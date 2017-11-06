Когда сталкиваются выгода и мораль, выгода ВСЕГДА побеждает мораль

Это как дома под непрекращающимся обстрелом: не успел выбитое стекло вставить – как его снова вынесло, уже вместе со всей рамой…

Катастрофы бывают трёх видов. Бывает катастрофа одноразовая – которая случается и заканчивается, и потом люди только её последствия устраняют. Бывает катастрофа циклическая: она возвращается снова и снова, в прежней силе. И бывает катастрофа прогрессирующая. Она сочетает худшие черты одноразовой и циклической. Она случается однажды – а потом нарастает и умножается с течением времени. Это такая катастрофа, в которой каждый следующий этап страшнее предыдущего. Об этом мы и поговорили с академиком ЕврАПИ В.Л. Авагяном … - Катастрофу 1991 года я отношу к худшему типу катастроф, а именно – к прогрессирующим, как паралич, катастрофам. Именно поэтому вот уже четверть века не утихает боль, не удаётся устранить последствия, и к тому же усиливается негатив этих последствий.



- Что вы скажете вот о такой типичной новости: в киевский ночной клуб ворвались террористы террористической организации «УГ» (украинское государство) и захватили беззаботно танцевавших там юношей. Ткнули мордой в пол, и в итоге отправили в армию, умирать в степях Донбасса за колониальные причуды американской империи…

- Что означает этот отлов террористами сытых потребителей? А вот что: зверушки столкнулись с монстром. Монстр – понятно кто, а зверушка – это такое безмозглое, но весёлое и безобидное существо, у которого хата с краю. Зверушки сами по себе не опасны, и даже милы, но плохи они одним: они кормовая база монстра.

Когда украинские террористы убивали детей Донбасса – аполитичные "весельчаки" киевских ночных клубов и дискотек думали, что их это не касается. Они прожигали жизнь с коктейлем в руке, думая, что за ними монстр не явится. А он пришёл.

И я хочу, чтобы каждый понял: монстр придёт за всеми!

- Но РФ официально не признаёт УГ террористической организацией, не уравнивает её с ИГ…

- Чем мотивируются власти РФ – не знаю, к ним не принадлежу. Но если говорить честно, то нет ни одного определения преступной террористической организации, под которое не подпадала бы киевская хунта. Начиная с вооружённого захвата власти, массовых убийств и расправ, угроз и шантажа, криминальной экономической деятельности и т.п.

Организованы десятки крупных терактов, многие из которых УГ с гордостью взяло на себя, а некоторые (как малазийский боинг) – пытается «подарить» своим противникам. Даже если говорить только о тех терактах, которые УГ взяла на себя официально – и тут на Нюрнберг хватит!

Мало кто говорит, что «Изломское Государство»[1] – это сирийская Украина. ИГ возникло между Сирией и Ираком, как Украина между Россией и Польшей. Цель ИГ – война с Сирией, на краю которой его создали США. Цель УГ – война с Россиией, на краю которой его создали те же США. Лагеря боевиков курируются и покрываются в обоих случаях США – и в обоих случаях без официального признания. ИГ и УГ в равной степени опирается на дегенеративных фанатиков, лиц с психическими отклонениями и ярко выраженными психическими дефектами.

Появление ИГ и УГ, двух зловещих близнецов – это проявление того, о чём я говорил: прогрессирующая катастрофа распада СССР. Безмозглые зверушки потребления кормят собой монстра, монстр растёт и свирепеет, теряет всякий страх…

- Но как жить, Вазген Липаритович? Как жить и выжить?!

- Чтобы выжить на Земле – нужно здоровое Эго и здоровое Кредо. Запомните эти термины! Здоровое Эго – это умение найти себя в себе, прекратить играть в ролевую игру, в которой ты – лишь выдуманный американцами или израильтянами персонаж. Игровая пешка, а не ты сам.



Психически полноценный человек понимает, кто он и где он НА САМОМ ДЕЛЕ. Он адекватен в оценке своих перспектив, возможностей – и от них откладывает свои желания и планы. Выдуманный персонаж живёт не по правилам реального мира, а по правилам игры…

Здоровое Кредо – это умение найти себя в мире. То есть – согласовать мир, в котором находишься, с самим собой и личной жизнью. Понимать взаимосвязи в макро-мире, искать то общественное устройство которое шло бы тебе на благо… Или, хотя бы, попросту не убило бы тебя.

