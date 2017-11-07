Спецназ ГРУ. Волкодавы

В ноябре 2003 года недалеко от села Сержень-Юрт был уничтожен отряд профессиональных наемников.

В чеченских горах они устроили настоящий университет по подготовке международных террористов. Банда состояла из граждан Алжира, Турции, Иордании и даже Германии.

Против двух десятков матерых "волков", как они себя называли, встали восемь молодых солдат. Они проигрывали в количестве, зато это был спецназ Главного разведывательного управления — элита российской армии.

Только сейчас, спустя столько лет, появилась возможность показать тот отчаянный бой, уникальные кадры, которые долгое время были засекречены. Съемки велись и с той и с другой стороны. Жизнь "волков" и "волкодавов" в фильме Андрея Медведева и Александра Смирнова.

5 ноября День Военного Разведчика

Источник: nnm.me