Казачий спас. Токи жизни и знаки судьбы. Часть 1
19 октября 2017 года в 18 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Казачий Спас. Токи Жизни и знаки Судьбы”.
Автор-сказитель – Сергей Дёмин
часть 2 https://youtu.be/2fbOq6orJ-Q
В душевной беседе Сергей Дёмин поведал о том, что такое:
- Жизнь-река. Берега – Судьба
- Токи жизни и течение Судьбы
- Куда текут токи жизни. Течение в Клязи и в Роту
- Влияние токов Жизни на жизнь человека
- Полотно Жизни и ткань Судьбы
- Камни и различный мусор в реке Жизни. Как они останавливают течение Судьбы
- Кем становится человек, если сопротивляется течению Жизни
- Как плыть по течению жизни, получая желаемое
Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 19 октября 2017 в 18 часов по Москве.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com
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Слов слишком много, а суть, с моей точки зрения, надо жить так, что бы на Душе было хорошо.