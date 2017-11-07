Новости Украины и Новороссии 07 ноября 2017
- 13:42 СРОЧНО: Верховная рада отказалась отправить Авакова в отставку.
- 12:42 «МихоМайдан» жив и будет жить: сотни протестующих собрались под Радой (ФОТО, ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ).
- 12:25 В Раде предложили отправить Авакова в отставку.
- 10:52 В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь (ФОТО).
- 10:43 И это снова я: Янукович обратился к украинскому народу.
- 09:50 Волкер озвучил свое видение дальнейших действий России в Донбассе.
- 09:50 Госдолг Украины вырос в 3,5 раза за 4 года.
- 09:20 Украина может получить 50 миллиардов долларов по «плану Маршалла».
- 02:00 «План Маршалла» 2.0: как Литва планирует помогать Украине.
- 00:34 Ничего святого: военкомат устроил ночную облаву в мужском монастыре на Львовщине.
- Вчера 23:57 Зрада: Украина почти в 2 раза увеличила закупки антрацита из России.
- Вчера 23:39 7 ноября в судьбе нашей Родины вершился очень крутой поворот — обращение главы ЛНР.
- Вчера 22:24 Рай Порошенко. Молчание СМИ.
СРОЧНО: Верховная рада отказалась отправить Авакова в отставку
Верховная рада Украины отказалась отправить в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
За проект постановления об увольнении Авакова, выдвинутый нардепом от «Блока Порошенко» Сергеем Каплиным, проголосовал лишь 31 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
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«МихоМайдан» жив и будет жить: сотни протестующих собрались под Радой (ФОТО, ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Утром во вторник, 7 ноября, у здания Верховной рады Украины собралось около 500 человек протестующих. Это сторонники экс-губернатора Одесской области Михо Саакашвили, которых скандальный политик призвал выйти к Раде в день годовщины Октябрьской революции.
Соответствующее заявление он сделал 29 октября на так называемом вече «Всеукраинский сбор за большую политическую реформу», когда призвал к досрочным парламентским и президентским выборам на Украине и созвал очередной митинг под Радой на 7 ноября, когда в парламенте пройдет очередное пленарное заседание.
Протестующие требуют принять новый закон о выборах народных депутатов, создать антикоррупционный суд и отменить депутатскую неприкосновенность.
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Собравшиеся сосредоточились на площади Конституции, Мариинском парке и улице Грушевского, где установлены палатки и полевые кухни.
Некоторые из собравшихся держат национальные флаги Украины и флаги политсилы Саакашвили «Рух (Движение) новых сил».
Люди общаются и пьют чай. Из акустических систем, установленных возле сцены, звучат патриотические песни.
При этом у всех входов в здание парламента и комитеты Верховной рады дежурят группы правоохранителей. При подходах к улице Грушевского вновь установлены рамки металлоискателей.
Пока обстановка в центре Киева спокойная, «Русская Весна» будет следить за событиями на «МихоМайдане».
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В Раде предложили отправить Авакова в отставку
На сегодняшнем заседании Верховная рада Украины рассмотрит вопрос об увольнении министра внутренних дел страны Арсена Авакова.
Соответствующий проект постановления внес в повестку дня пленарного заседания нардеп от «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин.
Напомним, «Русская Весна» сообщала, что 31 октября сын Авакова Александр был задержан после обыска по скандальному делу о закупке рюкзаков для МВД Украины в конце 2014 — начале 2015 года.
1 ноября суд Киева отпустил Авакова-младшего на свободу под личное обязательство.
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В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь (ФОТО)
Неизвестные вандалы залили цементом Вечный огонь в парке Вечной Славы в центре Киева.
Как сообщили в Киевской госгорадминистрации (КГГА), мемориал был обезображен в ночь на 7 ноября.
На месте происшествия были обнаружены 8 ведер, в которых злоумышленники, вероятно, принесли раствор цемента.
Замглавы КГГА Алексей Резников назвал случившееся «позорным примером неуважения к истории и памяти героев» и выразил надежду, что правоохранители сумеют оперативно найти вандалов.
