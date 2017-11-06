Революция 5.11.17

Ну что ж, дамы и господа. Революции не случилось.

Как и было очевидно любому человеку, знакомому хотя бы со школьным курсом истории, и IQ выше 50, таким образом, как это делал Вячеслав Мальцев, ничего внятного сделать в принципе нереально. Так же, как нереально долететь до луны, махая руками.





Однако, Мальцеву необходимо сказать большое человеческое спасибо.

Во-первых, что он наглядно на практике доказал, что идиот не может организовать ничего адекватного.

Во-вторых, что он наглядно на практике доказал, что "вопреки" или само по себе ничего адекватное не происходит.

В-третьих, что он наглядно на практике доказал, что необразованные дегенераты, воспринимающие жизнь категориями

шутеров, комиксов или стримов Мальцева, не представляют из себя не то что силы, а вообще ничего из себя не представляют.

Что они не способны даже собраться в одном месте, не то чтобы запустить процесс, сути которого они не понимают даже на 1%.

В-четвертых,. что он наглядно на практике доказал, что теми действиями, что последние несколько лет он совершал, ничего (от слова абсолютно) вразумительного добиться нельзя. Разве что собрать доната с идиотов.

Зато теперь повторить нечто подобное будет уже невозможно!

Спасибо Славе Мальцеву за прививку от идиотизма!

5.11.17 - Это произошло

5.11.17 - "Почта, Телеграф, Волгоград взяты"

6.11.17 - Как "брали Почту, Телеграф, Волгоград"

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http://beriozka-rus.livejournal.com/504728.html