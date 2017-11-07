Гай Фокс без маски. Настоящая история «Порохового заговора»

Источник: www.aif.ru

5 ноября 1605 года в Лондоне был раскрыт заговор с целью убийства короля, исполнителем которого должен был стать Гай Фокс.

Путь из злодеев в герои

В 2006 году на экраны кинотеатров мира вышел фантастический фильм режиссёра Джеймса Мактига «V значит вендетта», ставший экранизацией одноимённого графического романа Алана Мура.

Главный герой произведения сражается с тоталитарным режимом, установившимся в Великобритании. Анархист-террорист, бросивший вызов системе, не раскрывает своей личности, действуя под маской Гая Фокса — английского заговорщика XVII века.

Маска Гая Фокса. Фото: Commons.wikimedia.org/ Kigsz

Картина имела большой успех, а образ анонима в маске Гая Фокса стал символом современного протестного движения. Маска Гая Фокса — один из самых известных мемов в интернете, её надевают участники протестных акций по всему миру, причём порой прямо противоположной направленности.

Благодаря такой популярности маски, обрёл популярность и человек, чьё лицо изображено на ней. Гай Фокс стал восприниматься как бесстрашный и мужественный борец с системой, что вызвало немалое удивление на его родине. В Великобритании уже больше четырёх столетий отмечается «Ночь Гая Фокса», однако сам он рассматривается не как положительный, а как отрицательный персонаж. Достаточно сказать, что апофеозом праздника является сожжение чучела Гая Фокса, что вряд ли может рассматриваться как знак уважения и любви.

Кем же в действительности был Гай Фокс и почему к его образу привлечено столько внимания?

Католики наносят ответный удар

В 1603 году на английский престол взошёл король Яков I. Сын легендарной Марии Стюарт, объединивший в своих руках шотландский и английский престолы, в церковном вопросе проводил политику умеренных протестанских реформ, при этом жёстко подавляя выступления как воинственно настроенных католиков, так и ультра-протестантов.

Несмотря на то, что Яков I достаточно терпимо относился к католикам и даже допустил существование при дворе католической партии, многих сторонников католицизма в Англии не устраивал монарх, исповедовавший протестантизм.

В среде влиятельных английских католиков сложился заговор, участники которого намеревались убить короля и возвести на трон его малолетнюю дочь Елизавету при католических регентах. После этого заговорщики рассчитывали восстановить католицизм в качестве государственной религии в Англии.

У истоков заговора стояли пятеро — Роберт Кейтсби, Томас Уинтер, Томас Перси, Джон Райт и Гай Фокс. Позднее число заговорщиков выросло до 13 человек.

Участники «Порохового заговора». Фото: Commons.wikimedia.org

36 бочонков пороха для разрушения устоев

Участники заговора намеревались взорвать здание английского парламента во время тронной речи Якова I, убив вместе с ним членов парламента и представителей верховной судебной власти.

Первоначальный план предполагал, что заговорщики арендуют дом рядом с Палатой лордов и из него проделают туннель. Однако затем Томасу Перси удалось взять в аренду помещение, расположенное прямо под залом заседаний Палаты лордов.

Из лондонского района Ламбет на противоположном берегу Темзы заговорщики, не привлекая к себе особого внимания, смогли переправить на лодке 36 бочонков пороха. Они были размещены в арендованной комнате и прикрыты дровами и углём. Всего в комнате было заложено две с половиной тонны пороха — количество, достаточное для того, чтобы не только разрушить здание парламента, но и нанести серьёзный ущерб всем домам в радиусе 800 метров.

Произнесение тронной речи было назначено на 5 ноября 1605 года, тогда-то и должен был прогреметь взрыв.

Сводчатый погреб под залом заседаний Палаты Лордов

Исполнитель из Йорка

В начале XVII века не было устройств, позволяющих произвести подрыв дистанционно, поэтому один из заговорщиков должен был остаться в комнате и зажечь фитиль. Оставшегося времени ему должно было хватить, чтобы успеть добраться до Темзы и уплыть на лодке. Затем взрыватель должен был уехать за границу.

Гай Фокс. Фото: Commons.wikimedia.org/ George Cruikshank

Поджечь шнур поручили 35-летнему дворянину из Йорка Гаю Фоксу, имевшему опыт обращения со взрывчатыми веществами.

Так Гай Фокс, являвшийся до этого рядовым участником заговора, стал его главной фигурой.

