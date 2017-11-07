Доказательства механизмов эволюции. Что ждёт человечество в будущем?

Какие есть свидетельства эволюции?

Принцип эволюции говорит о двух правилах:

1. Все живые существа связаны между собой, так как произошли от общего предка. Это означает, что люди, собаки, червяки, кактусы и бананы имеют общего предка. Существо, набор генов, как угодно. Нечто или некто, давший всё разнообразие видимой жизни на Земле.

2. Эволюция – абсолютно естественный и закономерный процесс, который очень неплохо изучен.

По-прежнему бытует мнение, что доказательств эволюции нет. Это мнение в корне ошибочно. Существует настолько огромное количество наблюдаемых фактов из различных областей научного знания, что их есть смысл группировать по категориям и группам.

Пройдёмся по первому утверждению.

В рамках одной коротенькой статьи не получится охватить всё древо жизни на планете. Чтобы не показаться предвзятым, предлагаю сосредоточиться на одной ветке это древа – китообразных. Почему на них? Они неплохо изучены и довольно далеки от нас в плане родства.

Киты, дельфины и морские свиньи – современные представители этой веточки. Биологи утверждают, что все они тесно связаны между собой, а произошли они от четвероногих млекопитающих. Не будем верить учёным на слово – обратимся к фактам. Начнём со сравнительной анатомии, которая изучает сходства и различия между живыми существами. Представляя себе кита, вы понимаете, что это огромная рыбина. Однако, при рассмотрении их анатомии, мы видим совершенно иную картину.

Анатомия дельфина

Как и у наземных млекопитающих, у китов сохранилась плацента, они живородящие и кормят своих детёнышей молоком. Они теплокровные, что крайне редко для рыб. Помимо этого, у китов нет жабр – они дышат с помощью двух полноценных лёгких. Конечно, эволюции пришлось поработать над механикой дыхания и у китов вместо ноздрей появились дыхала, расположенные на верхней части головы. У некоторых китов сохранилось именно два дыхала. И даже если вы посмотрите на черепа китообразных, например, дельфинов, у которых одно дыхало, то увидите, что оно разделяется на два носовых прохода. Очевидно, что дыхало, это сильно преобразованный в процессе эволюции нос.

Череп дельфина На виде сверху отчётливо видны два носовых отверстия

Идём дальше. У многих китообразных сохранился очень редкий волосяной покров. Помимо этого, у них не просто ласты – это изменённый лапы, о чём свидетельствует их скелет – плечо, две кости предплечья, кости запястья и пальцев. У ныне живущих китов нет задних ласт, но внутри тела сохранились рудиментарные кости задних конечностей. Мы видим кости таза, бедра и голени. Мы даже видим нарост, скорее всего, являющимся в прошлом шарообразным тазобедренным суставом. Что ещё?

Эмбриология. Эта наука изучает развитие живых существ до рождения. На той же стадии развития эмбриона, что и у человека, у дельфинов мы видим зачатки рук и ног. Но гены дельфинов стали иначе программировать их развитие. Так, за ненадобностью, ноги у китообразных перестают развиваться в какой-то момент, оставаясь недоразвитыми.

Изображение эмбриона дельфина из статьи J. G. M. Thewissen и соавторов

Просто программа ещё не поменялась полностью. Организму нужно очень много времени, чтобы понять, что эти изменения необходимы для существования в той среде, в которой он находится. К тому же, неизвестно, как всё повернётся – вдруг океаны начнут мельчать и китам придётся снова выходить на сушу. В этом случае, программа начнёт восстановление. На ранних стадиях развития дельфинов мы видим две носовые канавки на передней части головы. Но в процессе развития эмбриона, эти канавки мигрируют на верхнюю часть, соединяясь в дыхало.

Теперь обратимся к палеонтологии. Некогда существовали древние киты, называемые учёными базилозаврами.

Изображение базилозавра

Существует несколько очень хорошо сохранившихся скелетов. Они жили на промежутке 34-40 млн. лет назад. На черепе базилозавра видно, что носовые отверстия находятся и не на макушке, как у современных китов, но и не на передней части морды, как у млекопитающих.

Это ровно то, что и ожидается от промежуточных форм эволюционной цепочки. На их задней части есть маленькие, но всё же полностью сформированные кости лап. Эти лапы уже были слишком малы для хождения по земле, но есть предположения, что они были полезны при спаривании. Уж не знаю, чем именно.

