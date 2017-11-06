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Сергей Черняховский: России не нужно осуждение репрессий

22:13. 6 ноября 2017 Просмотров - 147 Один комментарий Опубликовал:

Затея с созданием «мемориала жертвам политических репрессий» — вредная, глупая и неуместная затея.

Как потому, что большая часть общества вовсе не жаждала ставить такой мемориал. И самом деле крайне индифферентно относится к самой теме «политических репрессий». Активность начинается тогда, когда очень небольшая часть общества, вполне определенные и информационно-радикализированные группы — начинают навязывать данную тему — в основном стремясь как дискредитировать предыдущий этап развития, так и помешать активному действию государства в условиях решения уже сегодняшних проблем.

Эта затея неумна и неуместна и потому, что в условиях, когда обществу объективно требуется консолидация — провоцирует обострение политического противостояния по вопросу, с одной стороны, не касающемуся напрямую проблем сегодняшнего дня, а с другой — ведущей к реальному расколу общества именно в сегодняшних условиях.

Эта идея неумна и неуместна и потому, что на деле выглядит как осуждение целой эпохи в развитии страну и придает современной власти облик чуждой большей части современного российского общества — и тем самым провоцирует антисистемные мотивы поведения значительной части граждан.

Эта идея исторически не оправданна — уже потому, что большая часть общества чужда той оценке прошлой эпохи, которая молчаливо затрагивается установкой «мемориала», активно лоббировавшегося теми же группами, которые всегда выступали против целостности и национального суверенитета как СССР, так и нынешней России.

Теми группами, которые поддерживают международный терроризм, теми группами, которые приветствовали установление бандеровской диктатуры на Украине, теми группами, которые не признают и осуждают воссоединение Крыма с Россией.

Если кто-то вынашивал надежду, что создание подобного «мемориала» станет подведением черты под историческим противостоянием прошлого века — он ошибался: эта затея станет лишь новым стартом нового противостояния и нового этапа споров о прошлом.

Если кто-то утверждал, что открытие такого «мемориала» с участием ведущего лидера страны усилит его поддержку и улучшит результаты мартовских выборов Президента — он либо лгал, либо ничего не понимал в состоянии общественного сознания основных политических групп Российского общества. Те, кто добивался и приветствовал создание такого мемориала — в большинстве своем ненавидят Путина и всегда будут действовать во вред ему. Те, кто поддерживал его последние годы и встал на пути болотного переворота шесть лет назад — в той или иной степени отшатнуться от него и если и не проголосуют против, то просто не придут на выборы в марте.

И эта затея безграмотна и вредна, потому что она в очередной раз осуждает не столько невинные жертвы той сложной эпохи — сколько саму государственную функцию репрессивности, то есть — подавление сопротивления государственной политике, без осуществления которой государство просто не существует, а страну накрывает катастрофа.

Российская элита на деле страдает не избыточной репрессивностью — а собственной неготовностью выполнять свои обязанности по осуществлению репрессий.

Российскому государству грозит не избыточная репрессивность, — ему грозит неспособность защищать себя и страну, выполняя свою функцию и обязанность осуществлять репрессии против тех, кто ведет борьбу против страны и её национального суверенитета.

России нужно не осуждение репрессий — России настоятельно необходима реабилитация понимания репрессий, как функции подавления сопротивления воле страны, народа и государства.

СЕРГЕЙ ЧЕРНЯХОВСКИЙ

Черняховский Сергей Феликсович (р. 1956) – российский политический философ, политолог, публицист. Действительный член Академии политической науки, доктор политических наук, профессор MГУ. Советник президента Международного независимого эколого-политологического университета (МНЭПУ). Член Общественного Совета Министерства культуры РФ. Постоянный член Изборского клуба.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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