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Кто боится Советского Союза?

22:11. 6 ноября 2017 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации:
Главный редактор „ДеньТВ” Андрей Фефелов и заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин рассказывают об истоках антисоветизма. Почему СССР – неотъемлемый этап развития исторической России, кто и по каким причинам пытается это опровергнуть.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: история, Россия, советский, ссср, фефелов
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