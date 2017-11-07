Всех с Праздником! 100 лет Великому Октябрю!

Сто Лет Великому Октябрю

Столетний юбилей грозы осенней той,

Что, как маяк, зажгла Советскую Звезду,

Давай, товарищ мой, отпразднуем с тобой

Как самый лучший день в семнадцатом году!

У чёрного дворца мятежный крейсер встал.

Вот выстрел прогремел — сигнал для тёмных масс,

От страха онемел российский капитал,

И, как в тиски, зажал его рабочий класс.

Про этот славный день судачат без конца,

Что, дескать, чёрный он, злосчастно роковой.

Он чёрный для рантье, для подлого дельца,

И век стоит в ушах их либеральный вой.

В глазах рабочих масс маячил коммунизм

Когда взошла, как флаг, Октябрьская Заря.

Увы, не коммунизм, а госкапитализм

Вошел в 20 век под флагом Октября!

Как это объяснить? Просчётами вождей,

Неграмотностью масс иль кознями господ?

Товарищ, приглядись: за лицами людей

Увидишь ты тогда систем безликий ход.

Системы эти Маркс формациями звал

И отмечал: они проходят не толпой.

Шёл, скажем, деспотизм, состарился, устал

И обошёл его рабовладельцев строй.

А ранний капитал, что волю, жизнь любил,

В дороге разжирел, расплылся до того,

Что растерял всю стать и либеральный пыл.

Тут госкапитализм стал обходить его.

Всему нараду дал жилье, работу он,

За это рассадил кругом бюрократизм.

Для чинодралов он роскошный пансион

За счет народа ввел — почти что коммунизм!

Не унывай народ, ведь ты умнее стал:

Узнал, что в коммунизм прямого нет пути,

Что может под него рядится капитал,

Чтоб обмануть тебя, не дать вперед идти.

Восславим же Октябрь и выпьем за него

— За самый лучший день, в семнадцатом году,

Но встретив юбилей, мы выпьем сверх того

За новый славный день, за новую звезду!

А.В. Горлов.

П.С.

Отчего есть уверенность(именно уверенность, а не вера), что коммунизм — будущее человечества?

От того, что более человечной экономической системы человечество не изобрело!

Напросто внедрить?

Да, непросто!

А когда смена приходила просто?

Однако, если, по какой то причине, общество не сможет выйти на верный путь к коммунизму, то альтернатива — гибель человечества или откат(после очередного катаклизма) до пещер, чтобы дать возможность человечеству попробовать еще раз!

Всех с Праздником!

Источник: nnm.me