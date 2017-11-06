Сахалин. Следы катастрофы.

Наткнулся в Youtube на очень интересный ролик с Сахалина, где хорошо видны следы катастрофы.Можно сразу прокрутить на 7:31, где на заднем плане хорошо видны вертикально стоящие слои осадочных пород. Чуть позже автор ролика покажет ещё одно место с такими же вертикально стоящими слоями. А ещё дальше следы от прохода мощной волны, принесшей с собой селевой поток.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com