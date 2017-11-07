Крадущийся бюджет

Казну страны будут наполнять за счёт граждан, а не госкорпораций

Госдума приступила к рассмотрению проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Первое чтение уже прошло, второе намечено на 17 ноября. Правительство уже духоподъёмно окрестило главный финансовый документ страны «бюджетом роста».

Броское название выбрано не зря – в год выборов граждане должны быть уверены в надвигающемся на них счастье. Однако по факту выясняется, что наполнить казну придётся самим россиянам из собственных карманов, тогда как госкорпорации останутся при деньгах. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, «проект бюджета должен ответить на вызовы, с которыми мы столкнулись». А именно нужно «восстановить те реальные доходы населения, которые сократились в годы кризисных явлений, а также создать условия и стимулы экономического роста». В свою очередь, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Исаев конкретизировал: бюджетные средства должны быть сконцентрированы на выполнении социальных обязательств перед гражданами в регионах. Не секрет, что после принятия «майских указов» федеральный центр часто обвиняют в перекладывании на субъекты нагрузки по социалке. В результате внутренний долг регионов за последние 5 лет вырос в текущих ценах с 1,16 до 2,246 трлн рублей. Чтобы как-то урегулировать ситуацию, территориям разрешили регулировать ставки различных налогов, тем самым заставив граждан и бизнес платить больше. Так, например, в ряде областей решили ввести курортные сборы. Теперь эту практику, похоже, намерены, как говорил экс-президент СССР, «расширить и углубить». Однако маловероятно, что ко второму чтению документ сильно изменится. За него проголосовали 350 депутатов. Среди них – представители всех фракций, кроме коммунистов. Налоги не для всех «Предусмотрены увеличение ставок акцизов на отдельные виды подакцизной продукции (бензин и дизельное топливо), индексация на 15% ставок утилизационного сбора на колёсные и самоходные транспортные средства, а также прицепы к ним, введение утилизационного сбора на средства производства тяжёлого и энергетического машиностроения по адвалорной ставке в 7%, повышение ставок платы за использование лесов в 2,17 раза в будущем году и в 2,62 – в 2020-м», – обрисовал перспективу глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. По его словам, эксперты палаты уверены: это не только увеличит нагрузку на бизнес, но, возможно, повлияет на экономическую ситуацию в стране в целом. В свою очередь, оппозиционный политик Владимир Милов обращает внимание: повышение налогов грозит не всем. Госкомпании, которые нынче являются ядром отечественной экономики и обладают миллиардными доходами, которые при этом тратятся не всегда адекватно, рост налогового бремени не затронет. «Мы уже много раз говорили о том, где взять деньги на достойные пенсии и в целом для обеспечения сбалансированного бюджета: у «Газпрома», который сегодня платит неприлично низкие налоги, и у госкомпаний, которые платят недостаточно дивидендов в госбюджет. Что мы видим в проекте федерального бюджета на 2018 год? В отличие от всей остальной экономики налоги на «Газпром» снижаются. Плановые поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на природный газ в 2018 году – минус 11% к бюджету-2017, по экспортным пошлинам на газ – минус 3,2%. В совокупности – минус 77,3 млрд рублей поступлений от газовой отрасли к уровню 2017 года», – посчитал Милов.



Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор:– Это бюджет рефлексии. То есть предполагается реагирование по обстоятельствам. Никакой программы и никакой стратегии этот бюджет не несёт. И такая ситуация будет ближайшие три года, может быть, и ещё больше. Пока эти люди сидят наверху бюджетного процесса, так и будет происходить. Никакие социальные группы выражать недовольство сокращением своихдоходов не будут. Если выразят недовольство – напечатают денег или перераспределят какие-то деньги внутри бюджета