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Напомним, что 7 ноября многие граждане постсоветского пространства (особенно старшего поколения) традиционно вспоминают про годовщину Октябрьской революции, которая произошла ровно сто лет назад, 7 ноября 1917 года.
Кроме того, в России с 2004 года день 7 ноября стал Днем воинской славы России: в этот день россияне вспоминают о военном параде на Красной площади в 1941 году, с которого защитники столицы шли сразу на фронт.
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И это снова я: Янукович обратился к украинскому народу
Беглый президент Украины Виктор Янукович в очередной раз обратился к украинцам.
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Волкер озвучил свое видение дальнейших действий России в Донбассе
фото:topnewsrussia.ru
По словам спецпредставителя США по Украине Волкера, у России в Донбассе есть два варианта действий.
“У России два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье, то это будет им дорого стоить. Однако, если они захотят, они сделают, несмотря на большие расходы”, — сказал он в ходе брифинга.
“Альтернатива – это когда Россия выведет свои силы и будет способствовать размещению миротворцев ООН, принесет мир и позволит продвигаться в реализации минского процесса. Это – второй сценарий”, — добавил он.
Волкер отметил, что исключает возможность превращения ситуации в длительный конфликт.
“Международное сообщество не хочет еще одного Кипра. Не знаю, сколько лет уже есть миротворцы на Кипре. Не думаю, что этого хочет и Украина”, – добавил Волкер.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Госдолг Украины вырос в 3,5 раза за 4 года
Общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины превысил 2 трлн гривен.
За четыре года долг увеличился в 3,5 раза, достигнув 2,04 трлн гривен, заявил эксперт общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Александр Колтунович.
На сайте движения он пишет, что долг растет из-за неадекватной монетарной политики Нацбанка Украины на фоне провальной внешнеэкономической политики.
В 2013 г. госдолг Украины составлял 0,58 трлн гривен.
В 2018 г. ожидается увеличение до 2,74 трлн гривен или более $100 млрд из-за действия инфляционно-девальвационной спирали и новых займов правительства.
Он также напомнил, что МВФ может дополнительно выделить $1,9 млрд Киеву, но дальнейшие кредиты будут зависеть от того, как Украина сможет реализовать нужные структурные реформы.
Госдолг же растет постоянно, только в сентябре он увеличился на 0,62% в долларах и на 4,32% — в гривнах.
Колтунович подчеркнул, что согласно соглашению с комитетом кредиторов о реструктуризации украинского долга, «в течение последующих 30 лет часть ВВП будет принадлежать именно международным кредиторам».
Это означает, что с 2021 г. Украина будет платить внешним кредиторам не менее $10 млрд.
Всего в 2018-2022 г. Украина должна будет выплатить $64,196 млрд, в том числе $35,49 млрд по внутреннему и $28,706 млрд по внешнему долгу.
В следующем году предстоит погасить $10,935 млрд, в 2019 году — $11,555 млрд, в 2020 — $13,705 млрд, в 2021 — $14,080 млрд, в 2022 — $13,921 млрд.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина может получить 50 миллиардов долларов по «плану Маршалла»
Киев может получить финансовую помощь в размере 50 миллиардов долларов по «плану Маршалла». Речь идет о программе поддержки со стороны Европейского союза.
Документ рассчитан на десять лет. Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс выступил с инициативой оказания долгосрочной поддержки Украине в экономической, военной и гуманитарной областях. Ежегодно Киев будет получать пять миллиардов долларов.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отметил, что помощь, которую сейчас получает Украина, недостаточна. Дипломат выразил надежду на то, что члены ЕС одобрят «план Маршалла» на саммите «Восточного партнерства» 24 ноября.
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«План Маршалла» 2.0: как Литва планирует помогать Украине
Литовские парламентарии лоббируют проект под рабочим названием «План Маршалла для Украины».
На прошедшем в понедельник заседании Сейма он был представлен иностранным дипломатам. Предполагается, что ЕС при поддержке США профинансирует экономику Украины.
