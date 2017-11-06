Михалковская Россия убога и нелепа

Эта перепубликация двухлетней давности посвящается тем, у кого память работает в пределах двух недель. Тем, кто считает патриотом России человека за то, что он умеет связно и красиво говорить.



К счастью, людей судят не по словам, а по делам. „По одежке встречают, по делам провожают.” Если даже либеральная Википедия сочла нужным

отзыв ветеранов войны на очередной русофобский фильм Михалкова, то объявлять последнего патриотом России, т.е. нерусофобом, весьма спорно.



Вот эта оценка ветеранов:„«Пытка», «Плевок нам в лицо», «Так снимать нельзя»”.



Однако даже без такой оценки уважаемых людей, прошедших горнило Великой Отечественной войны, любому здравомыслящему человеку понятно: когда самые разные западные организации массовым порядком высоко оценивают деятельность кого бы то ни было из России, то данный деятель нашей России – враг. Это тот самый редкий случай, когда двоичная логика, чёрное-белое, вполне применима.



Михалков на протяжении последних десятилетий последовательно развращал российского зрителя, создавая привлекательные образы самых безнравственных личностей. Режиссёр сам глубоко порочен в своей нравственности, поэтому создать нечто стоящее попросту не в состоянии.



Михалков в кино то же, что Улицкая в литературе: оба русофобы и враги России. Лишь оболочки разные, а суть одна.

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НОВОДВОРСКАЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Подобно хамелеону, бравирующий своим монархизмом режиссёр, виртуозно перекрашивается в политкорректного либерала, типа той же Новодворской. Возможно в Венеции его макияжу поверили. Только мне представляется: плевать он хотел и на либерализм с патриотизмом, и на русских с чеченцами, и на евреев с антисемитами… На всех, кроме себя любимого, постоянно жаждущего, денег и престижных премий.



Так и прёт у него из всех щелей нехитрая идеология: хорошо жить при любом режиме любой ценой. Отсюда и великолепные образы наглых жлобов, прославившие Михалкова, как актёра. Вороватый проводник Андрюша в «Вокзале для двоих», распальцованный директор станции техобслуживания Трунов в «Инспекторе ГАИ», женящийся на деньгах помещик Паратов в «Жестоком романсе» и приторговывающий героином мафиози Михалыч в «Жмурках» по праву считаются лучшими ролями Никиты Сергеевича и почему-то очень напоминают его самого, только избравшего другую профессию.

Совсем иное дело, когда приходится перевоплощаться в органически чуждого всякой корысти императора Александра III в «Сибирском цирюльнике» или честного офицера-отставника в «12». Старается человек, гримируется, патриархальную бороду и благородные седые кудри цепляет, только глазёнки никуда спрятать не может. А они холодные, рыбьи и внутри, словно арифмометр цифирьки вертит, торопясь подсчитать, где больше дают.

Поскольку самых престижных «львов» дают на прогнившем Западе, где в цене политкорректность и толерантность, надо и товар соответствующий выдавать. Михалков и выдаёт. Что в «Сибирском цирюльнике», где высшая доблесть русского офицера — пойти на каторгу за американскую шлюху, что в «12», с его культом слезы чеченского ребёночка. Пиарить национальные меньшинства, способствующие формированию нового мирового порядка, не менее выгодно, чем воспевать штатовских потаскух, а вот до непрестижных русских меньшинств в бывших советских республиках или в Чечне с Ингушетией, у православного патриота Михалкова никогда руки не доходили.



Наоборот, хан Назарбаев, при котором славянское население Казахстана за 10 лет сократилось на 2 миллиона, постоянный объект его славословий. И наш гений страшно бесится, когда ему это припоминают. Когда бывший нацбол Дмитрий Бахур раскидал повествующие об этом листовки и кинул в мэтра яйцом, Михалков, дождавшись пока на Бахуре повиснут охранники, от всей души заехал ему ногой по лицу, а потом на голубом глазу объяснял, что нога не его.

Кстати, недавно классик увидел в произошедшем намёк на свою святость. В интервью «Эху Москвы» Михалков сначала врал, что в него кидали нож и бутылку серной кислоты, а потом вдруг вспомнил о Куликовской битве, где «Сергий Радонежский двум монахам дал возможность и право взять в руки оружие для того, чтобы выйти на Куликово поле. Ослябе и Пересвету. Так что у меня есть примеры». Картина маслом: Пересвет пинает Челубея, на котором сидит четверо дружинников Дмитрия Донского.

СЛОВО ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА

Как и подобает профессиональному лакею от искусства, Никита Сергеевич, не мог удержаться от плевка в сторону прежних хозяев.

