Всех с Праздником! 100 лет Великому Октябрю!
Кликабельно
Сто Лет Великому Октябрю
Столетний юбилей грозы осенней той,
Что, как маяк, зажгла Советскую Звезду,
Давай, товарищ мой, отпразднуем с тобой
Как самый лучший день в семнадцатом году!
У чёрного дворца мятежный крейсер встал.
Вот выстрел прогремел — сигнал для тёмных масс,
От страха онемел российский капитал,
И, как в тиски, зажал его рабочий класс.
Про этот славный день судачат без конца,
Что, дескать, чёрный он, злосчастно роковой.
Он чёрный для рантье, для подлого дельца,
И век стоит в ушах их либеральный вой.
В глазах рабочих масс маячил коммунизм
Когда взошла, как флаг, Октябрьская Заря.
Увы, не коммунизм, а госкапитализм
Вошел в 20 век под флагом Октября!
Как это объяснить? Просчётами вождей,
Неграмотностью масс иль кознями господ?
Товарищ, приглядись: за лицами людей
Увидишь ты тогда систем безликий ход.
Системы эти Маркс формациями звал
И отмечал: они проходят не толпой.
Шёл, скажем, деспотизм, состарился, устал
И обошёл его рабовладельцев строй.
А ранний капитал, что волю, жизнь любил,
В дороге разжирел, расплылся до того,
Что растерял всю стать и либеральный пыл.
Тут госкапитализм стал обходить его.
Всему нараду дал жилье, работу он,
За это рассадил кругом бюрократизм.
Для чинодралов он роскошный пансион
За счет народа ввел — почти что коммунизм!
Не унывай народ, ведь ты умнее стал:
Узнал, что в коммунизм прямого нет пути,
Что может под него рядится капитал,
Чтоб обмануть тебя, не дать вперед идти.
Восславим же Октябрь и выпьем за него
— За самый лучший день, в семнадцатом году,
Но встретив юбилей, мы выпьем сверх того
За новый славный день, за новую звезду!
А.В. Горлов.
П.С.
Отчего есть уверенность(именно уверенность, а не вера), что коммунизм — будущее человечества?
От того, что более человечной экономической системы человечество не изобрело!
Напросто внедрить?
Да, непросто!
А когда смена приходила просто?
Однако, если, по какой то причине, общество не сможет выйти на верный путь к коммунизму, то альтернатива — гибель человечества или откат(после очередного катаклизма) до пещер, чтобы дать возможность человечеству попробовать еще раз!
Всех с Праздником!
Источник: nnm.me
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Я присоединяюсь к поздравлению автора и поздравляю всех коллег с “Ящика” с годовщиной “Октября”! Жаль, что всё так произошло, и главная цель не достигнута, но “Октябрь” изменил человечество раз и на всегда. Он показал, что можно и нужно жить по другому отбросив алчность и стяжательство. Да сейчас мы пожинаем плоды революции и я считаю, что самой главной ошибкой было уничтожении религии, как очага духовности. Но, что случилось, то случилось и нам надо учитывать ошибки прошлого дабы не совершать их в будущем.
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А я считаю главным, что никакие страницы истории не подлежат забвению. Можно сколько угодно спорить, что было плохого, а что хорошего за эти 100 лет. Вожно не скатиться в будующем до уровня тех кто говорит, что ничего небыло и все памятники и документы надо уничтожить. Да, кстати! Мы пожинаем не только как нам кажется “ошибки”, но и все достижения того времени.
С празником Великого Октября, товариши!
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Мало кто знает о том, что вислоносые переделали наши песни под свои Геволюционные:
Так, мотив славной песни белого казачества “Слышали деды, война началася…” картавые товаг’ищи перелицевали, словно свой собственный хасидский лапсердак на “Слушай, товарищ, война началася…”. Припев тоже подвергся только косметической переделке и вместо “Мы смело в бой пойдем за Русь Святую и как один, прольём кровь молодую” на жидовский лад вышло “Мы смело в бой пойдём за власть советов (то бишь, за власть крысолюдей) и как один умрём в борьбе за это”.
Конечно, вы все умирайте, как один, а мы со всем комфортом расположимся на вашей земле… Извратили оккупанты и легендарный марш воинов Дроздовского “Из Румынии далёкой шел Дроздовский славный полк”.
Музыку воры оставили, а слова вставили свои: “По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд” – это о кровавом рейде преданного иудеям молдаванина (или просто жида, закосившего под молдованина) С. Лазо против русской гвардии, защищавшей Дальний Восток.
Известный советским пионерам гимн “Взвейтесь кострами, синие ночи” – тоже музыкальный плагиат с произведения не-мецких авторов.
