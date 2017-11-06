Принцемор
19:45. 6 ноября 2017 Просмотров - 308 Один комментарий Опубликовал: brahman
Вот скажи мне саудовец, помогли тебе твои деньги?
Нелегко нынче быть принцем в Саудовской Аравии. За сутки погиб уже 2-й принц, в нагрузку к 11 уже арестованным.
Принц Абдул Азиз бин Фадх был убит во время попытки ареста. Охрана принца оказала сопротивление группе задержания и в ходе перестрелки принц словил пулю.
Стоит напомнить, что вчера в ходе аварии вертолета, погиб еще один принц, летавший на вертолете у границы с Йеменом. Такая вот череда "случайностей", касающаяся почему то именно тех, кто имел отношение к коллизиям вокруг престолонаследия.
Что интересно, убитый в перестрелке принц, находился в активных контактах с бывшим премьер-министром Ливана Харири, который на днях оставил свой пост, заявив, что его могут убить. Бывший премьер пока жив, а вот его партнер по переговорам уже нет, что намекает на то, что ссылки на Хэзбаллу тут скорее для прикрытия и Харири стал жертвой внутренних разборок в королевском семействе, где в моду вошло физическое избавление от слишком неудобных родственников.
Шейх Насралла, руководящий Хэзбаллой, прямо заявил, что уход премьер-министра Ливана связан с Большой чисткой в Саудовской Аравии.
В понедельник король Салман принял убежавшего с поста премьер-министра Харири. Интересно, уж не о личной ли безопасности пытался договориться бывший премьер?
Но на этом чудесные новости из Саудовской Аравии не заканчиваются.
Местная госбезопасность розыскивает…лидеров сирийской оппозиции выступавшей против Асада.
Два данных персонажа поддерживали движение такфиристов, которое выступает за построение суннитского исламского государства на территории Сирии.
Данных деятелей, тесно связанных с рядом арестованных принцев и министров, ищут за контрабанду оружия и отмывание денег.
Кроме того, продолжились аресты и в среднем звене армии и службы безопасности. Страшен не тот 1937-й который был, а тот который будет (с)
В западной прессе предполагают http://theduran.com/breaking-saudi-regime-orders-arrest-called-syrian-opposition-leaders/, что сейчас мы наблюдаем глобальный разворот политики Саудовской Аравии, когда большая чистка устраняет противников нового наследника, а сама Саудовская Аравия фактически уступила России и Ирану в Сирии, ограничиваясь ничего не значащей риторикой на фоне фактического сворачивания поддержки террористических группировок в Сирии. Ожидается. что следующее правительство в Ливане будет сформировано уже с учетом российских, иранских и китайских интересов, в то время, как попытки ослабить Хэзбаллу через гос.органы Ливана будут фактически свернуты. Разумеется, западные наблюдатели увязывают происходящее с договоренностями между Салманом и Путиным, достигнутые во время визита короля в Москву, что уже привело к резкому росту цен на нефть (сегодня уже 63,5 за баррель), смене руководства Ливана и массовым репрессиям в Саудовской Аравии.
Занятная фотография. Парень обведенный красным, это нынешний наследник саудовского престола. Люди на фото, его родственники, часть из которых уже арестована по его приказу.
В общем, регион продолжает стремительно меняться на глазах, разрушая привычные представления, которые формировались десятилетиями. Ключевой драйвер этих изменений – это сирийская война, которая позволяет России и Ирану принимать прямое участие в трансформации региона.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Ну да,пока нефть была дорогая,бабла всем хватало,а за последние годы падения цен на нефть доходы так видимо упали,что главный шейх плюнув на высокомерие побежал к Путину на поклон,а среди престолонаследников начался мор.Чем то напомнило сцену из сериала “Викинги”,там тоже один ярл отравил всех своих родичей из за престола,дело то житейское.)))