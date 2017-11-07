Глобальная экологическая катастрофа. Как решить экологические проблемы планеты. Виталий Сундаков
09:00. 7 ноября 2017 Просмотров - 236 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
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Забытая реальность
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Для этого надо послушать Германа Стерлигова то, что он говорит ,необходимо принять в глобальном масштабе, это и будет для всех спасение. https://www.youtube.com/watch?v=u6hDh9oZNL4