Можно ли говорить о полноценном человеке, если он лишён жизнеутверждающих Эго и Кредо? Если он не понимает ни кто он, ни где он, ни процессов вокруг себя не понимает?

Такое непонимание и превращает человека в зверушку, в зверька, в корм монстра. Дурачок, пляшущий в ночном клубе без мыслей о чудовищности власти Порошенко, о чудовищном преступлении украинских террористов на Донбассе – думает, что всё это в параллельной вселенной, по ту сторону экрана телевизора.



А оно приходит и кладёт мордой в танцпол, «втаптывает в хаки» – и гонит умирать за чужие и чуждые амбиции:

- Ты не хотел воевать с монстром? Ну тогда ты умрёшь, насыщая монстра…

- В чём же правда?

- В том, что мы – это мы. И в том, что мир, в целом, к нам враждебен – потому что он вообще по природе своей каннибал. Ему с древнейших времён дешевле и быстрее, и легче чужой дом отнять, чем собственный «с ноля» строить… Из множества вариантов общественных устройств большая часть убийственна для нас. А те немногие, которые просто мирились бы с нашим существованием (не говоря уж о большем!) – не придут сами собой, за них нужно остервенело драться.

В 70-е годы, когда мы расслабленно балдели под кассетники и обсуждали фиги власти в театральных постановках – в Индонезии правящий режим убил около миллиона своих противников. В Иране – то же самое: пол-миллиона сторонников шаха, а потом пол-миллиона противников шаха, но недостаточно верящих в исламскую революцию…

Вы понимаете масштабы жертв в борьбе человека и представляющего его режима за жизнь?! А нас превратили в «детей цветов» – то есть в безвольных и безмозглых зверушек. Нам бы коктейли пить да на дискотеке отплясывать.

- Я вам скажу очень просто: если вы перестали бороться за жизнь – то её у вас отнимут. Сумма потребляемых вами материальных ценностей слишком дорого стоит, чтобы оставить её беспомощному и беззащитному…

- Мы уже говорили с Вами, что подмена закона контрактом, свойственная рыночной экономике и «европейской модели» делает отношения между людьми в высшей степени неопределёнными: нет общих прав и обязанностей, контракт у каждого свой…

- Что такое контракт? Это мирный договор между враждующими сторонами. То есть он отражает баланс сил. С бессильным никто ни о чём договариваться не будет, и никаких интересов бессильного соблюдать – не станет.

Вот вы пошли на работу устраиваться, и вам пообещали 20 тыс. А почему не 25? Почему не 15? Неужели кто-то считает, что работодатель сидит и думает – «как бы мне работникам побольше заплатить? Из своего кармана вынуть – и чужим мне людям раздать?» Ну, это же бред!

Даже пятилетний малыш понимает, что это не так. Послушайте экономиста: работодатель не платит вам 25 тыс., потому что МОЖЕТ не платить их. Он не платит вам 15 (вместо 20) – потому что НЕ МОЖЕТ так сделать. Если бы мог, то сделал.

Ваш трудовой контракт – это мирный договор. А за мирным договором стоит две армии. Иначе будет не мирный договор, а "полная и безоговорочная капитуляция". С превращением людей в двуногие орудия и говорящий рабочий скот.

Ну, вспомните историю, хотя бы из школьного курса: ведь это БЫЛО, и было гораздо дольше, чем то, что сейчас! Почему вы решили, что это не может вернуться? Да оно уже возвращается, то тут, то там, разуйте глаза, наконец!

- Мы уже говорили об этом: тот, кто не дал тебе денег на квартиру – сэкономил стоимость квартиры, тот, кто не дал тебе денег на еду – сэкономил стоимость еды. Всякий, кто хочет стать твоим хозяином – чтобы получить СЕБЕ побольше, должен ТЕБЕ оставить поменьше…

- Совершенно верно. Мы живём в обществе, в котором ВСЕМ НА ВСЁ НАПЛЕВАТЬ – такое общество создали либералы-рыночники. Здесь никто и пальцем не пошевелит, если ему за это не заплатят.

