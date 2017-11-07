Сталин — зло, а нынешние — кто?

Из нас, господа, сознательно делают марионеток. Подсовывая то Собчак, то Гордон. Вместо того чтобы реально оценивать положение дел в стране, мы возмущаемся, негодуем. А масла в огне становится все больше — вот тебе и заявления псевдокандидата на выборах РФ о Крыме, разглагольствования о российском народе как о политическом «отребье», тут и громогласные однозначные призывы к тому, чтобы осудить Сталина и, как говорится, точка.

Складывается впечатление, что кому-то очень выгодно, чтобы вся страна перекипела к выборам. Ведь на происходящее невозможно смотреть спокойно. Ведь задеваются самые болезненные вопросы, на которые у людей нет однозначных ответов.

А может быть, после всей бури страстей Ксения просто скажет, мол, не смогла я, допустим, собрать необходимое количество голосов и потому не выдвигаюсь? А вместе с ней это скажут и Гордон, и другие, последовавшие примеру девиц, желающие править страной? И тогда все страсти сами сойдут на нет, а пар уже будет выпущен?

Сегодня уже ничего нельзя исключать.

Можно лишь констатировать, что власть пытается добиться главного — всеми мыслимыми и немыслимыми способами остаться у руля. Сохранить статус-кво. А если точнее — этого добивается команда, создавшая компрадорскую систему в стране. Эти люди с успехом для себя и своих отпрысков пользуются ею и хотят пользоваться дальше. Они защищают исключительно свои интересы и больше ничьи. На интересы народа им плевать. И если для этого «народ» надо предоставить шоу на выборах президента РФ — то пусть он его получит. А потом пойдет на выборы и проголосует за того, за кого надо.

Но не только ради шоу, как я думаю, создается вся эта шумиха.

На фоне ее прошло почти незамеченным одно по-настоящему значимое событие — открытие Стены скорби.

Памятник жертвам политических репрессий и вправду угнетающий. Он был собран по осколкам из разных регионов страны и напоминает нам о том, как сказал глава государства, что «репрессии нельзя ни забыть, ни оправдать никакими высшими так называемыми благами народа». Он же в своем выступлении сказал, что нельзя призывать к сведению счетов и «снова подталкивать общество к опасной черте противостояния». Не называя имени Сталина.

Вы не видите связи между всеми этими высказываниями? Ксения Собчак обзывает Сталина однозначным злом, Путин открывает памятник жертвам репрессий, по сути, также обвиняя сталинский режим. А под занавес — выражает надежду, что дата 100-летия со дня Великой Октябрьской социалистической революции будет воспринята российским обществом как подведение черты «под драматическими событиями, которые разделили страну и народ» и станет символом преодоления этого раскола.

Это кто разделил народ? Сталин, который умер шестьдесят лет назад, разделил народ? Или нынешняя власть, которая, отмечая 100-летие революции, пытается «заняться объединением народа»?!

Народ скидывается на лечение больным детям, родители которых не могут наскрести средств на их лечение. Их не хватает, потому что такое лечение стоит огромных денег, да и вообще в результате всех реформ состояние отечественной медотрасли ушло «так далеко», что лечиться нужно ехать за границу.

Не хватает, потому что заработной платы в двадцать тысяч не хватает на такое лечение, а если пойдешь в банк, то до конца дней своих будешь платить проценты. И сидят такие родители, смотрят телевизоры, а там показывают шикарную жизнь московской элиты, курорты, особняки, личные самолеты, яхты и заработные платы, на которые порой можно купить всех этих родителей с потрохами.

Ну да, конечно, в такой обстановке нужно срочно объединять народ. Иначе его может понести не в ту сторону. А точнее, он может вспомнить, что было лет сто назад, и тогда всех, кто завладел народным имуществом на волне приватизации ждет «солнечная» Колыма.

Чтоб этого не случилось, надо в голову вбивать, что это плохо. Очень плохо. Что убили в сталинских лагерях лучших. А осталось только генетическое отребье, путь которых только один — или за Собчак голосовать, или за Путина.

А чтобы закрепить все эти условные рефлексы, надо памятник поставить — большой и мрачный. Благо, и исполнитель есть — тот же самый, чьими руками из мрамора был высечен памятник «нашему всему» — Борису Ельцину.

С чем мы пришли к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции? К олигархическому авторитарному правлению, к восстановлению диктата капитала и ренессансу потребительского сознания. К чудовищному разрыву между богатыми и бедными, к платной медицине и образованию — началу болезней и всеобщей безграмотности. К девальвации слова и культуры. К деградации ряда социальных слоев населения, к процветанию среди них пьянства и наркомании.

Со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции вас....