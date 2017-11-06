«Пятая колонна» Джорджа Сороса названа по именам

Источник: vz.ru

Благодаря давнему врагу скандального миллиардера – премьеру Венгрии Виктору Орбану – «список Сороса» наконец-то стал достоянием гласности.

В этом списке депутаты Европарламента, которые лоббируют проекты финансиста и меняют законодательство ЕС с его подачи. Особый пункт в досье на них – отношение к России. Именно от него зависит, друзья они Соросу или враги.

Разговоры о том, что миллиардер и филантроп Джордж Сорос активно вмешивается в мировую политику и пытается управлять целыми странами, обычно считаются конспирологией. Однако теперь появилось конкретное доказательство того, что финансист действительно влияет на принятие решений в Евросоюзе: хакеры из DCLeaks опубликовали методичку «Открытого общества» – любимого детища Сороса.

Это объемный документ, в котором собрана информация о 226 членах Европейского парламента, являющихся идейными союзниками «Открытого общества». Их предполагается привлекать для продвижения любимых идей Сороса – заселение Европы мигрантами, обеспечение «гендерного равенства», узаконивание однополых браков, сближение Украины с ЕС и, разумеется, противодействие России.

Всего в Европарламенте 751 депутат. Таким образом, союзники Сороса занимают там более трети мест. В «Открытом обществе» собраны досье и на малозаметных парламентариев, и на таких тяжеловесов европейской политики, как Мартин Шульц (до недавнего времени он был председателем Европарламента) или бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

Общественное внимание к этому документу привлек венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Последние несколько лет он прилагает видимые силы для борьбы со своим соотечественником – скандальный миллиардер родился на территории Венгрии. В пику гендерному равенству и однополым бракам Орбан продавил поправки к конституции Венгрии о том, что страну «объединяют Бог и христианство», а «брак – это союз мужчины и женщины».

С марта этого года Орбан пытается закрыть и Центральный европейский университет, созданный на деньги Сороса в Будапеште и взрастивший уже не одно поколение политической элиты ЕС.

Но главный пункт спора двух знаменитых венгров – это мигранты. В 2015 году Орбан распорядился выстроить стену на границе с Сербией, чтобы не пустить в страну поток беженцев. Сорос обрушился на него с критикой, заклеймил «диктатором» и тут же предложил собственный план организации приема мигрантов в ЕС. Согласно оному, страны Евросоюза должны впускать на свою территорию не менее миллиона беженцев в год, при этом верхней границы установлено не было. Каждому мигранту предписывалось обеспечить годовой соцпакет в 15 тысяч евро в год, а распределяться по странам они должны были в соответствии с выработанными квотами.

Сегодня именно этот план обсуждается в Брюсселе. А страны Вышеградской четверки, до сих пор успешно игнорировавшие все положения о квотах, ведут отчаянную борьбу против задумок Сороса.

И вот в самом конце октября комитет Европарламента по гражданским свободам, юриспруденции и внутренним делам предложил внести изменения в законодательство ЕС о предоставлении убежища, чтобы зафиксировать пресловутые квоты по странам. Причем верхнего лимита для потока мигрантов в них по-прежнему не указано.

Тогда-то руководство Венгрии и решило открыть глаза европейцам на то, почему Европарламент принимает столь самоубийственные для Европы решения. Будапешт фактически выступил пиарщиком опубликованного хакерами из DCLeaks документа с характерным названием «Наши надежные союзники в Европарламенте (2014–2019)».

«Если бы этот документ угрожал лишь Венгрии, это не было бы проблемой. Венгерское правительство привыкло справляться с растущим потоком лживых обвинений, который обрушивают на него идеологи «Открытого общества», – заявил госсекретарь (официальный представитель правительства – прим. ВЗГЛЯД) Золтан Ковач. – Но сегодня дело касается не только Венгрии. Этот документ угрожает будущему всей Европы».

Ковач утверждает, что в комитете ЕП по гражданским свободам сегодня работает как минимум «тридцать явных сторонников Сороса». И не случайно миллиардер (в сущности – обычное частное лицо) проводит встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером за закрытыми дверями, и никто понятия не имеет, что именно они там обсуждают.

Учитывая 18 миллиардов, только что демонстративно пожертвованных Соросом на «борьбу за демократию», его «Открытое общество» стало одним из крупнейших в мире НКО. Но что именно так напугало официальный Будапешт в обычной методичке этого НКО, предназначенной для внутреннего использования?