Продвигаясь назад во времени, нам всё сложнее отличать китов от наземных млекопитающих. Так, мы доходим до майацета (Maiacetus). С греческого их название переводится, как "мать китов".

Авторство фотографии понятно =)

Найдено множество прекрасно сохранившихся скелетов, один из которых является скелетом беременной самки. Все четыре лапы вполне приспособлены для хождения по земле, но это животное считается китом по многим причинам. Их скелеты найдены в окружении морских обитателей. Их короткие лапы в сочетании с длинными плоскими пальцами говорят о том, что они были прекрасными пловцами. Их зубы такие же, как и у базилозавров, а структуры костей среднего уха и луковицы на задней части челюсти такие же, как у современных китов, то есть они не изменились вообще. То есть майацеты были китами, способными передвигаться по суше.

Я обратился к китообразным из-за того, что их генеалогия очень хорошо изучена. Найдено огромное количество их предков и находок становится всё больше. Выстраивая их в один ряд, мы видим, как стиралась грань между наземными и современными водными млекопитающими, наблюдая за потрясающими процессами изменчивости и отбора.

Не так давно стало развиваться ещё одно научное направление – молекулярная генетика. Грубо говоря, ДНК содержит химически закодированную инструкцию по созданию живых организмов. Молекулярная генетика занимается сравнением этих инструкций, отслеживая их изменчивость. Это позволило понять насколько все живые существа на планете близки друг к другу, но кто при этом является наиболее близкими родственниками. Когда сравнили ДНК китов, например, с различными рыбами, морскими львами и многими другими, ближайшим генетическим родственником оказался бегемот.

Epirigenys lokonensis – один из предков современных гиппопотамов. Это житное существовало уже после отделения китов и близко к антракотериям, вымершему отряду парнокопытных. Известно, что большую часть времени предок гиппопотамов проводил в воде.

Это не значит, что киты произошли от бегемотов – они живут в одно время, а значит, у них был общий предок, который, как сегодня известно, жил около 54 млн. лет назад. Их отличия друг от друга очевидны – например, киты в основном плотоядны, в то время как бегемоты травоядные. При этом, есть и ряд схожих особенностей. Древние ходячие киты имеют особую форму лодыжки, которая сегодня представлена только у бегемотов. Помимо этого, бегемоты «нянчат» своих малышей в основном под водой. И бегемоты, и киты имеют многокамерные желудки, что говорит о травоядности их общего предка, и что совершенно отсутствует у плотоядных рыб. Приблизительно на одном уровне сохранён шерстяной покров. И у тех, и у других имеются внутренние яички, что практически несвойственно млекопитающим.

Это далеко не всё, но у нас есть десятки фактов из независимых научных областей, который говорят об одном и том же – киты эволюционировали из четырёхлапых наземных млекопитающих.

Генеалогия современных китообразных

Так же, как и древо китов, мы можем разобрать генеологию любого живого существа на планете. Так, мы знаем из палеонтологии, эмбриологии и многих других научных направлений, что крылья птиц являются видоизменёнными передними лапами с когтями и что современные птицы – прямые потомки динозавров.

Упрощённая генеалогия динозавров до современных птиц

Точно также очевидно, что крылья летучей мыши эволюционировали из пятипалых конечностей предков, общих и нам, и обезьянам. Мы знаем, что у нас с шимпанзе самая близкая родственная связь среди всех приматов. Что млекопитающие эволюционировали от рептилие-подобных существ, которые, в свою очередь, произошли от амфибий, произошедших от рыбоподобных существ. А рыба, если заглянуть достаточно далеко, имеет общего предка с кольчатым червём, на которого, по странной иронии, мы сегодня ловим эту рыбу. То есть родственник использует родственника для того, чтобы поймать и съесть другого родственника.

Таким образом, тысячи наблюдаемых фактов из полностью независимых областей научного знания под разными углами, тем не менее, вместе дают одну и ту же картину – все живые существа на Земле имеют одного общего предка.

Не стоит забывать, что эволюция – процесс механический, работающий по определённому алгоритму. Чем это плохо для человека?

Мы, люди, пытаемся вырваться из оков этих вечных страданий путём отбора. Хорошо это или плохо не является темой статьи. Но мы являемся частью природы, в которой находимся, а значит и частью всеобщего механизма и от этого нам никуда не деться. С развитием разума, люди начали оглядываться вокруг, пытаясь понять, а не вредят ли они себе тем, например, что производят горы мусора.