Между тем информация о готовящемся заговоре стала известна слишком многим. 26 октября лорд Монтгил, который должен был участвовать в заседании парламента 5 ноября, получил письмо, в котором анонимный автор советовал ему не появляться в Палате лордов, поскольку готовится её взрыв.

О существовании письма стало известно и заговорщикам, однако они после некоторого колебания приняли решение довести дело до конца, тем более что Гай Фокс, побывавший в комнате с порохом, сообщил, что никто посторонний в ней не появлялся и взрывчатка по-прежнему на своём месте.

Ночной арест

Накануне 5 ноября все заговорщики, кроме Фокса, уехали в графство Уорикшир, где было много католиков. Оттуда после гибели Якова I они намеревались начать народное выступление в поддержку католического монарха.

Тем временем лорд Монтгил через государственного секретаря графа Солсбери передал письмо с предупреждением о взрыве королю Якову I. По его приказу, в ночь с 4 на 5 ноября в парламенте прошёл обыск, во время которого в комнате, набитой порохом, был схвачен Гай Фокс.

Арест Гая Фокса. Фото: Commons.wikimedia.org/ Henry Perronet Briggs

Взятый с поличным заговорщик около часа ночи 5 ноября был доставлен непосредственно к королю. Фокс, назвавшийся поначалу Джоном Джонсоном, признался монарху, что намеревался убить его и разрушить парламент, дабы вернуть страну на единственно верный путь католицизма.

Яков I, оценив серьёзность намерений задержанного, приказал отправить его в Тауэр, где продолжить допросы с целью выяснения всех обстоятельств и участников заговора. Дабы ускорить процесс, король разрешил пытать арестованного.

Первый допрос Гая Фокса, задержанного в ночь на 5 ноября 1605 г., провёл лично король Англии Яков I

Всех выдал, во всём признался

Стойкости Гая Фокса хватило на четыре дня. 9 ноября он выдал всех своих товарищей, а 10 ноября собственноручно подписал текст признательного заявления. Ещё через пару дней были арестованы все участники заговора.

Столь стремительный и блистательный разгром заговора позволил провести показательный процесс над его участниками, который состоялся в Вестминстерском зале здания парламента 27 января 1606 года. Исход процесса не вызывал сомнений — все заговорщики были признаны виновными в государственной измене и приговорены к смертной казни.

Гай Фокс выдал все имена других участников «Порохового заговора» спустя четыре дня после своего ареста

Государственных изменников ждала казнь, именовавшаяся «повешение, потрошение и четвертование». Ужасающая процедура заключалась в следующем: приговорённого сначала вешали, подвергая страшным мучениям, но не давая умереть в петле, затем, сняв с виселицы, кастрировали, потрошили, бросая внутренности в костёр, четвертовали и обезглавливали.

Последняя хитрость Гая

Подобная участь ждала лишь изменников-мужчин, женщин «исходя из правил общественного приличия» просто сжигали на костре.

Вестминстерский зал здания Парламента. Судебный процесс над участниками «Порохового заговора» продолжался один день, а казнь осужденных – два дня.

Казнь участников «Порохового заговора» прошла в центре Лондона, во дворе собора Святого Павла, 30 и 31 января 1606 года.

Гай Фокс поднимался на эшафот с помощью подручных палача — не оттого, что совсем пал духом, а из-за того, что переломанные во время пыток ноги его не слушались. Но в тот момент, когда началась процедура казни, он собрал последние силы и сумел с петлёй на шее резко спрыгнуть с эшафота. Перелом шеи привёл к моментальной смерти, избавив Гая Фокса от дальнейших страданий. На долю других участников заговора выпала мучительная смерть.

Провал «Порохового заговора» привёл к ухудшению положения английских католиков, которые получили равные права с протестантами лишь в XIX веке.

Казнь Гая Фокса

Народный праздник

Вскоре после раскрытия заговора английский парламент принял специальный закон, предписывающий отмечать 5 ноября как «радостный день благодарения за спасение». Праздник пришёлся народу по душе. Привычка отмечать «Ночь Гая Фокса» прижилась настолько, что после того, как в 1859 году праздник лишился официального статуса, отмечать его не перестали.

И сегодня в Великобритании и других странах бывшей Британской империи 5 ноября люди выходят на улицы с петардами и фейерверками, радуясь и сжигая чучело «изменника Гая Фокса». По традиции, в этот день английский монарх приезжает в парламент, где перед этим проводят обыск — не притаился ли в одной из комнат коварный Гай Фокс с запасом пороха или, с учётом эпохи, гексогена с пластидом?

Источник: nstarikov.ru