Что, не так? Возражайте мне, сторонники свободного рынка и хождения в Европу, не так?! Скажите, что старый армянин врёт, что рыночная экономика заботиться о человеке! И что каждый сосед в многоквартирном доме не только знает вас по имени, но и каждое утро спрашивает – «не помочь ли вам чем?» И что каждый автолюбитель распахивает перед вами двери попутки, предлагая БЕСПЛАТНО довезти в ту сторону, куда сам поехал? Что же вы молчите?

Если я прав – то нужно понять: все правозащитники в рыночном обществе действуют только по предоплате, и права человека начинают защищать – только когда это кто-то оплачивает.

Презумпция несуществования: хочешь, чтобы тобой занимались, найми адвоката, и докажи, что ты есть! А не доказал – значит тебя просто нет. А раз нет тебя, то нет и никакого нарушения твоих прав. Нельзя нарушить права ноля!

Сторонники «углубления рыночных реформ» и «движения в сторону Европы» должны трезво осознать: они не только себя, но и своих детей превращают в биоматериал, в сексуальную игрушку, в товар для «хозяев жизни». Даже если их детям удастся этого избежать (не всем!) – то в любом случае они проживут скверную и мучительную жизнь бесправного рабочего скота, в нищете и невежестве.

В невежестве – потому что образование уничтожается быстрее, чем социальные права: для богачей умный бедный страшнее ста разбойников. Чем тупее будут ваши потрошимые и взнузданные дети – тем легче ими править рыночным «хозяевам жизни»! Вот на что вы подписываетесь, выбирая «углубление рыночных реформ» и «путь в Европу»!

- А как же быть с этими разговорами про независимые европейские суды, правовое мышление, демократические нормы, контроль общественности?

- Картонная ширма-дешёвка для отвода глаз! От чего независимы суды – от денег?! То есть судья идёт в магазин и там ему бесплатно всё выдают?! Не смешите меня! Существующее в Европе «правовое мышление» поддерживается оплатой, и кончается там, где кончается оплата «активистов».

Сейчас они изорались о «геноциде крымских татар» в России, которых никто не трогает, и глухо молчат о реальном геноциде славян (не только русских) на Донбассе, в Приднестровье, и вообще повсюду. Из одного этого примера видно, насколько они «толерантны» к массовым убийствам и этническим чисткам, когда не оплачено обратное.

Поймите: если воспитанный рынком человек не получает денег за какой-то вопрос, то этого вопроса для него просто не существует. Это нормальная для рынка практика – «не соваться не в своё дело».

Нет выгоды – нет и интереса. Тебе говорят в ответ на твои слёзы: «хочешь, чтобы я чем-то заинтересовался – сперва покажи мой гешефт». Все плакальщицы на этих похоронах цивилизации – наёмные.

Ровным счётом ничего из того, что ОНИ рассказывали нам про «демократию» – в реальности нет. Их агрессия простирается ровно дотуда, где ей дадут вооружённый отпор, и ни на миллиметр короче. Это касается и отношения работодателя к работнику, и отношения Американской Империи к суверенным государствам.

Простите мой оксюморон – но уже даже СЛЕПОЙ УВИДЕЛ, что для Запада закон не писан. Для них важно только одно: что они могут, и чего, по каким-то причинам, пока не могут. Всё, что они могут с нами сделать без критического риска возмездия – они делают. Ни моральных, ни юридических ограничений для них нет – как для хищника в первобытной саванне.

Когда лев охотится – разве мучим он нравственной дилеммой вроде «можно ли пожирать новорожденных оленят»? И разве мучим он юридическими ограничениями – на предмет, кого и сколько задрать? Льва ограничивают только скорость копыт и острота рогов – а больше ничего. В полной мере это относится и к Западу. В целом к Западу, я настаиваю.

На Западе любят поговорить о праве и морали, но всё это разговоры в пользу бедных, на досуге, от нечего делать. Когда сталкиваются выгода и мораль, выгода ВСЕГДА побеждает мораль. По формуле «если это приносит прибыль, то это нужно делать».

- Сразу вспоминаются слова умеренного буржуазного Т.Дж. Даннинга[2]: «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым.



Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»…

- Да, вы правы, как Данниг. Не получится в рыночной экономике формулу прибыли блокировать моральными ограничениями. Тут или-или: или целью деятельности является извлечение прибыли, или благо человечества. Не совместишь.

