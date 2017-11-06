Высокие технологии древних – Шраванабелагола

В Индии сохранилось много древних храмов с интересной архитектурой. Комплекс Шраванабелагола в одноименном городе – один из них. Историки датируют эту постройку X веком нашей эры.
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В Индии существует множество древних храмов с потрясающей своим совершенством архитектурой. Кто и главное при помощи чего смог создать такое? Шраванабелагола находится в 158 км от Бангалора, в округе Хассан, индийского штата Карнатака. На одном из холмов около Шраванабелаголы возвышается Гоматешвара — каменная статуя джайнского святого Бахубали, построенная, еще в X веке. Высота статуи составляет более 17 метров и она является самой высокой монолитной каменной скульптурой в мире.
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