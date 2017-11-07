Как патриотам относиться к 100–летию Великой Октябрьской социалистической революции?
К сожалению, официальная российская власть поразмышляв, ответа на данный вопрос не нашла. Поэтому за благо решили … не отмечать столетие события, изменившего ход мировой истории.
Но вопрос, как патриотам относиться к 100–летию Великой Октябрьской социалистической революции, остался.
Мой вариант был озвучен в видеоблоге №118.
Предлагаю вашему вниманию текстовый вариант, который любезно набрал и разместил неизвестный мне читатель. За что ему большое спасибо…
Источник: ipolk.ru
Как патриотам относиться к 100–летию Великой Октябрьской социалистической революции?
Чтобы ответить на этот вопрос надо ответить на ряд более сложных вопросов. Как мы относимся к октябрю 17-го? Что это было? Как мы относимся к февралю 17-го, потому что октябрь и февраль 17-го – очевидно, что это ступени одного целого. Как мы расцениваем дальнейшую гражданскую войну? Вообще, как мы оцениваем нашу историю. Без понимания того, что мы сегодня из себя представляем, и что мы хотим построить в итоге, нам не оценить ни Октябрьскую революцию ни как нам надо к ней относится. Поэтому, я предлагаю следующий вариант, который на мой взгляд, является оптимальным в этой сложной ситуации. Сложна она потому что у нас есть белые патриоты, у нас есть красные патриоты. У нас в каждом из этих цветов есть различные оттенки, и все это на фоне того нам сейчас, как никогда, нужно единство, точно также, а может быть больше, чем сто лет назад.
Я предлагаю следующее отношение к нашей истории: вся история России это все наше. У нас нет плохих или хороших исторических периодов. В каждом это была Россия, она могла называться по-другому, но руководство, которое тот момент находилось у власти действовало исходя из интересов народа.
Те же большевики, взяв власть, став властью, они стали действовать совершенно иначе. Они перестали заниматься разрушительной деятельностью и начали заниматься созидательной. Дальше сложный период гражданской войны, где они победили. А дальше, дальше им нужно было строить государство, и они стали государственниками.
Однако, думаю, что Вы согласитесь, нет прямой зависимости и гарантии того, что вот в октябре большевики взяли власть и это автоматически означает, что обязательно будет коллективизация, индустриализация, построены заводы, разбит Гитлер, Гагарин полетел в космос и молоко в школьной столовой по 7 копеек. Вот одно из другого не вытекает. Ведь, если бы победили троцкисты, все было бы совершенно иначе. Если бы во время внутрипартийной борьбы победили те силы, которые ориентировались на Запад, ну которые все равно были верными ленинцами, у нас бы вся история страны пошла по-другому. Может быть у нас и страны бы не было. Потому что пришел бы Гитлер, а у нас индустриализации нет, у нас тут кабаки, шалманы, лихие 90-е, что называется, только не с пистолетами братва ходит, а ветераны гражданской войны с закопанными обрезами, винтовками и пулеметами.
Поэтому, конечно, Великий Октябрь, он велик потому что начал новую страницу в истории. Но то что это новая страница в истории станет действительно великой стало понятно не в октябре 17-го года, а значительно позже. Думаю, что, наверное, в мае 45-го это стало совершенно очевидно, когда мы переломили Гитлеру хребет и в принципе стали сверхдержавой. Кстати, наверное, поэтому сами большевики называли Октябрьскую революцию – Октябрьским переворотом. Вот листаешь томик Сталина, там он выступает он через несколько лет, по-моему, через два или три года после революции, и говорит: Октябрьский переворот, когда большевики взяли власть … То есть дальше уже вот поменялось отношение.
Поэтому, ещё раз: единая история – не делим на красных, белых, наших и не наших, все наше. И к сложным периодам истории относимся так – это было. Октябрь – наша история? Наша. Как нам к нему относится? Ну здесь уж конечно свои личные идеологические симпатии у каждого есть. Но отношение все равно должно быть на государственном уровне: это была революция, это изменило ход нашей истории и мировой истории, поэтому мы к этому относимся, как к части своего достояния. При этом стараемся не раскалывать общество рассказами о том, что там за этим последовало. В общем нам надо все это забрать себе, чтобы никто не мог говорить: вот Россия была до 17-го года, а потом она началась в 91-ом году.Вы помните, как Медведев сказал: Россия молодая страна, нам два десятилетия. Я думаю, что почти вся срана ахнула: как же так, а все что было до этого, это что такое?..
Одним словом, давайте каждый 7 ноября будет каким-то образом свое личное отношение выражать, а так в целом: да революция, да много от этого позитивного, да много было отрицательного.
Но вот есть исторические моменты, когда позитивного не было вообще – это февраль 17-го. Это чистое предательство. Подчеркиваю, во время Великой войны (ее так называли, это потом война оказалась ещё более великой, ещё более страшной, Великая война она называлась 1-я мировая) Верховного Главнокомандующего арестовала группа заговорщиков и заставила его отречься от престола (хотя, я лично сторонник той точки зрения, что Николай не подписывал отречения). Просто вдумайтесь, наложите это на 41-й год. Представьте себе, что группа работников ЦК ВКП(б) захватила Сталина во время пленума и заставила его уйти в отставку со своего поста. Представьте, что случилось с нашей армией и страной. Вот примерно, тоже самое случилось с нашей армией и страной и случилось в 1917 году в феврале, когда это произошло. Поэтому февраль мы должны однозначно подавать, как темное пятно в российской истории, и разобраться: кто там стоял за этими заговорщиками. Октябрь совершенно иная история.
