Кто боится Советского Союза?
22:11. 6 ноября 2017 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Из аннотации:
Главный редактор „ДеньТВ” Андрей Фефелов и заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин рассказывают об истоках антисоветизма. Почему СССР – неотъемлемый этап развития исторической России, кто и по каким причинам пытается это опровергнуть.
Главный редактор „ДеньТВ” Андрей Фефелов и заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин рассказывают об истоках антисоветизма. Почему СССР – неотъемлемый этап развития исторической России, кто и по каким причинам пытается это опровергнуть.
Источник: ss69100.livejournal.com