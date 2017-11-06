Какая система образования нужна России?

Каждая общение с аудиторией всегда разное. Тему и направление беседы задают вопросы пришедших, в свою очередь вытекающие из их интереса.

Вот и общение с москвичами в Доме книги Медведково получилось особенным. Большую часть времени говорили об… образовании.

Хронометраж:

00:00:00 – Надо избавляться от раболепствования перед Западом

00:03:57 – В современном мире деньги сами стали экономикой

00:09:32 – Что будет делать ПВО с образованием, придя к власти?

00:14:48 – Как устроен экономический мир

00:20:14 – Зачем нужно обязательное знание английского языка?

00:24:37 — Задача гражданского общества — донесение информации о текущих проблемах до власти

00:28:04 – На что рассчитана современная система образования

00:31:34 – Дискуссия с преподавателем о современном образовании

00:36:05 – Государство обязано регулировать цены

00:46:04 – Как понять, кто оппозиция, а кто пятая колона

00:49:53 – Опасен ли Навальный для власти

00:55:52 – «Архипелаг Гулаг» Солженицына из школьной программы надо убрать

01:01:46 – ЦБ не выполняет функции, возложенные на него государством

01:05:22 – Почему Россия покупает американские долговые обязательства

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Источник: nstarikov.ru