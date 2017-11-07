Американский трюкач наказывает русофобов

Вашингтон довольно-таки ловко манипулирует антироссийскими санкциями, одновременно наказывая европейских русофобов и поддерживая долларом своего «главного врага». Естественно, тоже неплохо на этом зарабатывая.

Большая политика – большие деньги. Кому как не янки, а особенно Трампу, руководствоваться именно этими принципами. И превосходство власти бизнеса над идеологией (тем более навязанной собственными руками) отлично демонстрирует новая афёра американских русофобов, правда о которой всплыла на поверхность благодаря серьёзнейшему расследованию международной группы журналистов, вскрывших несколько тысяч финансовых махинаций с оффшорными компаниями.

Тщательное исследование одной из схем поставок американского сжиженного газа в Европу подтвердило давно появившиеся у некоторых крупных европейских бизнесменов подозрения. В частности, журналисты доказали, что Вашингтон втридорога продаёт Евросоюзу голубое топливо, купленное у России в обход своих же санкций.

Журналисты утверждают, что танкеры, доставляющие в Антверпен сжиженный газ американского производства, принадлежат компании Navigator Holdings ltd, зарегистрированной, как и практически все оффшоры на Маршалловых островах. В свою очередь 31% акций этой компании принадлежит министру торговли США. Закупается же газ в российском порту Усть-Луга у представителей компании «Сибур».

Москва предупреждала Брюссель о рисках, связанных с поставками газа из США, отмечая, что Вашингтон никогда бы не пошёл на дорогостоящую транспортировку на более или менее дешёвый рынок, имея под боком азиатский сектор, где и платят больше. Трамп попросту нагнул ЕС, и даже если предупреждения России кто-нибудь и воспринимал здраво, без русофобского окраса, они всё равно не могли исправить ситуацию.

Это лишь единичный случай и одна схема, а ведь их могут быть десятки. И вряд ли данная инициатива принадлежит исключительно министру торговли. Комбинация разыграна на высшем уровне и Донни не мог не приложить к ней руку. Он, по сути, и постарался больше всего, дабы навязать ЕС свой газ. Он прижал европейцев антироссийскими санкциями, в то же время поддерживая российского производителя долларом и зарабатывая на своих игрушечных русофобах как минимум два.

Источник: nnm.me