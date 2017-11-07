Подайте олигарху на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х ?

На форуме в Сочи В. Путин рассказал анекдот про жену разорившегося олигарха. Анекдот он вспомнил, глядя на сидящего в зале банкира П. Авена, но уточнил, что как раз у него «всё хорошо». А что стало с другими членами «семибанкирщины» из 90-х?

В 1996 г. издание Financial Times опубликовало интервью с Борисом Березовским, в котором он упомянул термин «семибанкирщина» и перечислил тех олигархов, которые взяли под контроль большую часть экономики РФ, влияли на принятие политических решений. Спустя два десятка лет не всем удалось удержаться на плаву.

Умерли в нищете

Сам Борис Березовский после неудачных политических интриг во время выборов 1999-2000 гг. был объявлен в розыск. Олигарха обвиняли в мошенничестве, отмывании денег, попытке захвата власти. С сентября 2003 г. Березовский жил в Великобритании как «политбеженец». В 2009 г. суд в РФ признал его виновным в хищении 140 млн руб. у «ЛогоВАЗа» и «АвтоВАЗа» и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

В 2008 г. состояние Березовского оценивалось в 1,3 млрд долл. Но после ряда судов, которые он проиграл своим бывшим партнёрам, капитал начал таять: олигарху пришлось уволить помощников, почти всю охрану, выставить на продажу несколько домов. В 2011 г. его бывшая жена отсудила отступные — 220 млн фунтов стерлингов. Когда-то богатейший в России человек умер 23 марта 2013 г. в Лондоне практически нищим — его долги оценивались в 309 млн фунтов. Обстоятельства смерти достоверно не установлены, по приоритетной версии — самоубийство. Недавно Интернет облетела фотография могилы Березовского — скромной и неухоженной.

Основатель Инкомбанканачинал карьеру в Промстройбанке СССР. В 1992-м уже был членом Совета по предпринимательству при Президенте РФ, одним из крупнейших финансистов страны. Но после кризиса 1998 г. его банк лопнул. Виноградов перенёс инфаркт и несколько инсультов. Говорят, его семье пришлось даже переселиться в съёмную двушку. Возникли сложности с оплатой обучения сына. В начале 2000-х Виноградов основал несколько лизинговых компаний, но бизнес не пошёл. Умер он 29 июня 2008 г. в Москве после инсульта, ему было всего 52 года. Средства на похороны собирали бывшие сотрудники Инкомбанка.

Живут за границей

Судьба владельца «ЮКОСа» Михаила Ходорковского известна всем: арест в 2003-м, два судебных процесса (обвинили в мошенничестве, уклонении от налогов и др.), длительный срок заключения. 20 декабря 2013 г. Михаил Ходорковский был помилован и в тот же день вывезен в Берлин. Получил вид на жительство в Швейцарии. Сегодня в Женеве на имя Ходорковского зарегистрирован ряд компаний. Forbes оценивает его капиталы в 600 млн долл. По последним данным, живёт в Лондоне. 20 сентября 2014 г. он впервые заявил о своих президентских амбициях. Позже пообещал финансировать оппозицию.

владел МОСТ-Банком, но запомнился как основатель НТВ. В июне 2000 г. он провёл 3 дня в Бутырке по обвинению в мошенничестве, был выпущен под подписку. Затем уехал за границу. У Гусинского было не только российское, но и израильское гражданство. В 2007 г. получил подданство Испании, доказав, что он потомок евреев, изгнанных из этой страны в 1492 г.

У Гусинского остаётся бизнес в РФ. Принадлежащая ему американская компания NMDC владела не только правами на десятки сериалов («Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и пр.), но и московской продюсерской компанией «Форвард-Фильм». Как сообщает Forbes, Гусинский до сих пор владеет рядом компаний, снимающих и продающих телесериалы НТВ и «России 1».

