Клим Жуков о собственности и справедливости
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Хронометраж:
0:30 – О новом издании «Науки логики» Гегеля.
3:57 – Что такое справедливость? Нужно ли к ней стремиться?
13:05 – Собственность при первобытнообщинном коммунизме.
15:17 – Собственность при рабовладельческом строе.
18:47 – Собственность при феодализме.
22:50 – Собственность при капитализме.
28:35 – О справедливости в современном обществе.
36:23 – Справедливость во времена СССР.
41:23 – Вывод: к справедливости стремиться можно и нужно ради грядущих поколений.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com