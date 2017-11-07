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22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется

09:45. 7 ноября 2017 Просмотров - 802 2 коммент. Опубликовал:
 
Человек считает себя царём природы и думает, что ему подвластно всё, однако, сама природа так не считает.

Существует множество примеров борьбы человечества с окружающим миром, и каждый раз победитель не ясен.

Но в определённые моменты, которые вы можете увидеть на фотографиях, природа всё равно доказывала нам, что может делать всё, что ей заблагорассудится.

1. Когда природа превратила выброшенное стекло в теплицу
22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


2. Когда она решила, цвести этому цветку или нет

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


3. Когда эта бабочка хранилась между страницами книги в течение 200 лет

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


4. Когда природа расплавила этот почтовый ящик

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


5. Когда пролитый бензин превратился в произведение искусства

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


6. Когда одно-единственное дерево разделило водоём на две части

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


7. Когда природа придала пене идеальную форму

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


8. Когда океан отшлифовал эти кирпичи

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


9. Когда морской конёк оставил свой отпечаток на плитке

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


10. Когда молния подожгла это дерево одним точным ударом

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


11. Когда этот кузнечик появился на свет розовым

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


12. Когда облако превратилось в НЛО

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


13. Когда этот тапок стал новым домом для морских обитателей

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


14. Когда упавшее дерево дало жизнь другим

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


15. Когда эта ящерка смогла удержаться на воде

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


16. Когда природа решила испортить день только одной семье

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


17. Когда паутинка смогла выдержать сосульку

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


18. Когда этот цветок смог зацвести дважды

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


19. Когда природа создала камень в камне, потому что она может

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


20. Когда у этого геккона выросло не один, не два, а ТРИ хвоста

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


21. Когда природа дала этим цветам шанс

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется


22. Когда остров появился из затонувшего дерева

22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется
 

Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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