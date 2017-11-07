Казачий спас. Токи жизни и знаки судьбы. Часть 1

19 октября 2017 года в 18 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Казачий Спас. Токи Жизни и знаки Судьбы”.



Автор-сказитель – Сергей Дёмин



часть 2 https://youtu.be/2fbOq6orJ-Q



В душевной беседе Сергей Дёмин поведал о том, что такое:



- Жизнь-река. Берега – Судьба

- Токи жизни и течение Судьбы

- Куда текут токи жизни. Течение в Клязи и в Роту

- Влияние токов Жизни на жизнь человека

- Полотно Жизни и ткань Судьбы

- Камни и различный мусор в реке Жизни. Как они останавливают течение Судьбы

- Кем становится человек, если сопротивляется течению Жизни

- Как плыть по течению жизни, получая желаемое



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 19 октября 2017 в 18 часов по Москве.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com