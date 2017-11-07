Расшифровка фильма Тор Рагнарёк. Правдозор

Все пророчества делятся на две категории: те, что сбываются полностью, и те, что частично. Старец Антоний себя пророком не считал, но еще в семидесятые годы прошлого столетия увидел картину сегодняшнего мира в мельчайших подробностях. Прежде всего, ...
Идиотский вопль «Путин стал другим! Путин будет настоящим патриотом! Путин проведет настоящие реформы!» подхватили сегодня многие. И не только отрабатывающие свои серебряники политтехнологи, газетчики, телевизионщики, чиновники, но и простой люд. Хотя ...
Герман Стерлигов стал гостем шоу «Пропаганда». Почему он считает Москву похожей на камеру, что делать с экологической ситуацией в мире и кого нужно казнить за её состояние, правда ли, что учёные разводят нас как лохов? Сколько стоит хлеб от Германа ...