них действуют сквозные связи, организующие соподчинение и способность выстраивать пирамиду тактических целей согласно общей стратегии. Известен эффект, каждый новый иностранный язык усваивается быстрее. Языковое непонимание людей (Вавилон) находится в сфере субкультурных языков.

Живой язык способен к развитию и самоочищению. Наглядно его можно представить в виде модели атома Н. Бора. Ядром любого языка являются глаголы (делать). Слова, имена существительные в соответствии со своими значениями для деятельности находятся на орбитах. Искусственные термины сохраняют свое значение до тех пор, пока участвуют в деятельности. Иностранные слова могут входить в орбиту языка (туннельный эффект) и получать свой смысл до тех пор, пока используются в деятельности.

Такая модель определяет и типологические особенности ментальности люди, сформированной в недрах языковой культуры. Германские языки имеют дополнительные усиление деятельностного ядра, что формирует усиление консервативности в ментальности. Иероглифичечкая письменность также усиливает деятельное начало в каждом иероглифе или пиктограмме. В славянских языках большее значение придается значениям, поэтому эти ментальности больше ориентируются на коммуникационные связи. Английские языки ориентируют сознание людей на аналитические возможности слов, что обусловило его использование в технических формах общения, торговле и бизнесе.

История становления языковых культур доказывает – все национальные языки и ментальности полезны и необходимы.

Позитивное мышление вызывает положительные чувства и эмоции: счастье, радость, удовлетворенность собой. Положительные эмоции влияют на психологическое здоровье, укрепляют иммунитет, повышают устойчивость к болезням.

Мышление, которое начинается от выделенного факта, часто рождает ошибки, заблуждения и ввергают человека в страдания. Такая активность сознания вызывает у человека негативные эмоции: страх гнев, ревность, разочарование, уныние. Чаще всего это происходит в условиях отсутствия какой-то деятельности. Наедине со своими мыслями.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru