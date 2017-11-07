Россия: Редкие исторические снимки

Интересные снимки любительского архива, содержащего фото-документы об исторических событиях Российского государства, зафиксированные их участниками или современниками…

1. Перевозка керосина, 1890 год

2. Павильон горного дела на XVI всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, 1896 год

3. Подводные работы при строительстве моста через Енисей, 1896 год

4. Велокарета скорой помощи, 1900 год

5. Кулачный бой, 1900-е годы

6. Разгрузка ледокола-парома на Байкале, 1903 год

7. Декабрьское вооруженное восстание в Москве, баррикада на Каланчевской площади, 1905 год

8. Русские солдаты входят в Мукден, 1905 год

9. Летучий санитарный отряд в Мукдене, 1905 год

10. Ушедший под воду паровоз на временной ледовой переправе через Амур, 1905 год

11. Японцы поднимают «Варяг», 1905 год

12. Выступление Николая II перед депутатами государственной думы, 1906 год

13. Благотворительная чайная повозка в Санкт-Петербурге, 1909 год

14. Живая реклама торгового дома «Монополь» на Дворцовой площади, 1910 год

15. Слон из зоопарка, 1910 год

16. Пробег автомобиля на дровах, 1910-е годы

17. Царь-танк, 1914 год

18. Снос памятника Александру III, 1918 год

19. Конфискованные митры, 1921 год

20. Наводнение в Москве, 1927 год

21. Демонстрация, 1928 год

22. Воспитанники детских садов, 1929 год

23. Парк Горького, 1930 год

24. Снос храма Христа Спасителя, 1931 год

25. Демонстрация в защиту полезных птиц, 1934 год

26. Снятые с Кремля орлы, 1935 год

27. Юные автомобилисты на спортивном параде, 1935 год

28. Живая пирамида, 1936 год

29. Всесоюзный парад физкультурников на Красной площади, 1937 год

30. Выставка в Париже, 1937 год

31. Бассейн в Москве-реке, 1938 год

32. Военные учения, 1939 год

33. Замаскированный мавзолей, 1941 год

34. Снайперы ведут огонь по самолетам противника, 1943 год

35. Танк, 1943 год

36. Женщина показывает кукиш немецким военнопленным, 1944 год

37. Качели на дуле брошенного орудия, 1944 год

38. Собаки везут раненого, 1944 год

39. Игра на пианино, 1945 год

40. Советский солдат в Берлине, 1945 год

41. Выбор места под памятник Маяковскому, 1956 год

42. Всемирный фестиваль молодежи, 1957 год

43. Фидель Кастро и Никита Хрущев на охоте, 1964 год

44. Автомобиль Юрия Гагарина, 1965 год

45. Роботы переходят дорогу, 1967 год

46. Пражская весна, 1968 год

47. Ярославские пионеры, 1971 год

48. Конкурс парикмахеров, 1975 год

49. Чернобыль, 1986 год