- Вопрос, получается лишь в одном: в уровне демагогии палачей, в уровне виртуозности их адвокатов…

- И не более того! Например, украинские палачи, поскольку они очень тупые, лгут очень топорно и глупо. А европейские палачи более поднаторели в адвокатской практике, и потому их речи более тонки, ложь более убедительна.



Но на самом деле и те, и другие – убийцы без стыда и совести. Уровень их демагогии – лишь прикрывает (или не умеет прикрыть) организованные ими геноциды. Результат-то везде один: что на Донбассе, где орудуют свинорылы, что в Югославии, где орудовали утончённые европейские вампиры с юридическим образованием…

- Вазген Липаритович, неужели же нет никакой надежды на лучший мир?

- Есть две надежды на лучший мир: русская армия и русский флот. Никаких других надежд на лучший мир нет – НЕ СТРОЙТЕ ИЛЛЮЗИЙ! От кого вы ждёте пощады? От сионистов, сделавших технологии геноцида священной книгой? От англосаксов, которые веками сводили в ноль население целых континентов?

От Европы, в которой потребляди убивают в утробе собственных детей, чтобы не делиться с ними прибылью? Собственных! А вы думаете, что они с ВАШИМИ прибылью поделятся… Вы ждёте пощады от Алена Делона, который за деньги судился с собственным сыном? От певицы Мадонны, которая пустила по миру родного брата?

От них вы ждёте «человеческого отношения» к себе?! Что же вы за люди-то такие, где вы учились, и кто вас воспитывал?

- Так что же делать, Вазген Липаритович?

- Я пожилой человек, я инвалид, я мало что могу сделать практически. Единственная польза от меня – я могу поделиться с молодёжью своими знаниями и опытом. И тут, в области чистого разума, всё однозначно: если ты не хочешь, чтобы тебя и твою семью убил бандеровец – значит, убей бандеровца сам.

Не жди мифических бурятов, которые прискачут по зову Путина и убьют бандеровца за тебя.

Осознай, что в глазах чужаков ты не тот пуп земли, каким видели избаловавшие тебя советские папа с мамой, а большая банка с мясными консервами.

Ты – ЕДА. И для бандеровцев ты еда. И для игиловцев ты еда. И для «иностранных инвесторов» ты – пища.

И для собственного ворья, "пятой колонны", засевшей доверху, для всех Кудриных и Явлинских – ты ЕДА!

С Китаем дружим, но у него много людей и мало земли, а потому и для него… ну, вы поняли…

- Мы сами никому не нужны, а наша земля и ресурсы нужны всем, так?

- А вы когда-нибудь задумывались, как народ получает землю? Любой народ – любую землю? Он приходит и вонзает саблю в поле – МОЁ! Ему тут же возражают – мол, не твоё, а наше… Где слезами, где топором возражают… И тогда он говорит: придите и возьмите! Сколько отберёте, столько ваше!

Вы понимаете, что по-другому не бывает?! Бандеровцы хотят земли и рабов – они вонзают саблю в поле, но, к счастью, находится и другая сабля. Её владелец говорит: приходите и возьмите, сколько сможете.

- То есть, сидя под бомбами, жители Донецка отстаивают своё право на жизнь, неразрывно связанное с обладанием землёй?

- Донецку сегодня очень тяжело – но я уверен, и знаю, о чём говорю – Харькову или Херсону тяжелее, чем Донецку. Жители Харькова и Херсона превращены в навоз для произрастания чужой нации, в буквальном смысле – истощаемый лимитроф бандеровской геополитической аферы по втискиванию никогда не существовавшего государства между двумя смежными…

Их жмут – и дожмут, если не случится чуда. Дожмут до смерти, не стройте иллюзий.

Тот, кто сегодня забрал у вас излишки – завтра явится забирать и необходимое, ибо аппетит приходит во время еды. Если волк повадился в овчарню – не успокоится, пока не утащит последнего ягнёнка.



- Есть ли заветное, волшебное слово, которое может остановить мировой апокалипсис в духе Уэллса, описанных им морлоков и элоев, подземных каннибалов и их безвольной пищи?

- Такое слово есть. Это слово – «Россия»…

[1] Организация, запрещённая во всём цивилизованном мире, включая и РФ

[2] Английский публицист XIX века Томас Джозеф Даннинг (1799—1873)