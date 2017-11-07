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Украина поддержала “смуту” Мальцева, своими обстрелами ДНР

14:07. 7 ноября 2017 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:

Варварские обстрелы Донецка и других городов ДНР, произошедшие 5.11.2017, находятся в прямой связи с негодной попыткой адептов Мальцева устроить майдан в Москве.

кккк

 

Люди на фото являются адептами Мальцева и «революции 5.11.17». Москва, весна 2014.

 

Как ни смейся над неумными целями мальцевской «артреволюции», но после задержания по этому делу более, чем трёхсот человек, у большинства из которых были готовы холодное и огнестрельное оружие и взрывчато-зажигательные вещества,  приходится признать: это была самая масштабная попытка взорвать ситуацию в России за последние годы. Не «раскачать» (для этого есть Навальный и его хомячки), а именно взорвать – как в фигуральном, так и в буквальном смысле.

 

И здесь мы должны вспомнить циничную истину: у любого переворота и революции, как правило, есть влиятельные союзники за рубежом. Кто, например, иностранный союзник разных навальных – объяснять не требуется. Но совершенно ясно, что у Мальцева и его команды безумных поджигателей и в-трансформаторы-ломовтыкателей (кстати, без шуток – «В Красноярске активисты во главе с Александром Свищевым планировали диверсии на объектах линии электропередачи (ЛЭП)»)  — другие покровители, слишком уж агрессивный, грубый и почти маниакиальный почерк тут просматривается. Вы ещё не догадались, кто это? Тогда продолжим рассуждать.

 

В день «революции» в Москве снова оказались «заминированными» по телефону более 20 адресов крупных публичных мест, среди которых, например, был Большой Театр. Естественно, понадобилась эвакуация, на которую были привлечены значительные силы полиции, взрывотехников и технических средств. Угрозы оказались ложными, но смысл «телефонной атаки» ясен – отвлечь крупные силы правоохранителей от несостоявшегося мятежа к виртуальной угрозе.

 

«Телефонный терроризм» за последние месяцы стал настоящим бичом нашей страны – неотслеживаемые звонки по IP-телефонии, сообщения о взрывах, нервотрёпка, эвакуация, слом привычного ритма работы «заминированных» учреждений и публичных пространств, большие убытки и затраты, словом – масса неудобств при минимуме затрат.

 

Стоит ли удивляться, что внезапно выяснилось: следы ведут на Украину. Если и не всех атак, то многих. «Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что, возможно, телефонные террористы, которые атаковали ряд крупных городов России, находятся на территории Украины. По словам собеседника агентства, «есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки поступают с территории Украины».  Это тем более вероятно, что «телефонный терроризм» — один из немногих способов нашего небратского соседа насолить «стране-агрессору». Впрочем, есть ведь и другие – например, поддержать всеми путями вооружённый мятеж в столице России. Улавливаете?

 

Мальцевцы и Украина, весьма вероятно, работают в связке. Оснований отрицать такую возможность просто нет – Мальцев крайне неразборчивый в моральном плане тип, а украинским спецслужбам больше не на кого ставить – реально отмороженный и при этом мало-мало популярный только он. Вот на него и поставили, и чем могли – помогли.

 

А только ли «телефонным терроризмом» поддержала Украина своих агентов влияния? Нет, не только. Еще она не пожалела снарядов, мин и ракет, чтобы на международном информационном фоне отвлечь внимание от возможных событий в Москве. Чтобы добиться этого, совершенно внезапно и без всяких видимых причин (ну нету их, причин, как не ищи – уже два месяца на линии фронта стоит относительное затишье, и уж тем более – молчат «Грады» и тяжёлая артиллерия) ВСУ нанесли массированный удар по всей территории ДНР«За минувшие сутки ВСУ выпустили по прифронтовым территориям ДНР свыше 2 тыс. боеприпасов. Такие цифры озвучил утром 6 ноября руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов. «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики за сутки составило 2 126 единиц», — цитирует Якубова ДАН. Под массированный огонь с украинской стороны попали прифронтовые населенные пункты на Донецком направлении и северная часть столицы Республики, а также Верхнекальмиусская фильтровальная станция».  2 тысячи боеприпасов полетело в сторону Донецка – да такого уж Бог знает, сколько не было! А ведь на фронте сейчас нет никаких активных боевых действий. Огневой налёт был неожиданным и, на первый взгляд, беспричинным. Единственная причина: чтобы руководство России переключило внимание на проблемы внешние с проблем внутренних.

 

Полагаю, на этом украинская помощь Мальцеву не ограничилась и следственным органам ещё предстоит выяснить всё о каналах связи, снабжения и финансирования несостоявшихся террористов. Уверен, найдутся крайне красноречивые украинские следы.

 

А завершить хочется вот чем: до какой степени морального падения может дойти политически-ангажированный человек, который в своём оппозиционном безумии соглашается стать подельником и союзником убийц мирного населения и террористов, пусть и «телефонных»! «Хоть с чёртом, лишь бы против большевиков» — говаривали бывшие белогвардейцы, идя служить Гитлеру. Нынешние борцы с Россией тоже нашли своего фашистского «чёрта».

 



Григорий Игнатов

 

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https://jpgazeta.ru/ukraina-podderzhala-smutu-maltseva-obstrelami-dnr/

Метки: Мальцев, обстрел днр, Окраина, украинский фашизм
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