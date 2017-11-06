Саакашвили «разоблачает» Кадырова

Устами агента ЦРУ Саакашвили готовится почва для очередного витка обвинений России, на этот раз в поддержке терроризма. ЦРУ хочет свалить ответственность с больной головы на здоровую, используя своего проверенного исполнителя на постсоветском пространстве. Во время президентства Саакашвили, Грузия, как раз и стала пристанищем террористов и наёмников всего Северного Кавказа. Сегодня для дальнейшего проникновения на территорию РФ в Грузии группируются силы ИГИЛ, вывозимые из Сирии и Ирака. Кадыров будет первым, кто пострадает от группировки террористов на территории Грузии.

До сих пор должным образом не расследованы факты попадания «уничтожаемого» химического оружия из Грузии террористам в Ираке и Сирии в период его президентства.

Иностранные издания, сотрудничающие с ЦРУ с энтузиазмом подхватывают любой наркотический бред от Михаила Николозовича. Но, для придания голимой пропаганде видимости «объективного освещения событий», запускают заказные интервью через украинские, а иногда и через некоторые российские издания.

Интервью опубликовано изданием wn.com, которое находится в США и Бразилии

· New York

+1-212-845-9579 / 646-502-8772

· San Francisco

+1-415-413-0888 / 415-655-1833

· Los Angeles

+1-213-985-2670

· Rio de Janeiro, Brazil

+55-21-3717-1890

Оно же в свою очередь ссылается на неназванное украинское издание.

В длинный список обвинений против России попадает и обвинение в распространении терроризма. А это прекрасный повод для проведения контртеррорестической операции международных сил под руководством НАТО и США.

Очередная пробирка с белым порошком.

Ссылка на оригинал:

https://article.wn.com/view/2017/11/05/Kadyrov_rolling_out_the_red_carpet_for_terrorists/

Кадыров встречает террористов с радушием, благодаря саудовским долларам Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эксклюзивном интервью украинскому новостному сайту заявил: «Российские власти оказались в затруднительном положении: получить ли доллары саудовского короля и принимать риски, связанные с развитием террористических и экстремистских преступлений в их стране или нет». Он сказал: «Рамзан Кадыров, который считает себя флагманом в борьбе с терроризмом в России – а на самом деле является сторонником терроризма на Северном Кавказе – имеет жадность к арабским долларам, что это усложнит ситуацию для всех стран региона. Он должен уравновесить свои отношения с этими (арабскими) странами». Саакашвили добавил: «Конечно, не следует ожидать многого от марионеток Владимира Путина, но открытие кавказских дверей для Саудовской Аравии и ОАЭ – это большая ошибка, на которую мы не можем закрывать глаза». «Сотрудничество между Кадыровым и сыном короля Саудовской Аравии в религиозных делах и инвестирование (наследный принц Абу-Даби) Мохаммед бин Заид в строительство университета в Чечне – откроет ворота для террористов, через которые они могут войти в Евразию», – заявил он. «Если идеология терроризма и ваххабизма проникнет на Кавказ, в этом вопросе будут и вовлечены другие региональные страны». Бывший президент Грузии продолжал говорить: «Как вы знаете, из-за бедности в Средней Азии ежегодно переселяется большое количество жителей этого региона в Россию. Кроме того, сегодня в Афганистан ежедневно выезжает целый ряд молодежи из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, чтобы присоединиться к Исламскому Государству. Представьте себе, что произойдет, если Кавказ и Чечня станут центром ИГИЛ и идеологии экстремизма в сердце России? Несомненно, саудиты рассчитывали на этих людей, и их финансовые инвестиции в регион должны служить этой же цели. Создание саудовских религиозных и культурных центров и университета ОАЭ на Кавказе, а также привлечение и воспитание этих людей внутри России вызовет пожар, который сожжет нас всех». «Кажется, вспышка саудовских долларов ослепила глаза Кадырова и уничтожила воспоминания прошлых лет в его голове. Он за кучу долларов выдал лицензии на создание саудовских и эмиратских религиозных центров в России и с гордостью принимает участие в таких проектах и рассказывает о них», – жаловался он.

Перевод: Addilyn Lambert

P.S. Саудовские деньги Кадыров, конечно, взял, а вот как именно он их потратит, зависит от многих факторов, например, от его напряженных отношений с ФСБ. Но уж размещать на территории Чечни кого-либо, кто будет угрожать его личной власти, – это вряд ли, как говорил товарищ Сухов. Такое только Михаилу Николозовичу может, привидится, вперемешку со снами о розовых летающих крокодилах. И, кстати, насколько Саудовские принцы теперь подконтрольны ЦРУ, сказать сложно. Вероятно, именно поэтому их и решили слить ЦРУшники, как главных финансистов террора на Ближнем Востоке.

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2951106

Война в Сирии началась с демонстраций за свободу, которые переросли в вооруженный конфликт, напоминает Мейсан. “Начиналось все как игра с подачи американцев и британцев, которым надо было замять оккупацию Ирака, и они спровоцировали там гражданскую войну. Все ключи от этой войны были у тогдашнего американского посла — Джона Негропонте. И контакты нужные они получили еще в Боснии — где Усама Бен Ладен работал рука к руке с советником Пентагона Ричардом Перлом”, — говорит эксперт. По его сведениям, “Братья-мусульмане” научились втемную использовать даже инструменты ООН — они великолепные манипуляторы: они через американцев продавливают решения по зонам деэскалации, по поставкам оружия некой умеренной оппозиции”. Лидеров исламского “халифата” — запрещенной в РФ группировки ИГ — уже эвакуировали, уверен Мейсан. Скорее всего, это было сделано через Ирак. Он называет и место их эвакуации — Латинская Америка. “Они бежали туда, как когда-то фашисты. Что они будут там делать? Ждать, — говорит политолог. — Помните, как Трамп в мае собрал всех арабских лидеров и сказал — все, больше никакой поддержки джихадизма? И его ведь послушали. Теперь “Братья-мусульмане” затаились”.

Война в Сирии заканчивается, по результатам войны будет расследование в конгрессе США, оно, собственно, идет перманентно. Подведение предварительных итогов войны оказалось не слишком радостным для ЦРУ, неотвратимо наступает этап поиска виновных, потом — наказания невиновных, а следом, – награждения непричастных. Но Саакашвили плохой свидетель, – в конгресс его лучше не приглашать, а то все расскажет про тайную переброску химоружия из Грузии в Сирию и про переброску боевиков из Сирии и Ирака в Грузию.

Интервью беглого бывшего президента Грузии наводит на естественную мысль: почему Москва не предпринимает попытки для ареста столь ценного свидетеля? Развозжаева же привезли через российско-украинскую границу без проблем? И от внезапного приступа соблюдения законности не поморщились! И международный скандал замяли! На этого грузинского борова только скотча больше уйдет, других отличий я не вижу, а показания он может дать бесценные для следствия. И его подельнички из ЦРУ сразу снизят активность на российском направлении. Если наши спецслужбы сами разучились мышей ловить, могли бы заказать украинским добробатовцам за вполне скромную сумму, они этого новоявленного «свидетеля саудовского терроризма» доставят прямо к воротам Кремля. Саудиты такую услугу с удовольствием оплатят, у них пока еще деньги остались. Уголовное дело о нападении на российских миротворцев в Абхазии в 2008 году, надеюсь, еще не закрыто?