В досье на уже упомянутых 226 депутатов указано, что они уже сотрудничали с «Открытым обществом» и «могут привлекаться вновь». Оно составлено не только по данным из открытых источников, но и с привлечением «информации, собранной собственными силами». Стиль имеющихся характеристик необычайно напоминает «личные дела» из «Семнадцати мгновений весны», только формулировки типа «истинный ариец» и «характер нордический» заменены на прилагательные «проевропейский» и «прогрессивный».

Если точнее, «надежные союзники» Сороса делятся на «прогрессивных», «умеренно прогрессивных», «очень прогрессивных» и «прогрессивных в душе» (ударение на последний слог), а также на «проевропейских», «активно проевропейских» и «чрезвычайно проевропейских».

«Чрезвычайно прогрессивная, безусловная защитница ценностей «Открытого общества» не колеблясь выступает против мнения своей фракции» – так, например, описывается Моника Маковей, депутат Европарламента из Румынии. «Прогрессивный, но слишком увлечен своим руководством Комитетом транспорта и туризма» – это уже о Микаэле Крамере из немецких «Зеленых».

Большинство союзников «Открытого общества» борются за права мигрантов, меньшинств и ЛГБТ и за улучшение репродуктивного здоровья наций. В переводе с глобалистского жаргона – выступают за неограниченную миграцию из стран третьего мира, легализацию однополых браков и ограничение рождаемости.

Отдельно отмечается вклад в борьбу за изменение закона о миграции. По данному пункту первенство за Сильви Гийом (французские социал-демократы) и Жанной Ламберт (английские «зеленые»). Эти достойные дамы лоббируют реформу законодательства ЕС о предоставлении убежища именно в том духе, в котором это требуется Соросу.

Имеется и пункт о поддержке цыган – это меньшинство Сорос всячески продвигал и защищал ещё до того, как увлекся организацией миграционных потоков из Африки и с Ближнего Востока.

Среди европарламентариев Сороса есть и представители правых партий. Однако подавляющее большинство из них – это социал-демократы, левые всех мастей, экологи и «зеленые». В основном это представители научной и творческой интеллигенции, очень много преподавателей. Часто они пишут книжки, в которых увлеченно критикуют современный капитализм. Это совершенно не мешает им работать на одного из самых одиозных капиталистов современности.

Разумеется, в этой «колоде» уверенно преобладают страстные поборники целостности ЕС. Однако встречаются и фамилии «умеренных евроскептиков», которых предлагается использовать по таким вопросам, как «борьба за права меньшинств» и миграция.

Особо важный пункт досье – отношение каждого конкретного депутата к России.

Вот, например, как звучит характеристика Яны Игоревны Тоом (в девичестве Черногоровой) – бывшего вице-мэра Таллина и первого русскоязычного европарламентария от Эстонии: «Отказалась поддержать первую резолюцию Европарламента по конфликту Украины и России в июле 2014 года. Может быть прорусской в неизвестной степени (в этом случае её сотрудничество с «Открытым обществом» сомнительно)».

Многие имена в методичке «Открытого общества» мы знаем давно и очень хорошо.

Ребекка Хармс из немецких «Зеленых» регулярно выступает в Европарламенте, требуя ввести санкции против РФ из-за украинской «АТО» в Донбассе.

Бельгиец Ги Верхофстадт публикует гневные статьи с заголовками типа «Указать Путину на его место», в которых обвиняет руководство Москвы в организации едва ли не всех кризисов и проблем современной Европы.

Бывший министр иностранных дел Хорватии Тонино Пицула, наблюдавший за президентскими выборами в РФ в 2012 году, раскритиковал их с парадоксальной формулировкой: «По нашим оценкам, эти выборы не были справедливыми, несмотря на все новшества и отсутствие ограничений для кандидатов в проведении кампаний».

«Список Сороса» наконец-то дает ответ на вопрос, который регулярно всплывает в спорах о политике ЕС – что же заставляет европейские власти играть против собственных граждан и их интересов? Этот ответ – коррумпированность. Окормляемые Соросом политики успешно лоббируют его проекты, а любые попытки руководителей стран противостоять ему наталкиваются на сопротивление собственной элиты.

Вот и теперь лидеры национальных государств вроде Виктора Орбана проигрывают противостояние с сетевой структурой Сороса. Европарламент, перенасыщенный агентами влияния «Открытого общества», всерьез нацелен на принятие плана миллиардера по приглашению в Европу миллионов мигрантов.

За фасадом западной демократии скрывается напоминающая феодализм структура. Левые политики поголовно присягают на верность барону-разбойнику и обслуживают его интересы. Интересы населения Европы в расчет при этом не идут. Несмотря на все свои свободы и права, оно остается почти столь же бесправным, как средневековое простонародье.

ВИКТОРИЯ НИКИФОРОВА

Источник: nstarikov.ru