Или являются ли глобальное потепление, перенаселение и пр. реальными проблемами? А главное, мы хотим понять, что нас ждёт хотя бы в ближайшем будущем? И современные данные говорят о том, что перспективы не определены и туманны. Одной из проблем является образование. Во-первых, учиться сложно. Законы Ньютона не записываются в ДНК (во всяком случае пока ещё) и прежде, чем сделать новое открытие в физике, необходимо понять и запомнить их, то есть каждому новому поколению приходится усваивать гораздо больше «базовых» знаний для движения вперёд. Во-вторых – как правило, чем человек более развит в интеллектуальном плане, тем меньше он оставляет потомства. И именно это может сыграть злую шутку в смысле дальнейшей эволюции человека. Рассмотрим пример.

Успех с точки зрения эволюции сильно отличается от того понятия успеха, которое сегодня принято в обществе. Рассмотрим двух мужчин. У первого докторская степень, скажем, по той же физике, у него есть бизнес, связанный с наукой и можно сказать, что всё у него хорошо. У этого человека есть деньги, он работает над улучшением качества жизни всего человечества и даже жена у него есть. Естественно, он выбрал себе в партнёры девушку под стать – красивая, умная (тоже с учёной степенью), она борется за сохранение природы, возможно, вегетарианка.

Им бы передавать свой опыт потомству, чтобы следующие поколение было лучше предыдущего. Но для начала, образование отнимает очень много времени при скоротечности человеческой жизни. То есть они могут быть слишком старыми к тому моменту, когда поймут, что пришло время рожать детей. Здесь наука справляется и мы начинаем жить дольше. Отчасти, они всё-таки передают свои знания – они пишут научные статьи, книги, выступают в разных передачах по популяризации науки, но как я и говорил выше, учиться очень сложно. Если не твои родители тебе что-либо объясняют (хорошо бы на собственном примере), то тебе сложно воспринимать информацию, которая к тому же зависит от того, на сколько хорошо ты усвоил основу для этой информации. Так, им бы рожать как можно больше детей. Но они мыслят рационально. Они задумываются о будущем своего потомства – смогут ли они обеспечить достойную жизнь своим детям, хватит ли свободного времени, чтобы уделять достаточно внимания и не упустить что-либо важное в воспитании своего чада при том, что сами они хотят развиваться так долго, как позволит им их организм и в частности мозг. Именно поэтому, по статистике, чем более образован человек, тем меньше он оставляет потомства, вплоть до того, что вообще не имеет детей.

А вот и второй мужчина. Он не пытается стать лучше, его интересует только собственный комфорт, и он преследует цель получения животного удовольствия – таких называют «быдло», «гопник», в общем, вы понимаете, о ком речь.

Кадр из популярного скетч-шоу "Даёшь молодёжь"

У таких людей первый ребёнок может появится ещё до совершеннолетия, они не обязательно тут же женятся, бросая своё чадо. Затем у них появляется второй ребёнок, третий – такие люди абсолютно не обременены чувством ответственности. И если он такой один, то теперь есть три ребёнка, которые будут расти без отца и в качестве примера видеть безответственность, отсутствие стремления к развитию, ведь даже если мать окажется более ответственной, ей будет слишком тяжело уделять достаточно внимания своему ребёнку. А ведь и она может оказаться не лучше – у неё будет три ребёнка от разных мужчин. Безусловно, при стечении обстоятельств, каждый из этих детей может в итоге стать очередным Эйнштейном, но нужен ли он будет обществу, в котором родится. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что молодые люди абсолютно не понимают принципов работы, окружающих их вещей. В один прекрасный момент может оказаться, что даже ремонтировать, не то, чтобы создавать, их будет просто некому, так как останутся только пользователи. Такой процесс сложно контролировать.

Так вот с точки зрения эволюции, семья учёных полностью проигрывает толпе людей, описанных в предыдущем абзаце. То есть сегодня развитие интеллектуальное идёт в разрез с эволюционным. Никто не может сказать, к чему это приведёт, но мусора на улицах становится всё больше, лесов на планете становится всё меньше, а какого-то очевидного решения этого и целого ряда других проблем просто нет, поэтому стоит хотя бы задуматься над тем, как каждый из нас проживает свою жизнь и что он делает для жизни будущих поколений.

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/dokazatelstva-mehanizmov-evoliucii-chto-jdet-chelovechestvo-v-buduscem-599802c07ddde8f816529869