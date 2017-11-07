Клим Жуков о собственности и справедливости

Ждёшь новых лекций Клима Жукова? Поддержи проект!

https://oper.ru/donate/history

Хронометраж:

0:30 – О новом издании «Науки логики» Гегеля.

3:57 – Что такое справедливость? Нужно ли к ней стремиться?

13:05 – Собственность при первобытнообщинном коммунизме.

15:17 – Собственность при рабовладельческом строе.

18:47 – Собственность при феодализме.

22:50 – Собственность при капитализме.

28:35 – О справедливости в современном обществе.

36:23 – Справедливость во времена СССР.

41:23 – Вывод: к справедливости стремиться можно и нужно ради грядущих поколений.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Источник: www.youtube.com