За 10 лет будет вложено $50 млрд, то есть по $5 млрд планируют вкладывать ежегодно. Если проект будет реализован, то, по мнению разработчиков, годовой рост украинской экономики может составить 6–8%. Впрочем, эксперты сомневаются в реалистичности литовских инициатив. Как Литва собирается спасать экономику Украины — в материале RT.
Презентация в Сейме
В понедельник, 6 ноября, в Сейме Литвы иностранным дипломатам был представлен план помощи Евросоюза Украине — «План Маршалла для Украины».
На презентации присутствовали представители государств — участников программы Восточного партнёрства, а также послы США, Канады и Японии.
С инициативой поддержать экономику Украины ещё в прошлом году выступил бывший литовский премьер Андрюс Кубилюс. Вместе с вице-спикером Сейма Гедиминасом Киркиласом он объехал с этим планом столицы крупнейших государств Запада. С украинской стороны проект промотировали вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.
«Эта встреча в Сейме является продолжением нашей лоббистской кампании», — заявил 6 ноября журналистам Андрюс Кубилюс.
Литовские дипломаты и политики добиваются, чтобы «План Маршалла для Украины» получил поддержку на ноябрьском саммите Восточного партнёрства ЕС, а также в Европарламенте.
Согласно этому проекту, за 10 лет (с 2018 года) Украине выделят 50 млрд евро помощи, которая будет направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на инфраструктурные проекты. Предполагается, что в результате реализации литовской инициативы ВВП Украины будет расти на 6–8% в год.
Ранее европейские политики, в частности депутат германского бундестага Карл-Георг Велльман, заявляли, что на дальнейшую финансовую поддержку Киева европарламентарии согласятся только при полной уверенности в том, что в стране будут проведены необходимые реформы, а предоставленные деньги не будут разворованы.
Между двумя планами
«План Маршалла» был реализован Соединёнными Штатами в послевоенной Европе. Он был выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем США Джорджем К. Маршаллом, официальное название плана — European Recovery Program («Программа восстановления Европы»).
Программа была запущена в апреле 1948-го, в ней участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию. Заявленными целями были восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран.
Общая сумма ассигнований (с 4 апреля 1948 года по декабрь 1951-го) составила около $13 млрд, их основная доля пришлась на Великобританию ($2,8 млрд), Францию ($2,5 млрд), Италию ($1,3 млрд), Западную Германию ($1,3 млрд), Голландию ($1 млрд). «План Маршалла» реализовывался до второй половины 1960-х.
Однако американцы действовали отнюдь не бескорыстно и в первую очередь думали о собственной экономике и политических интересах. Условиями получения помощи по «плану Маршалла» стало выведение коммунистов из правительств стран Европы, использование доллара в межгосударственных расчётах и хранение европейскими странами своих золотых запасов в США.
Украинский аналог
Украинский аналог «плана Маршалла» менее масштабный. Первые упоминания о его разработке относятся к 2007 году. Документ A «Marshall Plan» for Ukraine был подготовлен британской организацией People-Centered Economic Development.
Основное внимание уделялось микроэкономическому сектору. План предусматривал поддержку малого бизнеса, предоставление микрокредитов, развитие доступа к интернету для широких слоёв населения, поддержку различных общественных организаций. В феврале 2008-го план был передан на рассмотрение в USAID и в Комитет по внешней политике конгресса США, но с тех пор о нём ничего не слышали.
В 2014-м, когда Украина оказалась в центре мирового внимания, появился план Бернара-Анри Леви, включающий создание страховой компании, финансируемой страховщиками из стран — членов ЕС и украинскими олигархами, а также большой европейский заём в форме долговых обязательств государственного казначейства Украины, которые будут гарантированы ЕЦБ и МВФ.
17 сентября 2014 года был опубликован план Тимоти Гартон-Эша, рассчитанный на 10 лет. Он предусматривал военные, политические и экономические шаги. Военная компонента должна была включать, по мнению автора, поставки оборудования и вооружений.
В 2015-м появился «План модернизации Украины» — концепция, разработанная по инициативе украинского олигарха Дмитрия Фирташа. 3 марта 2015 года он создал неправительственную организацию «Агентство модернизации Украины», в состав которой вошли известные европейские политики.
