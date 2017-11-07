Новости Украины и Новороссии 07 ноября 2017

Литовские парламентарии лоббируют проект под рабочим названием «План Маршалла для Украины».

На прошедшем в понедельник заседании Сейма он был представлен иностранным дипломатам. Предполагается, что ЕС при поддержке США профинансирует экономику Украины.

За 10 лет будет вложено $50 млрд, то есть по $5 млрд планируют вкладывать ежегодно. Если проект будет реализован, то, по мнению разработчиков, годовой рост украинской экономики может составить 6–8%. Впрочем, эксперты сомневаются в реалистичности литовских инициатив. Как Литва собирается спасать экономику Украины — в материале RT.

Презентация в Сейме

В понедельник, 6 ноября, в Сейме Литвы иностранным дипломатам был представлен план помощи Евросоюза Украине — «План Маршалла для Украины».

На презентации присутствовали представители государств — участников программы Восточного партнёрства, а также послы США, Канады и Японии.

С инициативой поддержать экономику Украины ещё в прошлом году выступил бывший литовский премьер Андрюс Кубилюс. Вместе с вице-спикером Сейма Гедиминасом Киркиласом он объехал с этим планом столицы крупнейших государств Запада. С украинской стороны проект промотировали вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

«Эта встреча в Сейме является продолжением нашей лоббистской кампании», — заявил 6 ноября журналистам Андрюс Кубилюс.

Литовские дипломаты и политики добиваются, чтобы «План Маршалла для Украины» получил поддержку на ноябрьском саммите Восточного партнёрства ЕС, а также в Европарламенте.

Согласно этому проекту, за 10 лет (с 2018 года) Украине выделят 50 млрд евро помощи, которая будет направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на инфраструктурные проекты. Предполагается, что в результате реализации литовской инициативы ВВП Украины будет расти на 6–8% в год.

Ранее европейские политики, в частности депутат германского бундестага Карл-Георг Велльман, заявляли, что на дальнейшую финансовую поддержку Киева европарламентарии согласятся только при полной уверенности в том, что в стране будут проведены необходимые реформы, а предоставленные деньги не будут разворованы.

Между двумя планами

«План Маршалла» был реализован Соединёнными Штатами в послевоенной Европе. Он был выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем США Джорджем К. Маршаллом, официальное название плана — European Recovery Program («Программа восстановления Европы»).

Программа была запущена в апреле 1948-го, в ней участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию. Заявленными целями были восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран.

Общая сумма ассигнований (с 4 апреля 1948 года по декабрь 1951-го) составила около $13 млрд, их основная доля пришлась на Великобританию ($2,8 млрд), Францию ($2,5 млрд), Италию ($1,3 млрд), Западную Германию ($1,3 млрд), Голландию ($1 млрд). «План Маршалла» реализовывался до второй половины 1960-х.

Однако американцы действовали отнюдь не бескорыстно и в первую очередь думали о собственной экономике и политических интересах. Условиями получения помощи по «плану Маршалла» стало выведение коммунистов из правительств стран Европы, использование доллара в межгосударственных расчётах и хранение европейскими странами своих золотых запасов в США.

Украинский аналог

Украинский аналог «плана Маршалла» менее масштабный. Первые упоминания о его разработке относятся к 2007 году. Документ A «Marshall Plan» for Ukraine был подготовлен британской организацией People-Centered Economic Development.

Основное внимание уделялось микроэкономическому сектору. План предусматривал поддержку малого бизнеса, предоставление микрокредитов, развитие доступа к интернету для широких слоёв населения, поддержку различных общественных организаций. В феврале 2008-го план был передан на рассмотрение в USAID и в Комитет по внешней политике конгресса США, но с тех пор о нём ничего не слышали.

В 2014-м, когда Украина оказалась в центре мирового внимания, появился план Бернара-Анри Леви, включающий создание страховой компании, финансируемой страховщиками из стран — членов ЕС и украинскими олигархами, а также большой европейский заём в форме долговых обязательств государственного казначейства Украины, которые будут гарантированы ЕЦБ и МВФ.

17 сентября 2014 года был опубликован план Тимоти Гартон-Эша, рассчитанный на 10 лет. Он предусматривал военные, политические и экономические шаги. Военная компонента должна была включать, по мнению автора, поставки оборудования и вооружений.

В 2015-м появился «План модернизации Украины» — концепция, разработанная по инициативе украинского олигарха Дмитрия Фирташа. 3 марта 2015 года он создал неправительственную организацию «Агентство модернизации Украины», в состав которой вошли известные европейские политики.

