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Россия: Редкие исторические снимки

14:02. 7 ноября 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Интересные снимки любительского архива, содержащего фото-документы об исторических событиях Российского государства, зафиксированные их участниками или современниками…

1. Перевозка керосина, 1890 год

Россия: Редкие исторические снимки

2. Павильон горного дела на XVI всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, 1896 год

Россия: Редкие исторические снимки

3. Подводные работы при строительстве моста через Енисей, 1896 год

Россия: Редкие исторические снимки

4. Велокарета скорой помощи, 1900 год

Россия: Редкие исторические снимки

5. Кулачный бой, 1900-е годы 

Россия: Редкие исторические снимки

6. Разгрузка ледокола-парома на Байкале, 1903 год

Россия: Редкие исторические снимки

7. Декабрьское вооруженное восстание в Москве, баррикада на Каланчевской площади, 1905 год

Россия: Редкие исторические снимки

8. Русские солдаты входят в Мукден, 1905 год

Россия: Редкие исторические снимки

9. Летучий санитарный отряд в Мукдене, 1905 год

Россия: Редкие исторические снимки

10. Ушедший под воду паровоз на временной ледовой переправе через Амур, 1905 год

Россия: Редкие исторические снимки

11. Японцы поднимают «Варяг», 1905 год

Россия: Редкие исторические снимки

12. Выступление Николая II перед депутатами государственной думы, 1906 год

Россия: Редкие исторические снимки

13. Благотворительная чайная повозка в Санкт-Петербурге, 1909 год

Россия: Редкие исторические снимки

14. Живая реклама торгового дома «Монополь» на Дворцовой площади, 1910 год

Россия: Редкие исторические снимки

15. Слон из зоопарка, 1910 год

Россия: Редкие исторические снимки

16. Пробег автомобиля на дровах, 1910-е годы

Россия: Редкие исторические снимки

17. Царь-танк, 1914 год

Россия: Редкие исторические снимки

18. Снос памятника Александру III, 1918 год

Россия: Редкие исторические снимки

19. Конфискованные митры, 1921 год

Россия: Редкие исторические снимки

20. Наводнение в Москве, 1927 год

Россия: Редкие исторические снимки

21. Демонстрация, 1928 год

Россия: Редкие исторические снимки

22. Воспитанники детских садов, 1929 год

Россия: Редкие исторические снимки

23. Парк Горького, 1930 год

Россия: Редкие исторические снимки

24. Снос храма Христа Спасителя, 1931 год

Россия: Редкие исторические снимки

25. Демонстрация в защиту полезных птиц, 1934 год

Россия: Редкие исторические снимки

26. Снятые с Кремля орлы, 1935 год

Россия: Редкие исторические снимки

27. Юные автомобилисты на спортивном параде, 1935 год

Россия: Редкие исторические снимки

28. Живая пирамида, 1936 год

Россия: Редкие исторические снимки

29. Всесоюзный парад физкультурников на Красной площади, 1937 год

Россия: Редкие исторические снимки

30. Выставка в Париже, 1937 год

Россия: Редкие исторические снимки

31. Бассейн в Москве-реке, 1938 год

Россия: Редкие исторические снимки

32. Военные учения, 1939 год

Россия: Редкие исторические снимки

33. Замаскированный мавзолей, 1941 год

Россия: Редкие исторические снимки

34. Снайперы ведут огонь по самолетам противника, 1943 год

Россия: Редкие исторические снимки

35. Танк, 1943 год

Россия: Редкие исторические снимки

36. Женщина показывает кукиш немецким военнопленным, 1944 год

Россия: Редкие исторические снимки

37. Качели на дуле брошенного орудия, 1944 год

Россия: Редкие исторические снимки

38. Собаки везут раненого, 1944 год

Россия: Редкие исторические снимки

39. Игра на пианино, 1945 год

Россия: Редкие исторические снимки

40. Советский солдат в Берлине, 1945 год

Россия: Редкие исторические снимки

41. Выбор места под памятник Маяковскому, 1956 год

Россия: Редкие исторические снимки

42. Всемирный фестиваль молодежи, 1957 год

Россия: Редкие исторические снимки

43. Фидель Кастро и Никита Хрущев на охоте, 1964 год

Россия: Редкие исторические снимки

44. Автомобиль Юрия Гагарина, 1965 год

Россия: Редкие исторические снимки

45. Роботы переходят дорогу, 1967 год

Россия: Редкие исторические снимки

46. Пражская весна, 1968 год

Россия: Редкие исторические снимки

47. Ярославские пионеры, 1971 год

Россия: Редкие исторические снимки

48. Конкурс парикмахеров, 1975 год

Россия: Редкие исторические снимки

49. Чернобыль, 1986 год

Россия: Редкие исторические снимки

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Источник: www.kramola.info

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