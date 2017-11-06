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Возвращение Фельгенгауэр, Венечка и «смутное время» российских либералов

16:47. 6 ноября 2017 Просмотров - 346 2 коммент. Опубликовал:

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Венедиктов счастлив как ребенок, получивший вкуснейшую конфету. Татьяна Фельгенгауэр вышла на работу. Удар ножом в шею, полученный от Бориса Грица, ее не сломил. Поклонники, слетайтесь послушать эфир с ее участием. Twitter гудит: «Таня вернулась!». Венедиктов ликует, попутно просматривая сообщения на тему проверки СК РФ программы Владимира Соловьева, который, по его разумению, устроил травлю журналистам «Эха».

Все согласятся, что нападение на женщину с ножом достойно осуждения и наказания по всей строгости закона. Это и было сделано, только Венедиктов пожелал извлечь максимум бонусов для своей антироссийской конторки, обвинив телеканал «Россия 24» в том, что именно показ сюжета «Эхо Госдепа. Радиостанция «Эхо Москвы» попалась на сотрудничестве с западными НКО» и стал причиной нападения на журналистку. Попытка закрыть рот тем, кто осуждает русофобскую деятельность радиостанции?

Можно сказать и так, ведь сам Венедиктов, как все помнят, уже успел наследить в прошлом. Так, еще в 2015 году его журналисты проводили опрос на тему того, нормально или нет рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда? Несложно догадаться, как отреагировали верующие. Глава Чечни Рамзан Кадыров даже предупредил главреда «Эхо Москвы», что подобные провокации недопустимы и оскорбительны для мусульман, как в России, так и за рубежом. Журналисты Charlie Hebdo уже дошутились…

Венедиктов из радиостанции успел организовать некое подобие антиисламского рупора, что и понятно: у главреда в принципе отсутствуют моральные принципы и нравственные ориентиры. Да и его журналисты отлично сеют вражду и ненависть между людьми, льют грязь на Россию, призывают бороться с патриотизмом и пр.

«Эвакуированная» им не так давно из России обозреватель Ксения Ларина тоже тот еще «фрукт». Она не только ненавидит само понятие родины, но и порицает наличие этого чувства у других людей, отказывая им в праве быть самим собой, иметь свое мнение, сразу причисляя к быдлу, ведь «патриотизм отвратителен. Он упрощает человека, лишает его разума».

Россию она не любит «давно и убежденно», ведь «от слова «патриотизм» тошнит уже какими-то червяками и вишневыми косточками». Яркие сравнения, всплеск эмоций, накал страстей? Полагаете, Фельгенгауэр сильно от нее отличается? Впрочем, поклонники ее уже встречают, правда, некоторые слегка недоумевают от столь быстрого исцеления. И причины имеются. Если верить Венедиктову, то ее чуть ли не трупом вывезли.

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Впрочем, и это неважно. Пожелаем женщине выздоровления. Дело в другом: даже из ситуации с нападением психически больного человека Венедиктов пытался создать рекламу для себя. Этакий пиар на крови, замешанный на обвинениях против российских властей, которая якобы не защищает журналистов, и конкурентов по СМИ, что вытряхивают их «грязное бельишко» на всеобщее обозрение. Мол, не трогайте нас, а то развопимся на весь мир, что «Эхо» притесняют. Дайте нам спокойно гадить вам на головы.

Ведь Россия для Венедиктова всего лишь квартирка с нищим соседом, который постоянно зудит и что-то сверлит в стене, действуя на нервы богатому соседу (США). Гораздо интересней он описал эту ситуацию в своей статье «Предложить прекращение сверления».

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И не внушают после таких вот рассуждений Венедиктова доверия и сочувствия его слова о преследовании журналистов радиостанции «Эхо Москва», ох, не внушают. Слишком много оскорбительных выпадов в адрес России, россиян и своих коллег-журналистов они себе позволяют, но при этом требуют особого отношения, отсутствия критики и восхваления в свой адрес. Не хотите? Тогда мы идем к следователям.

Вот такое оно «смутное время» российских либералов, представителей оппозиции и антироссийски настроенных граждан. Есть одна истина – и это они. Кто не с ними, тот враг…

Метки: Венедиктов, гулящая оппозиция, запад и россия, Эхо Москвы
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2 коммент.»

  • 2063 1952
    Леонид Петрович Плотников 6 ноября 2017 в 17:07 Ссылка Пометить
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    Деятельность Венедиктова с “Эхом” хорошо показывает “кто есть ху”. До многих стало доходить, что это не безобидные трепачи, а злобные враги русского народа и государства Россия. Так что, всё путем…

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  • 3835 3129
    Ирбис 6 ноября 2017 в 17:31 Ссылка Пометить
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    Вот меня давно мучает вопрос кто финансирует этих русофобов? Кто крышует? Кто позволяет всё что они выдают на гора? Вот когда получим на все вопросы ответы, то сразу этот маразм прекратится.

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