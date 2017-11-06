Кто боится Советского Союза?

Из аннотации:Главный редактор „ДеньТВ” Андрей Фефелов и заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин рассказывают об истоках антисоветизма. Почему СССР – неотъемлемый этап развития исторической России, кто и по каким причинам пытается это опровергнуть.

Источник: ss69100.livejournal.com