Источник: nstarikov.ru
loading...
Сама революция – всего лишь момент в истории. Оценку ей надо давать по тому, что сделали революционеры уже после революции. Ленин, Троцкий, Сталин и другие большевики – все были именно теми революционерами, которые повлияли на развитие России после революции. Влияли все по разному, но в конечном итоге победили конструктивные силы. А могли и не победить. Но нам повезло, Сталин и его соратники оказались сильнее 5-й колонны. Достижения СССР несомненны и неоспоримы. Поэтому, я считаю, и революцию в целом, начиная от момента прихода к власти большевиков, надо считать благом для страны. Надо гордиться такой революцией и уж ни в коем случае не позориться и не драпировать мавзолей главного революционера. Если уж кому-то хочется вылить ушат помоев на революцию – пожалуйста. Для этого есть февральская революция. После нее революционеры сделали все, чтобы угробить страну. Так же, как сейчас, “революционеры” гробят Хохляндию после “революции гидности”.
loading...
“…давайте каждый 7 ноября будет каким-то образом свое личное отношение выражать…”
Скажу – это как разумный минимум, хотя я знаю : есть субъективная правда, а есть объективная ИСТИНА. Добавлю (самоцитата)ниже.
ПАНЕГИРИК РЕВОЛЮЦИИ Дорогие товарищи !
Ныне мы чествуем Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию –
ее 100 – летний Юбилей и пройденный ею победоносный
70 – ти летний Советский путь.
В трудных буднях мы редко задумываемся над величием годовщины
Но мы осознаем, что дата 25 Октября 1917 года открыла новую эру !
Впервые за свою многотысячелетнюю историю человечество
породило жизнь, в которой нет места антагонизму интересов слоев общества,
в которой никто не угнетает себе подобных, в которой нет войн и терроризма, парадигма которой – «Человек Человеку – друг, товарищ и брат ! »
Та Революция, совершенная нашими дедами, продолжена десятилетиями созидания нашими отцами и с нашим участием под знаменем Советской власти, нового общества и воспитания в трудящихся массах подлинной и единственно достойной Человечества НРАВСТВЕННОСТИ – нравственности труда, совести, сочувствия, взаимопомощи и душевности человеческих отношений !
Путь первооткрывателей , пионеров нового человечества , был тернист и полон трагедий, но он убедил нас в жизненности заявленного мироустройства, в его перспективе и неизбежной победе.
Наша история – миг из 10 000 лет становления человечества, первая попытка оторваться от гнетущих законов природы и взойти на пьедестал канонов человечной нравственности.
Старое живучее животное начало в массовом организме человечества прервало нашу попытку.
Но мы уверены – устремленное нашей Революцией, как русским передовым дозором Земли, ее движение вперед и вверх неизбежно, нет пути назад.
Эта уверенность прирастала и нашими скромными усилиями. Каждый на своем месте вкладывал свои малые кирпичи в здание Справедливости.
И нет различия в ценности великих и малых дел – они равно достойны общего дела и равно почетны. Великое прорастает из малого.
Потому что у них общая общественная Цель – Коммунизм для всех Землян.
И как признание величия и ценности Революции мы говорим :
«Слава Великой Октябрьской Социалистической Революции
и ее преемнику – Советской власти !»
J UDOV
loading...
Вот только не надо этот дозор называть русским, он далеко не русский. Да и ещё, человечеству не дано отрываться от законов природы.
loading...
Лично для меня есть позитив в этом событии то, что произошла остановка в религии. Убралось давление на сознание иудейского бога. Появилась почва для вспоминания своих богов. Более объективно можно иметь понятие о едином боге и не относить его непосредственно к иудейскому.
loading...
К революции нужно относится, как к свершившемуся факту, объективно. Наивно полагать, что революция это благо или на оборот, просто это произошло и всё. Вот только по чему то от общества скрывают факты, а за место них подсовывают мифы. А обществу нужна правда, какая бы она не была горькая или сладкая. Но правда не даёт возможности манипулировать общественным сознанием в отличие от полуправды, вот нам и подсовывают её выдавая желаемое за действительное. И нынешние власти молчат не давая оценку революции 1917 года даже в её столетие. Понятно у этой завравшийся власти поджилки трясутся от близкой расплаты за всё ею содеянное. И она эта расплата не за горами.
loading...
Власть полностью игнорирует этот юбилей. Со всех холодильников стоит визг о почитании истории. А тут все в рот воды набрали. Вместо этого власть отгородилась стеною скорби от народа. Страшно стало. Наказание за разруху и геноцид обязательно будет.
loading...
Сталин правильно сказал, что в октябре совершился переворот, в результате которого, свергли компрадорскую группу, совершившую государственный переворот в феврале, а власть захватили приверженцы социалистического пути развития страны. После переворота, началась революция, которая, в конечном итоге победила внутренние вражеские силы и многочисленных внешних врагов.
Внешние враги, в 1941 году, попытались уничтожить, первое в мире, социалистическое государство с помощью фашистской Германии, но народ, нового социалистического государства СССР, разгромил внешнего врага и, с энтузиазмом, в короткие сроки, не только, восстановил разрушенное войной хозяйство, но и значительно укрепил, и приумножил военную мощь страны.
Но, коварные враги нашего государства, не помышляя уничтожить нашу страну военным путём, вложив огромные денежные средства, на создание в стране 5-й колоны, с помощью внутренних предателей нашей Родины, всё же сумели развалить СССР, катастрофические последствия которых, наш народ и бывшие народы, входящие в СССР, сейчас и пожинает.