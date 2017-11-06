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«Золотые детки» Китая: на Запад любой ценой

18:12. 6 ноября 2017 Просмотров - 224 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.vestifinance.ru

Став второй экономикой мира, жители Поднебесной всеми способами пытаются соответствовать: Китай переживает бум изучения английского языка.

Здесь разразилось настоящее английское цунами, и каждый, у кого хватает возможностей, пытается вскочить на эту волну. О том, на что идут китайские родители, чтобы дать отпрыскам лучшее, по их мнению, образование, рассказывает Татьяна Бухарова-Глэр.

Состоятельные китайские родители буквально с детского сада стараются воспитывать двуязычных детей. За последнее десятилетие в стране открылось множество международных британских и американских школ. Например, здесь работают филиалы лондонской Harrow или Oxford College. Мастодонты образования с мировыми именами делают все, чтобы удовлетворить запрос китайской публики на качественные знания и, конечно, статус.

Выбор именно международной школы в Поднебесной — серьезное решение, ведь обратного пути нет. Ребенок, получивший образование в американском или британском колледже, как правило, не может поступить в китайский университет из-за разницы в программах обучения и экзаменах. Это значит, что местные мамы и папы выбирают для своего чада путь на Запад уже в раннем возрасте. Пройдя путь «заграничного» образования, отпрыски становятся востребованными и более конкурентоспособными. Кроме того, европеизированные китайцы с хорошим английским и качественным образованием, как считается, найдут свое место в той же Европе и США… Главное — родители должны быть уверены, что осилят обучение в финансовом плане. Один год в частной школе, в зависимости от её имени, стоит от $12 тыс. до $30 тыс.

Учатся дети по британской либо американской учебной программе. С 6 до 11 лет — младшая школа, с 11 до 16-ти — старшая. Все образование на английском языке с одной особенностью — в Китае обязательным к изучению будет и официальный государственный язык мандарин.

Затраты на обучение в американской международной школе из дорогого сегмента: академический год — $30 тыс., школьный автобус — $1-2 тыс. (зависит от удаленности дома от школы), питание — $1 тыс. Дополнительные занятия после уроков (спортивные или творческие) — ещё $2-4 тыс. в год. Форма в данной конкретной школе свободная. Учебные пособия и канцтовары входят в стоимость. Итого образование одного ребенка в международной школе китайской семье может достигать $37 тыс. ежегодно.

Чтобы понять, много это или очень много, скажу, что средняя зарплата в Китае в 2016 г. составила $9 тыс. в год. Это грубая цифра, но, даже учитывая погрешность в расчетах, очевидно, что обучать детей в международных школах могут позволить себе только очень богатые люди.

Еще одна характерная черта – в Поднебесной растет популярность пансионов, или Boarding Schools. Китайские родители отправляют отпрысков в закрытые школы, в том числе в Великобританию и США. К тем же, кто не хочет посылать детей за тысячи миль, пансионы приходят сами, тем самым образуя на территории их родной республики маленькие «Англии» и «Америки».

Однако не все так гладко на пути к западному образованию. Даже если у родителей на счетах миллионы, но нет второго паспорта, помимо китайского, о частной международной школе можно забыть. У всех учеников здесь иностранное гражданство. Например, какой-нибудь европейской страны, Америки либо Гонконга. Достается китайцам второй паспорт по праву рождения, приобретения недвижимости или инвестиций в экономики третьих стран. То есть позволить себе его могут лишь весьма состоятельные люди.

Впрочем, Китай вышел на первое место в мире по числу миллиардеров. Рост и развитие заметны во многих сферах жизни Поднебесной. От производства до технологий и науки. Интерес к международному образованию, видимо, будет расти. Молодежь, устремившаяся в крупные города, а кто может, и за пределы своей страны, стремится получить лучшее, что несет в себе западная культура и наука. И если когда-то Китай у нас ассоциировался с дешевым барахлом, то новое его поколение удивляет своим прогрессом и экономическими успехами. Возможно, пройдет ещё несколько лет, и ещё неизвестно, кто у кого будет учиться.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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