В кошмарных видениях чеченёнка кадры войны перемежаются с пустыми речами персонажей, похожих на Горбачёва с Ельциным. «Вот они, главные супостаты»! – словно слышим мы суровый голос режиссёра. – «Сколько своей болтовнёй людей погубили!» Так что можете себе представить, незавидную судьбу Путина, скончайся он вслед за Борисом Николаевичем или превратись он в политический труп, по типу Михаила Сергеевича. Страшно подумать, каким уродом выведет его истово прислуживавший бывшим президентам создатель «12»!

Пока же приходится соблюдать осторожность. Конечно, европейский барин раздающий «Золотых львов», и уж тем более, барин американский, от которого зависит получение «Оскара», побогаче будут, но свой-то пока ближе! Вот и приходится вертеться, как карась на сковородке. «Советские генералы, которые 15 лет назад пытались сокрушить этот народ, забыли слова генерала Ермолова, который еще в XIX веке сказал, что Чечню покорить нельзя – сообщил Михалков корреспонденту итальянской «ll Gazzettino».. – Я бы посоветовал Путину посмотреть мой фильм».

Поняли? В 1999 году на машине времени из тоталитарного прошлого прибыли советские генералы, которые и втянули доверчивого Владимира Владимировича в чеченскую войну. Потому что забыли слова Ермолова. А вождь Союза Кинематографистов помнил, всегда был против, а если и держал свое мнение при себе, так исключительно из страха перед большевистскими командармами. Достали бы они наше ясно солнышко с того света, и кого тогда в Венецию за политкорректными цацками посылать?

Я только не понял, какого он Ермолова имел в виду. Ежели генерала, так он о чеченцах совсем другое говорил. «Лучше от Терека до Сунжи оставлю пустынные степи,- нежели в тылу укреплений наших потерплю разбои. – грозился, бывало Алексей Иванович.



- Хочу, чтобы имя мое стерегло страхом наши границы крепче цепей и укреплений, чтобы слово мое было для азиятцев законом, вернее неизбежной смерти. Снисхождение в глазах азиятцев – знак слабости, и я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены…



Соблюдая, с одной стороны, строгую бдительность, вместе с тем не упускать ни одного случая для нанесения чеченцам возможного вреда, беспокоя и наказывая их внезапными набегами на их аулы и прочее. Живущих же вблизи и всех так называемых мирных иметь под строжайшим надзором и вообще держать в ежовых рукавицах».

…Наверное, Михалков цитировал какого-то неизвестного мне правозащитника.

НЕУТОМИМЫЕ УБЛЮДКИ

С годами председатель Союза Кинематографистов РФ все больше напоминает гадящего с неба на Россию немецкого летчика из своего последнего фильма.

Трудно поверить: каких-нибудь четверть века назад Никита Сергеевич Михалков не только был прекрасным режиссером, но и казался порядочным человеком. Он достойно повел себя на V Съезде кинематографистов СССР, не став топтать Сергея Бондарчука вместе с прогрессивным кинобомондом.



Чуть позже, на междусобойчике в Одессе, вышеупомянутый бомонд и примкнувший к нему мастер православного фотошопа Илья Глазунов составили кляузу против разгула русского фашизма в лице клоунов из общества «Память», ее отказались подписать только Виктор Цой и Михалков. Наконец в октябре 1993-го, когда все те же мастера культуры с пеной у рта призывали сажать и стрелять, Михалков открыто назвал арестованного Руцкого своим другом.



Потом что-то внутри него переменилось, но оппоненты изначально были куда хуже. Теперь они уходят из Союза Кинематографистов и вопят, что поругались с господином председателем исключительно из высокодуховных соображений, хотя на самом деле не могут поделить недвижимость и недовольны долей бюджетного пирога.

Но это внутренние проблемы кинобратии, а нам, грешным потребителям, что до разрезания аппетитно пахнущего изделия кремлевской кухни? Каких гениев обделил жадный господин председатель? Редактора малотиражного журнальчика с характерной фамилией Дондурей? Сдувшегося еще при Ельцине Рязанова, получившего на маразм о борьбе Андерсена с Холокостом 12 миллионов американских рублей и отбившего в российском прокате лишь 151 тысячу? Германа-старшего, что уже одиннадцатый годочек корежит «Трудно быть богом» Аркадия Стругацкого под разоблачение кровавой гэбни? Германа-младшего, вершина творчества которого – шматок использованной туалетной бумаги на Байконурском космодроме? Даже не смешно.

