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Поезд в два раза длиннее: новая «Ласточка» встала на рельсы России

22:46. 6 ноября 2017 Просмотров - 179 Один комментарий Опубликовал:

Поезд в два раза длиннее: новая «Ласточка» встала на рельсы России

Новый вариант российского электропоезда «Ласточка» начнёт курсировать по одному из самых популярных маршрутов в России.

Главный российский железнодорожный перевозчик ОАО «РЖД» объявил об увеличении количества вагонов дополнительного скоростного электропоезда «Ласточка», который начнёт курсировать по маршруту «Москва – Нижний Новгород», в два раза – с пяти до десяти. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передаёт издание sdelanounas.ru.

Поезд в два раза длиннее: новая «Ласточка» встала на рельсы России

Таким образом, с ноября текущего года из российской столицы до Нижнего Новгорода курсирует пять поездов «Стриж» и пять «Ласточек». Как уточняет ОАО «РЖД», теперь все «Ласточки» на данном маршруте, являющемся одним из наиболее востребованных, будут выходить в рейс в сдвоенном варианте – из десяти вагонов….

Поезд в два раза длиннее: новая «Ласточка» встала на рельсы России

Стоит отметить, что «Ласточка» набирает популярность не только во внутренних перевозках, но и за пределами РФ. Как ранее стало известно, российскими поездами заинтересовались партнёры из Саудовской Аравии. В Минпромторге РФ подтвердили, что существует перспектива поставок саудовской стороне электропоездов типа «Ласточка» в рамках реализации крупных строительных проектов.

Источник фото: Федеральное агентство новостей — Peter Price

Источник: nnm.me

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