И уж совсем кощунственна кража песни, написанной перед Первой Мировой “Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с немецкой силой тёмною, с ТЕВТОНСКОЮ ор-дой”.
В 1941 году жид поэт-плагиаторщик Василий Лебедев-Кумач, целиком выдал её за своё сочинение, лишь слегка изменив слова.
Утащил он чужие строки и для знаменитой мелодии “Широка страна моя родная”. Несмотря на то, что этот замаскированный еврей был на литературном фронте одним из самых наглых воров, он был осыпан всеми государственными почестями, восхвалён иудеями до небес.
Казачья песня времён русско-японской войны, позже искажённая советско-еврейскими авторами.
За рекой Ляохэ загорались огни
Грозно пушки в ночи грохотали
Сотни юных орлов из казачьих полков
На Инкоу в набег поскакали.
Пробиралися там день и ночь казаки,
Миновали и горы, и степи
Вдруг вдали у реки засверкали штыки
Это были японские цепи.
И без страха отряд поскакал на врага
На кровавую страшную битву
И урядник из рук пику выронил вдруг
Удалецкое сердце пробито.
Он упал под копыта в атаке лихой,
Снег залив своей кровью горячей
“Ты, конёк вороной, передай, дорогой,
пусть не ждёт понапрасну казачка”.
За рекой Ляохэ уж погасли огни,
Там Инкоу в ночи догорало
Из набега назад возвращался отряд
Только в нём казаков было мало…
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Благодаря Великой Октябрьской Революции, мы до сих пор живы и в России.Велика память о таком событии,велики достижения,всеобщая грамотность,бесплатная медицина,образование,жилье.Лают блевотные мрази на Революцию и не понимают,что именно она,к сожалению,вывела их в люди! Тот же чубас,ну кто он был бы,при хрусте булок,жиденок,черта оседлости,ну портным,в лучшем случае ювелиром.А ныне? И таких – легион! Сдохните педолиберальные гниды! Да здравствует Революция!
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С праздником Октября! Если-бы мой отец до жил до этого времени,честный коммунист, умирая просил заплатить членские взносы от суммы полученной по больничному листу, то от горя умер еще раз.Все, что для него было свято, все опорочено. Двадцатилетним юношей после Великой отечественной войны 1945г., работал с молодежью Западной Украины и приглашал вступать в комсомол молодежь, чуть не погиб от бандитов, пограничники спасли(замерзал, голодал), а также мой дядя молодой лейтенант, который погиб 9 мая 1944г. в Ивано-Франковской области защищая советский народ от фашистов, был комсомольцем и ему было двадцать лет. Наш Великий народ забыл своих героев,каждая семья должна помнить своих предков и гордиться ими они умерли за наше прекрасное будущее и настоящее. Где-бы мы были без их вклада в победу?
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Вот новости по тв и главная весть парад на,красной площади по причине ?????????
Парада в Москве в 1941г. ????????
Вот так история меняется на глазах :-)
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Не кто не даст нам избавления не бог не царь и не герой
Сильно сказано а главное современно!
А еще мне нравится лозунг грабь награбленное!!!
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Контрреволюция временно одержала верх, потому что партию рабочих, созданную Лениным и его соратниками, предали оппортунисты и ревизионисты, функционеры горбачевщины.
Несмотря на это, население России против капитализма, олигархов, воров и
жуликов всех мастей. Простой народ не приемлет социальную несправедливость,
нищету, безработицу, развал русской деревни и будет бороться за возврат к социализму, к государственной собственности на основные средства производства.
Великая Октябрьская революция- это маяк для настоящих коммунистов и всего человечества.
С праздником!
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Да здравствует государственный переворот 1917 года?.. С праздником великого еврейского госпереворота?.. Ладно, пока государственная пропаганда предлагала нам такую версию событий, можно было её принять, потому что другой всё равно не было. Сейчас, когда нам уже известно, что было всё, мягко говоря, не совсем так, стОит уже понять, что не октябрьский госпереворот был эпохальным событием. Это была стандартная оранжевая революция, имевшая целью не просто установления жыдовской власти в захватываемой стране, а именно геноцид местного населения, и праздновать массовые убийства людей это как-то не совсем… Эпохальным событием был как раз перехват власти Сталиным, который начал акт возмездия в отношении садистов и убийц, уничтоживших десятки миллионов человек, и который потомками недобитых садистов и убийц называется “массовыми репрессиями” и “преступлениями против собственного народа”. Вероятно, когда-нибудь этот чрезвычайно важный момент и будет отмечаться как национальный праздник, поскольку именно с него и началось построение социализма и коммунизма для ЛЮДЕЙ, а не только для жыдов, а пока вот так, и нашим и вашим….