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Сахалин. Следы катастрофы.

09:17. 6 ноября 2017 Просмотров - 388 Нет комментариев Опубликовал:
Наткнулся в Youtube на очень интересный ролик с Сахалина, где хорошо видны следы катастрофы.
Можно сразу прокрутить на 7:31, где на заднем плане хорошо видны вертикально стоящие слои осадочных пород. Чуть позже автор ролика покажет ещё одно место с такими же вертикально стоящими слоями. А ещё дальше следы от прохода мощной волны, принесшей с собой селевой поток.



Tags: Сахалин, катастрофа, потоп

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: катастрофа, потоп, сахалин
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