Согласно плану Фирташа, должен быть создан Украинский фонд восстановления с капиталом $300 млрд для инвестирования в различные секторы экономики страны.
Наконец, в апреле 2015 года появился так называемый план бундестага Германии по Украине, а 29 февраля 2016-го депутат бундестага Карл-Георг Велльман сообщил о разработке в Германии на правительственном уровне «Плана Маршалла для Украины». Но продолжения проект не получил.
Литовский вариант
Суть литовского «плана Маршалла» сводится к тому, что ЕС должен выделить 5% (50 млрд евро) от своего бюджета и в течение 10 лет (по $5 млрд евро в год) направить их на инвестиции в Украину. Однако пока нет чёткого плана, указывающего, сколько выделять средств, куда, когда, кому и на каких условиях.
«Если вступление в ЕС для Украины пока недоступно, то мы пришли к выводу, что надо посмотреть на аналог «плана Маршалла», — сказал Кубилюс журналистам на одном из брифингов.
Однако эксперты утверждают, что на фоне приостановки кредитования МВФ «идти к Ангеле Меркель за деньгами» под какие-либо «планы Маршалла» для Украины просто бесполезно.
В конце прошлого года посол Германии на Украине Эрнст Райхель сказал, что «не согласен с теми, кто просит „план Маршалла” для Украины». Об этом Райхель заявил в ходе выступления на конференции «Аудит внешней политики Украины».
По мнению посла, Украина должна привлекать капиталы на внешних рынках. Вопрос в том, как это сделать, считает Райхель.
Тем не менее в начале лета 2017 года Кубилюс и Киркилас вместе с бывшим главой МИД Пятрасом Вайтекунасом смогли провести «План Маршалла для Украины» через Сейм Литвы и добиться, чтобы Европейская народная партия упомянула о нём в своей итоговой резолюции. После этого литовцы вместе с Анной Гопко отправились в Вашингтон на презентацию своих идей спасения Украины. И дальше — в столицы влиятельных европейских государств.
В результате литовским политикам удалось привлечь к плану внимание. В середине июля 2017 года на саммите Украина — ЕС Пётр Порошенко объявил, что обсуждал с руководством Евросоюза «возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки по типу «плана Маршалла».
«Зачем всё это Литве — понятно. Раскошеливаться всё равно придётся Евросоюзу, зато литовцы и своё положение на Украине укрепят, и международный имидж наработают», — отметил в беседе с RT эксперт Вышеградского фонда (Польша) Вацлав Чижиньски.
Значение литовской стороны в появлении плана помощи Незалежной подчеркнул и посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский.
«Я бы хотел подчеркнуть, что сначала это был план Литвы для Украины на 2017–2020 годы, а затем это стало европейским планом, вновь благодаря усилиям Литвы. Этот план имеет особое значение для Украины, и не только для Украины, поскольку то, что происходит на Украине, важно не только для наших граждан, но и для всего континента, всего демократического мира», — сказал Яценковский.
Проблема эффективности
Однако эксперты не уверены, что Украина сможет эффективно распорядиться ассигнованиями Евросоюза.
«На самом деле никто не верит, что Украина сможет эффективно использовать полученные средства. Европейские политики тоже читают газеты, а там каждый день — рассказы о страшном уровне коррупции и воровства на Украине. Украинцы пытаются показать, как они с этим борются, но эффект получается обратный — они подчёркивают свой имидж самой коррупционной страны континента», — заявил в беседе с RT литовский экономист Артурас Гентвюлас.
На сегодня Украина имеет крайне низкий кредитный рейтинг (по подсчётам Fitch — «B-», «высоко спекулятивные облигации»), что делает сложным выход государства на внешний рынок заимствований. Но этот же рейтинг означает, что полученные деньги (не важно, кредитные или по программам помощи) расходуются нерационально.
