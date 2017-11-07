Всем миром: обиженные на США обрушат нефтедоллар

Монополия США на нефтедоллар разваливается с непредсказуемыми для американской экономики последствиями. Главные нефтедобывающие страны совместно с Китаем готовы торговать черным золотом за юани. Остальные будут вынуждены подстраиваться под новую систему. Это станет местью России Вашингтону за неуважение и презрение к ее интересам.

На встрече с Владимиром Путиным верховный иранский лидер аятолла Али Хаменеи предложил "ликвидировать доллар и заменить его национальной валютой в сделках". Ровно об этом в тот же день говорил Дмитрий Медведев в Пекине.

"Миру нужна сбалансированная система финансовых отношений, основанная на использовании различных резервных валют, различных форм расчетов", — сказал премьер по итогам 22-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

По его словам, Россия рада тому, что юань начинает исполнять свою особую роль как валюта, представляющая одну из крупнейших экономик мира.

Больше золота для новой резервной валюты

Косвенным признаком потери влияния доллара является накопление золота Центральными банками многих стран. Золотой запас Китая неуклонно растет, сегодня это 1842 тонны (84,45 млрд долларов). Россия обладает золотыми ресурсами в 1779 тонн, копит золото и Иран. Германия вернула золотые запасы, которые хранила во французских хранилищах. Скупают драгметалл Индонезия, Турция, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Нидерланды.

Почему Центральные банки стремятся диверсифицировать свои резервы, отдавая предпочтение золоту? Дело в том, что монополия доллара, в 1970-х годах утвердившегося как нефтедоллар, постепенно начинает разваливаться.

В 1974 году Соединенные Штаты заключили с Саудовской Аравией соглашение о том, что окажут Королевству помощь оружием и защитой нефтяных месторождений. Взамен Саудовская Аравия должна была оценивать все продажи нефти в американских долларах и инвестировать дополнительные доходы в долговые ценные бумаги США. К 1975 году все нефтедобывающие члены ОПЕК последовали этому примеру.

Опять что-то пошло не так

Все шло хорошо, пока США не стали злоупотреблять властью, накладывая транзакционные ограничения в торговле с неугодными странами. Банки стран "оси зла" стали лишаться кредитования и ликвидности, а сотрудничающие с ними западные банки первой линейки — штрафоваться в судебном порядке.

Первым такое давление испытал Китай, который подвергся санкциям еще после событий на площади Тяньаньмынь в 1989 году. Он в ответ создал свою платежную систему в юанях, к которой в 2012 году подключился Иран, оказавшийся под санкциями за свою ядерную программу. Благодаря этому торговля нефтью продолжалась в самые тяжелые для Ирана годы.

Затем настала очередь России, которая, находясь под санкциями за события на Украине, предложила Китаю и Японии покупать у нее нефть в йенах или юанях. Недавно Венесуэла, опять же после объявления ей санкций Вашингтоном за "подавление оппозиции", начала оценивать продажи нефти в юанях.

Кто платит, тот и заказывает музыку

Китай как крупнейший покупатель нефти является главным игроком в борьбе с нефтедолларом. Пекин уже представил на рынке новый нефтяной эталон в юанях (сейчас торгуются два эталонных контракта на сырую нефть — WTI и Brent в долларах США) и выпустит первый южноафриканский фьючерсный контракт к концу этого года.

Причем объявлено, что любой экспортер нефти, который будет принимать юани за нефть, может конвертировать их в золото на Шанхайской бирже золота и хеджировать валютную ценность золота на Шанхайской фьючерсной бирже. Для этого Китаю и нужно физическое золото, которое он активно скупает.

Выиграют от этого обособления китайского фьючерсного рынка все экспортеры нефти, особенно имеющие с Вашингтоном плохие политические отношения. Потому что любое снижение влияния доллара серьезно ослабляет способность Вашингтона вести экономическую войну против них. Появление нефтяного фьючерса, номинированного в юанях, позволит экспортерам, например России, Ирану, Венесуэле в случае необходимости обходить санкции на торговлю нефтью

Китай заставит Саудовскую Аравию играть по своим правилам

Самое интересное начнется, когда Китаю удастся переманить в свою систему Саудовскую Аравию, которая находится с США не в самых хороших отношениях и может отменить сделку 1974 года о нефтедолларах под китайские преференции. Как только китайцы заставят саудитов торговать нефтью за юани, остальная часть рынка будет вынуждена подстраиваться под новые условия.

Саудиты находятся под давлением расширяющегося союза России и Китая и возможного бойкота китайскими инвесторами IPO государственного гегемона "Сауди Арамко" в следующем году.

Россия также предпринимает шаги, которые могут иметь серьезные последствия для доллара США. Петербургская биржа активно ведет переговоры с участниками рынка о запуске фьючерса на российскую нефть Urals за рубли. Кремль объявил, что будет создан государственный крипторубль, поддерживаемый золотом. Кстати, торговлю нефтью за криптовалюту предложил Кувейт еще в 2014 году.

Совместными действиями нефтедобывающих стран и Китая в ближайшем будущем доллар испытает на себе сильное давление. Потеря монополии на резервную валюту приведет к краху американской экономики, которая давно сидит на игле торговли долларом как товаром. Для России это будет означать экономическую самостоятельность и месть Вашингтону за политику неуважения и презрения к ее интересам.