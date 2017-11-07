Назревает скандал: США продают в ЕС российский газ, выдавая его за свой собственный

США поставляют в Бельгию не свой газ, а голубое топливо, закупленное в России, об этом пишет издание Soir, ссылаясь на расследование о деятельности оффшорных компаний. В статье говорится, что Бельгия получила «американский» газ четырьмя танкерами, зарегистрированными компанией Navigator Holdings ltd на Маршаловых островах. Однако по факту эти корабли были загружены не в американских портах, а в порте Усть-Луга. Отгрузку осуществила компания «Сибур».

Вот тут хочется вспомнить то, с каким удовольствием Прибалтика встречала недавно газовый танкер из США: «Мы доказали свою независимость от российского газа», - кричали страны Балтии. Я практически уверен, что Прибалтика получила тот же самый российский газ, закупленный у того же «Сибура» - американцы просто красиво развели Европу, продав российское топливо по цене газа из США, значительно сэкономив на транспортировке.

Никто не будет спорить с тем, что топливо, поставленное по российскому газопроводу гораздо дешевле того, что везется из США танкерами. Но, несмотря на это, газ из США нашел своего потребителя в Европе – желающие показать свою «самостоятельность и независимость от России» там хватает. Вот только выходит, что вас просто напросто развели – вы получаете тот же самый российский газ, завернутый в другую упаковку, переплачивая при этом за несуществующую доставку. Отличная получилась «независимость», не правда ли?