Иллюзия роста Неудивительно, что нынешний проект бюджета многие экономисты и политики подвергли жёсткой критике. Так, аналитики отмечают: структура бюджета осталась неизменной с прошлого года, что в нынешней экономической ситуации недопустимо. Так, 37,4% всех расходов отводится на нужды чиновников и силовиков, тогда как на образование и здравоохранение – всего 6,8%. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что по сравнению с 2017 годом вторая цифра увеличилась. Правда, лишь на 0,8%, что явно не поможет решить многочисленные проблемы медицины и образования. Расходы на здравоохранение начали сокращаться ещё в бюджете 2017 года – тогда их урезали с 466 до 379 млрд рублей. Одновременно, на фоне растущей смертности от раковых заболеваний, была урезана программа помощи онкобольным – с 909 до 801 млн рублей. В 2018 году расходы на образование предусмотрены в размере 663 млрд, на здравоохранение – 460 млрд, а в 2019-м, после выборов, эти расходы планируется опять снижать до 653 и 429 млрд соответственно. Жёстче всего в основном финансовом документе урезана статья «Пенсионное обеспечение» – на 11% по сравнению с бюджетом-2017. Год назад правительство выделило пенсионерам 3,6 трлн рублей, а сейчас – 3,2 триллиона. Крадущийся бюджет Критику вызывают и планы правительства относительно возможных непредвиденных доходов. Сегодня власти многих нефтедобывающих стран, например Саудовской Аравии и других членов ОПЕК, хотят добиться роста котировок до 60 долларов за баррель. На этом фоне заложенная в проекте российского бюджета стоимость «чёрного золота» выглядит заниженной. По прогнозу, в 2018 году цена нефти марки Urals составит 43,8 доллара за баррель, а в 2019 году опустится до 41,6 доллара за баррель. По всей видимости, правительство явно рассчитывает на излишки. Вопрос в том, что оно собирается с ними делать? Авторы документа пишут, что дополнительные доходы, поступающие в бюджет в 2017 году, на финансирование расходов бюджета использованы быть не могут. Значит, опять будем копить на чёрный день? Да, запасы хороши в момент кризисов. С другой стороны, эксперты часто говорят, что лучше было бы пустить излишки на развитие экономики, – это как раз помогло бы в будущем этих кризисов избежать. «Как только появятся какие-то, в понимании Минфина, лишние деньги, их нужно сразу же отдать в резервные фонды, в валюту, а не в инвестиции и не в рост, – говорит сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин. – Вроде бы так и нужно, а как же ещё? На самом деле сначала бизнесу и имуществу населения не даём расти, изымая у них слишком много из заработанного в бюджет. А потом эти взятые с боем деньги сами не вкладываем, отправляя вместо инвестиций в валюту, за рубеж. Чудесная конструкция экономики, у которой вечно выкачивают наружу деньги и ещё требуют: «Расти, милая, побыстрее!» Критикует Миркин и позицию Центробанка, которая продуцирует «великое финансовое замораживание» российской экономики. «На бюджет накладывается «умеренно-жёсткая денежная политика» Банка России, высокий процент и любовь к сильному рублю. Всё вместе с учётом санкций в доступе к международному рынку капиталов скорее тормозит, а не поддерживает рост», – утверждает экономист. Потому, по мнению экономиста, логичнее было бы говорить не о бюджете опережающего развития, а о «бюджете, крадущемся по неровной дороге и пытающемся не провалиться в яму». КОНКРЕТНО В 2018 году поступления в бюджет должны составить 15,7% ВВП (15,258 трлн рублей), в 2019-м – 15,1% ВВП (15,555 трлн рублей) и 14,8% ВВП (16,285 трлн рублей) – в 2020 году. Расходы бюджета будут также сокращаться – за три года до 17, 15,9 и 15,6% ВВП соответственно. В бюджете прогнозируется весьма сдержанная оценка динамики нефтяных цен: в 2018 году, как ожидается, среднегодовая цена барреля нефти составит 43,8 доллара, в 2019-м – 41,6 доллара, а в 2020 году – 42,4 доллара. Инфляция составит 4%. Верхний предел внутреннего долга страны ожидается в пределах 10,586 трлн рублей. Внешний долг составит 71 млрд долларов. Также предполагается, что Резервный фонд и Фонд национального благосостояния объединятся в один фонд – ФНБ. При этом траты из него на бюджетные цели планируется последний раз осуществить в следующем году в размере 1,114 трлн рублей. А далее расходы из фонда будут идти лишь на пенсионные накопления: в 2019 году на эту цель планируется потратить 4,5 млрд рублей, в 2020-м – 3,8 миллиарда.

P.S:

От себя лично добавлю- что ещё можно ожидать от копрадорского правительства и агажированной думмы? Правильно не чего хорошогo...