«В Киеве средняя зарплата $200, а улицы забиты дорогими машинами, рестораны полны людьми. При этом за пределами Киева — разбитые дороги и нищие сёла. Европейцы тоже всё это видят, и у них не возникает желания отдавать свои деньги на то, чтобы украинские олигархи богатели», — пояснил Гентвюлас.
Эксперт слабо верит в то, что «План Маршалла для Украины» получит поддержку на ноябрьском саммите Восточного партнёрства ЕС, а также в Европарламенте. Однако, по мнению Гентвюласа, привлекательность подобной программы для украинского руководства сейчас очевидна: «В 2019 году, скорее всего, придётся объявить дефолт, так как валюты для оплаты внешних кредитов нет и не предвидится».
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Ничего святого: военкомат устроил ночную облаву в мужском монастыре на Львовщине
В ночь с 5-го на 6 ноября украинские правоохранители совместно с представителями Жовковского межрайонного военного комиссариата устроили облаву на призывников в монастыре УГКЦ в Жовкве Львовской области Украины.
Об этом сообщают местные СМИ.
Работники военного комиссариата прибыли на территорию монастыря на нескольких автомобилях в сопровождении полиции. Участники спецоперации окружили территорию, перекрыв выходы.
«Инциндент произошел после вечерней молитвы, — сообщил о. Августин Лойко, наставник новициата. (Новициат — период испытания вступающих в монашеский орден послушников-новициев. — ред.) — Часть новиков готовилась ко сну, еще трое-четверо братьев делали приготовления к утренней службе. Все было очень неожиданно, ворвались люди в форме, в масках, с броней, вывели сонных ребят из келий и потребовали у них метрики».
Затем иеромонахов и руководящий состав монастыря отпустили, а послушникам призывного возраста вручили повестки.
В комиссариате не отрицают факт рейда в монастырь ордена Святого Василия Великого, но утверждают, что такие действия — требование времени. По словам спикера Жовковской военной комендатуры ВСУ Николая Олияра, «никому наручники не надевали, никого не пугали».
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Зрада: Украина почти в 2 раза увеличила закупки антрацита из России
За текущий год Украина увеличила закупки антрацитового угля из России в 1,8 раза (2,151 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, Россия остается основным поставщиком данного ископаемого (55,7%), за ней идут США (25%,4, или 546,8 миллиона долларов) и Австралия (5,4%, или 116,4 миллиона долларов).
В то же время, за 10 месяцев Украина экспортировала каменный уголь и антрацит в Россию (на 48,7 миллиона долларов), Словакию (33 миллиона долларов), Турцию (2,6 миллиона долларов) и другие страны (3,9 миллиона долларов).
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7 ноября в судьбе нашей Родины вершился очень крутой поворот — обращение главы ЛНР
Глава ЛНР выпустил обращение по случаю исторической даты — 7 ноября.
Уважаемые сограждане! Дорогие соотечественники!
День народного единства, который мы отметили 4 ноября со всем Русским миром, помогает многое понять глубже и вернее. Например, что для сохранения нашего всепобеждающего и жизненно необходимого единства надо с пониманием относиться к тому, что у кого-то из соотечественников взгляд на историю может быть другой. Это особенно важно для таких неоднозначных дат, как 7 ноября 1917 года.
Несомненно, тогда в судьбе нашей Родины вершился очень крутой поворот. Его результатами стали и великие победы, и достижения, которыми мы до сих пор гордимся и пользуемся; и великие испытания, и страдания, которые даже сейчас вызывают печаль и боль. Однако все это является неотъемлемой частью нашей великой истории.
Поздравляю всех, для кого 7 ноября — день Великой революции, а советский период — связан с успехами и подвигами! Сочувствую тем, кому это время принесло беды и лишения.
Для того чтобы вместе двигаться вперед, нам всем необходимо уважительно относиться к чувствам и взглядам друг друга. Давно прошедшие события не должны нас ссорить и разделять. Их надо спокойно и объективно изучать, чтобы приумножать былые победы и не повторять прежние ошибки. При таком отношении история станет могучим средством единения народа ради созидания, ради процветания России.
Глава Луганской Народной Республики
И.В. Плотницкий
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Рай Порошенко. Молчание СМИ
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