Какие еще претензии? Говорят, что лучшие роли Михалкова – оборотистые хамы и жлобы – зеркальное отражение самого артиста. Глядя, как Никита Сергеевич позирует перед камерами на 140 тысячах гектаров своего поместья, осваивает государственный кинобюджет, умоляет Путина остаться на третий срок и пинает ногами по лицу предварительно схваченного охранниками парнишку, веришь, что любой из сыгранных им неутомимых ублюдков вел бы на месте его точно также. И проводник Андрюша из «Вокзала для двоих», и директор автосервиса Трунов в «Инспекторе ГАИ», и промотавшийся барин Паратов из «Жестокого романса», и конечно – бандит Михалыч из «Жмурок».

Однако крупный творец совершенно не обязан служить образцом высокой морали. Его барские замашки перед низшими и холопство перед высшими никак не затрагивают 99,9% дорогих россиян. Для них Никита Сергеевич интересен как режиссер, продюсер и глава кинокомпании «ТРИТЭ» имени себя, и здесь мнения о нем противоречивы. Некоторые видят в последних трудах Михалкова зеркальное отражение литературного творчества отца, но они в корне неправы.

Сергей Владимирович прилежно колебался с генеральной линией Кремля, но в рамках советской системы старался сделать жизнь немного лучше. Те, кто ходил в кино при Брежневе, должны помнить, как гас свет в зале и зрители ждали, что покажут перед фильмом? Унылую «Ленинградскую кинохронику» про рост удоев на сталепрядильном заводе или михалковский «Фитиль», где, конечно, партию не трогали, но весьма высокопоставленных чиновников вплоть до министров продергивали порой очень качественно.

Сейчас свободы куда больше, а творения Никиты Сергеевича и его свиты из «ТРИТЭ» куда беззубее папиного киножурнала «Фитиль». Типичный образец его документального кино – картина «Генерал Кожугетыч» поставленная Михалковым к 50-летию главы МЧС Сергея Шойгу. В той же лакейской манере выдержана и михалковская картина, посвященная 55-летию Путина.

Сергей Владимирович работал исключительно для сограждан и потому мог безбожно приукрашивать советскую действительность или умеренно критиковать ее, но страну фекалиями в надежде на импортную побрякушку не поливал, даже когда это стало безопасно и модно. Никита Сергеевич с подручными специализируется именно на пахучем экспорте, виртуозно оформляя товар в стиле «а ля рюсс» с иконками, крестиками, бубликами и медведями на цепочке.

Михалковская Россия убога и нелепа не из-за нашествия большевиков, которых Михалков воспевал в «Рабе любви» и клеймит сейчас, а сама по себе. Белый офицер Митя из «Утомленных солнцем» – предающий свои идеалы подлец. Директор элитного юнкерского училища в «Сибирском цирюльнике» – пьяная свинья, закусывающая водку стаканами. Его воспитанник – неврастеник, боящийся выстрелить в беглого террориста и падающий в обморок при виде увядших прелестей американской потаскушки. Смешон и жалок кремлевский курсант из «Утомленных солнцем-2», нелепо тыкающий штыком в немецкий танк…

Обильно гадя на Россию, Михалков несколько раз получал награды в Венеции, Голливуде и Каннах. Это подхлестывает его продолжать в том же духе, а свиту заставляет двигаться в фарватере босса. Вы думали, что генерал Скобелев – прославленный военачальник и герой русско-турецкой войны? В «Турецком гамбите» он круглый болван, который, желая произвести впечатление на приглянувшуюся девицу, скачет штурмовать Стамбул с одним полком и турецким шпионом, которого по тупости сделал начальником штаба.



Остальные генералы еще глупее, их солдаты – не умеющие воевать бараны, а некоторые из них к тому же педерасты. Вас учили, что князь Дмитрий Пожарский – победитель поляков и освободитель Москвы? В картине «1612» князь – пустое место, а его подвиги совершает дух благородного испанского идальго, решивший ради прикола влезть в тело глуповатого холопа Андрюшки…

Маниакальное стремление к зарубежным цацкам сыграло с Никитой Сергеевичем злую шутку. Он все больше напоминает уже не Паратова с Михалычем, а немецкого летчика из «Утомленных солнцем-2», какающего на советское госпитальное судно прямо из кабины. За ним, как и положено ведомым, опорожняют кишечники прочие режиссеры студии «ТРИТЭ». Поскольку, в отличие от киношного фрица, командир эскадрильи не рискует получить ракету в голую задницу, поток дерьма будет неутомимо литься и далее.

Правда, с годами нрав барина становится все чудесатее, а потому финал его земной жизни может получиться самый неожиданный. Например, прикажет выпороть на конюшне своего егеря или псаря, а тот от обиды всадит в кишки его благородия двойной заряд медвежьей картечи. Российское киноискусство не пострадает. «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Неоконченная пьеса для механического пианино» все равно останутся с нами.



Юрий Нерсесов





Источники:

http://maxpark.com/community/129/content/3758606

http://maxpark.com/community/129/content/3761685

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Источник: ss69100.livejournal.com