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Казачий спас. Токи жизни и знаки судьбы. Часть 2

09:01. 7 ноября 2017 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:

19 октября 2017 года в 18 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Казачий Спас. Токи Жизни и знаки Судьбы”.

Автор-сказитель – Сергей Дёмин

часть 1 https://youtu.be/A0wvZ1pxXAQ

В душевной беседе Сергей Дёмин поведает о том, что такое:

- Жизнь-река. Берега – Судьба
- Токи жизни и течение Судьбы
- Куда текут токи жизни. Течение в Клязи и в Роту
- Влияние токов Жизни на жизнь человека
- Полотно Жизни и ткань Судьбы
- Камни и различный мусор в реке Жизни. Как они останавливают течение Судьбы
- Кем становится человек, если сопротивляется течению Жизни
- Как плыть по течению жизни, получая желаемое

Эти и другие важные вопросы будут озвучены в передаче 19 октября 2017 в 18 часов по Москве.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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