Виталий Малкин — владелец банка «Российский кредит» и основатель Импексбанка. Его бизнес также сильно пострадал от кризиса 98-го. В начале ­2000-х Малкин начал политическую карьеру и до марта 2013 г. представлял Бурятию в Совфеде. По данным Forbes, его состояние на начало 2012 г. составляло более 600 млн долл. Долгие годы Малкин официально был самым богатым сенатором. Но с креслом пришлось проститься после скандала с незадекларированным имуществом и вторым гражданством. Сейчас Малкин живёт за рубежом.

По-прежнему в обойме

Владимир Потанин, пожалуй, самый успешный олигарх из 90-х. В своё время основал Онэксим-банк, потом через залоговые аукционы получил «Норильский никель». Сегодня владеет холдингом «Интеррос». В 2015 г. стал богатейшим жителем РФ. Правда, в 2017 г. он лишь на 8-м месте в списке Forbes (14,3 млрд долл.). Последние годы СМИ писали о Потанине в основном по личным поводам: развёлся с супругой, не дав ей отсудить половину активов, детей оставил без наследства — своё состояние он намеревается пожертвовать на благотворительные нужды.

Альфа-банк Михаила Фридмана пережил кризис 1998 г., его нефтяная компания ТНК слилась с BP. Но у миллиардера и совладельца «Альфа-групп» всё хорошо: в списке Forbes он на 7-м месте (14,4 млрд долл.). Имеет гражданство РФ и Израиля, жил в Лондоне, затем в США. Инвестирует (около 3 млрд долл.) в американскую медицину, говорит, что «не может держать все свои активы в России — слишком рискованно». Тем не менее почти половина его состояния — это Альфа-банк, X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»), «Росводоканал», «Билайн» и т. д.

У другого совладельца Альфа-банка Петра Авена, как верно заметил президент, тоже всё хорошо. Состояние — 4,6 млрд долл. (по версии Forbes). С 2011 г. Авен — член президиума Российского совета по международным делам. А ещё он профессор ВШЭ, попечитель Российской экономической школы и Центра экономической политики (CERP) в Великобритании. Один из самых известных в мире коллекционеров русского авангарда.

Немного особняком стоит ещё один олигарх из 90-х — Александр Смоленский. Создатель банка «Столичный» научился переживать невзгоды ещё в 93-м. Тогда Генпрокуратура возбудила в отношении руководства банка два уголовных дела: об отмывании средств, полученных от продажи наркотиков, оружия и ядерных материалов, и о переправке в Австрию 25 млн долл. по фальшивому авизо. Позже оба дела закрыли, а Смоленского наградили орденом Дружбы народов. В 94-м банк переименовали в «СБС-Агро». В 95-м Смоленский вошёл в совет директоров ОРТ, в 96-м — в Совет по банковской деятельности при Правительстве РФ. После дефолта 1998 г. «СБС-Агро» сильно пострадал. В начале декабря того же года генпрокурор Ю. Скуратов объявил, что выдан ордер на арест Смоленского. Банкир уехал в Австрию и почти полгода в России не показывался. Позже Скуратов заявлял, что власти заставили его прекратить дело — в знак признательности Смоленскому, который финансировал выборы Ельцина. В 2003 г . Смоленский заявил, что удаляется от дел, а его интересы будет представлять сын. В марте 2006 г. выпустил роман «Заложник». В том же году купил дом во Франции, но, по его словам, живёт в основном в Москве.

Кстати

На встрече Б. Ельцина с богатейшими людьми России присутствовали ещё несколько бизнесменов, формально не входивших в «семибанкирщину». Это президенты нефтяных компаний «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов. За 20 лет они не утратили звание капитанов российского бизнеса. В рейтинге «Форбс» за 2017 г. Алекперов занял 6-е место с 14,5 млрд долл. состояния, Богданов — 49-е место (1,9 млрд долл.). На плаву и ещё один участник той встречи — Анатолий Чубайс. В 1998 г. он перебрался из политики в бизнес и 10 лет возглавлял РАО «ЕЭС России». А покончив с реформой энергетической монополии, нашёл себе новую нишу — нанотехнологии. Во главе «Роснано» Чубайс с 2008 г.

Источник: nnm.me