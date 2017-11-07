РОССИЯ «УТЕРЛА НОС» ЗАПАДУ, СОВЕРШИВ ГРАНДИОЗНЫЙ ПРОРЫВ ТАМ, ГДЕ НИКТО НЕ ОЖИДАЛ

Европа потрясена: Россия «утерла нос» Западу, совершив грандиозный прорыв там, где никто не ожидал.Европа с неохотой вынуждена признать тот факт, что санкционное давление на Россию привело совсем не к тому результату, который ожидался.

Россия смогла не только выстоять в санкционном противостоянии, но и обернуть себе на пользу сложившуюся ситуацию.

Авторитетное швейцарское издание Finanz und Wirtschaft оценило действие западных антироссийских мер на экономику России. По мнению экспертов, если ранее Москва находилась в непосредственной зависимости от экспорта в нефтяной и газовой сфере, то сейчас российская экономика совершила рывок в том секторе, на который раньше никто не делал ставку, сообщает hinforeactor.

В последнее время доходы РФ пополняются не только за счет энергетической сферы, но и за счет стремительно растущей сельскохозяйственной отрасли. На фоне введенных санкций большую прибыль получили российские производители молочной продукции, развив производство сыра. Запрет на ввоз итальянской салями подтолкнул производителей к ударному производству мясной продукции, пишет издание.

В последние годы урожаи зерновых культур выросли до рекордных масштабов. В текущем году экспорт аграрной российской продукции возрос сразу на 20%.

Москва сделала сельское хозяйство важнейшим неэнергетическим сектором российской экономики, отмечает Finanz und Wirtschaft. В этой сфере у России невиданные перспективы, ведь страна имеет еще громадное количество невозделанных земель. Они дают большой потенциал для экономического роста, который сведет на нет все усилия Запада в попытках воздействовать на Россию санкционными мерами. Уже сегодня Москва не принимает в расчёт западные ограничительные меры, считает издание