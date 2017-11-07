Россия: Редкие исторические снимки
Интересные снимки любительского архива, содержащего фото-документы об исторических событиях Российского государства, зафиксированные их участниками или современниками…
1. Перевозка керосина, 1890 год
2. Павильон горного дела на XVI всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, 1896 год
3. Подводные работы при строительстве моста через Енисей, 1896 год
4. Велокарета скорой помощи, 1900 год
5. Кулачный бой, 1900-е годы
6. Разгрузка ледокола-парома на Байкале, 1903 год
7. Декабрьское вооруженное восстание в Москве, баррикада на Каланчевской площади, 1905 год
8. Русские солдаты входят в Мукден, 1905 год
9. Летучий санитарный отряд в Мукдене, 1905 год
10. Ушедший под воду паровоз на временной ледовой переправе через Амур, 1905 год
11. Японцы поднимают «Варяг», 1905 год
12. Выступление Николая II перед депутатами государственной думы, 1906 год
13. Благотворительная чайная повозка в Санкт-Петербурге, 1909 год
14. Живая реклама торгового дома «Монополь» на Дворцовой площади, 1910 год
15. Слон из зоопарка, 1910 год
16. Пробег автомобиля на дровах, 1910-е годы
17. Царь-танк, 1914 год
18. Снос памятника Александру III, 1918 год
19. Конфискованные митры, 1921 год
20. Наводнение в Москве, 1927 год
21. Демонстрация, 1928 год
22. Воспитанники детских садов, 1929 год
23. Парк Горького, 1930 год
24. Снос храма Христа Спасителя, 1931 год
25. Демонстрация в защиту полезных птиц, 1934 год
26. Снятые с Кремля орлы, 1935 год
27. Юные автомобилисты на спортивном параде, 1935 год
28. Живая пирамида, 1936 год
29. Всесоюзный парад физкультурников на Красной площади, 1937 год
30. Выставка в Париже, 1937 год
31. Бассейн в Москве-реке, 1938 год
32. Военные учения, 1939 год
33. Замаскированный мавзолей, 1941 год
34. Снайперы ведут огонь по самолетам противника, 1943 год
35. Танк, 1943 год
36. Женщина показывает кукиш немецким военнопленным, 1944 год
37. Качели на дуле брошенного орудия, 1944 год
38. Собаки везут раненого, 1944 год
39. Игра на пианино, 1945 год
40. Советский солдат в Берлине, 1945 год
41. Выбор места под памятник Маяковскому, 1956 год
42. Всемирный фестиваль молодежи, 1957 год
43. Фидель Кастро и Никита Хрущев на охоте, 1964 год
44. Автомобиль Юрия Гагарина, 1965 год
45. Роботы переходят дорогу, 1967 год
46. Пражская весна, 1968 год
47. Ярославские пионеры, 1971 год
48. Конкурс парикмахеров, 1975 год
49. Чернобыль, 1986 год
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Источник: www.kramola.info