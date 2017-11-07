22 удивительных случая, когда природа доказала, что может делать всё, что ей захочется

Человек считает себя царём природы и думает, что ему подвластно всё, однако, сама природа так не считает.Существует множество примеров борьбы человечества с окружающим миром, и каждый раз победитель не ясен.Но в определённые моменты, которые вы можете увидеть на фотографиях, природа всё равно доказывала нам, что может делать всё, что ей заблагорассудится.1. Когда природа превратила выброшенное стекло в теплицу



2. Когда она решила, цвести этому цветку или нет



3. Когда эта бабочка хранилась между страницами книги в течение 200 лет



4. Когда природа расплавила этот почтовый ящик



5. Когда пролитый бензин превратился в произведение искусства



6. Когда одно-единственное дерево разделило водоём на две части



7. Когда природа придала пене идеальную форму



8. Когда океан отшлифовал эти кирпичи



9. Когда морской конёк оставил свой отпечаток на плитке



10. Когда молния подожгла это дерево одним точным ударом



11. Когда этот кузнечик появился на свет розовым



12. Когда облако превратилось в НЛО



13. Когда этот тапок стал новым домом для морских обитателей



14. Когда упавшее дерево дало жизнь другим



15. Когда эта ящерка смогла удержаться на воде



16. Когда природа решила испортить день только одной семье



17. Когда паутинка смогла выдержать сосульку



18. Когда этот цветок смог зацвести дважды



19. Когда природа создала камень в камне, потому что она может



20. Когда у этого геккона выросло не один, не два, а ТРИ хвоста



21. Когда природа дала этим цветам шанс



22. Когда остров появился из затонувшего дерева