Согласно плану Фирташа, должен быть создан Украинский фонд восстановления с капиталом $300 млрд для инвестирования в различные секторы экономики страны.

Наконец, в апреле 2015 года появился так называемый план бундестага Германии по Украине, а 29 февраля 2016-го депутат бундестага Карл-Георг Велльман сообщил о разработке в Германии на правительственном уровне «Плана Маршалла для Украины». Но продолжения проект не получил.

Литовский вариант

Суть литовского «плана Маршалла» сводится к тому, что ЕС должен выделить 5% (50 млрд евро) от своего бюджета и в течение 10 лет (по $5 млрд евро в год) направить их на инвестиции в Украину. Однако пока нет чёткого плана, указывающего, сколько выделять средств, куда, когда, кому и на каких условиях.

«Если вступление в ЕС для Украины пока недоступно, то мы пришли к выводу, что надо посмотреть на аналог «плана Маршалла», — сказал Кубилюс журналистам на одном из брифингов.

Однако эксперты утверждают, что на фоне приостановки кредитования МВФ «идти к Ангеле Меркель за деньгами» под какие-либо «планы Маршалла» для Украины просто бесполезно.

В конце прошлого года посол Германии на Украине Эрнст Райхель сказал, что «не согласен с теми, кто просит „план Маршалла” для Украины». Об этом Райхель заявил в ходе выступления на конференции «Аудит внешней политики Украины».

По мнению посла, Украина должна привлекать капиталы на внешних рынках. Вопрос в том, как это сделать, считает Райхель.

Тем не менее в начале лета 2017 года Кубилюс и Киркилас вместе с бывшим главой МИД Пятрасом Вайтекунасом смогли провести «План Маршалла для Украины» через Сейм Литвы и добиться, чтобы Европейская народная партия упомянула о нём в своей итоговой резолюции. После этого литовцы вместе с Анной Гопко отправились в Вашингтон на презентацию своих идей спасения Украины. И дальше — в столицы влиятельных европейских государств.

В результате литовским политикам удалось привлечь к плану внимание. В середине июля 2017 года на саммите Украина — ЕС Пётр Порошенко объявил, что обсуждал с руководством Евросоюза «возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки по типу «плана Маршалла».

«Зачем всё это Литве — понятно. Раскошеливаться всё равно придётся Евросоюзу, зато литовцы и своё положение на Украине укрепят, и международный имидж наработают», — отметил в беседе с RT эксперт Вышеградского фонда (Польша) Вацлав Чижиньски.

Значение литовской стороны в появлении плана помощи Незалежной подчеркнул и посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский.

«Я бы хотел подчеркнуть, что сначала это был план Литвы для Украины на 2017–2020 годы, а затем это стало европейским планом, вновь благодаря усилиям Литвы. Этот план имеет особое значение для Украины, и не только для Украины, поскольку то, что происходит на Украине, важно не только для наших граждан, но и для всего континента, всего демократического мира», — сказал Яценковский.

Проблема эффективности

Однако эксперты не уверены, что Украина сможет эффективно распорядиться ассигнованиями Евросоюза.

«На самом деле никто не верит, что Украина сможет эффективно использовать полученные средства. Европейские политики тоже читают газеты, а там каждый день — рассказы о страшном уровне коррупции и воровства на Украине. Украинцы пытаются показать, как они с этим борются, но эффект получается обратный — они подчёркивают свой имидж самой коррупционной страны континента», — заявил в беседе с RT литовский экономист Артурас Гентвюлас.

На сегодня Украина имеет крайне низкий кредитный рейтинг (по подсчётам Fitch — «B-», «высоко спекулятивные облигации»), что делает сложным выход государства на внешний рынок заимствований. Но этот же рейтинг означает, что полученные деньги (не важно, кредитные или по программам помощи) расходуются нерационально.

«В Киеве средняя зарплата $200, а улицы забиты дорогими машинами, рестораны полны людьми. При этом за пределами Киева — разбитые дороги и нищие сёла. Европейцы тоже всё это видят, и у них не возникает желания отдавать свои деньги на то, чтобы украинские олигархи богатели», — пояснил Гентвюлас.

Эксперт слабо верит в то, что «План Маршалла для Украины» получит поддержку на ноябрьском саммите Восточного партнёрства ЕС, а также в Европарламенте. Однако, по мнению Гентвюласа, привлекательность подобной программы для украинского руководства сейчас очевидна: «В 2019 году, скорее всего, придётся объявить дефолт, так как валюты для оплаты внешних кредитов нет и не предвидится».

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