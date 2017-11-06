Поезд в два раза длиннее: новая «Ласточка» встала на рельсы России

Новый вариант российского электропоезда «Ласточка» начнёт курсировать по одному из самых популярных маршрутов в России.

Главный российский железнодорожный перевозчик ОАО «РЖД» объявил об увеличении количества вагонов дополнительного скоростного электропоезда «Ласточка», который начнёт курсировать по маршруту «Москва – Нижний Новгород», в два раза – с пяти до десяти. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передаёт издание sdelanounas.ru.

Таким образом, с ноября текущего года из российской столицы до Нижнего Новгорода курсирует пять поездов «Стриж» и пять «Ласточек». Как уточняет ОАО «РЖД», теперь все «Ласточки» на данном маршруте, являющемся одним из наиболее востребованных, будут выходить в рейс в сдвоенном варианте – из десяти вагонов….

Стоит отметить, что «Ласточка» набирает популярность не только во внутренних перевозках, но и за пределами РФ. Как ранее стало известно, российскими поездами заинтересовались партнёры из Саудовской Аравии. В Минпромторге РФ подтвердили, что существует перспектива поставок саудовской стороне электропоездов типа «Ласточка» в рамках реализации крупных строительных проектов.

Источник фото: Федеральное агентство новостей — Peter Price

Источник: nnm.me