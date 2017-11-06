Как назывались созвездия на Руси

За созвездиями люди наблюдали еще в далекой древности. Но у каждого народа они имели свои названия, нередко отличающиеся от современных. Например, на Руси большинство созвездий носили славянские имена.

Млечный Путь

Все его древнерусские и древнеславянские названия также связывались с понятием дороги, пути: «Птичий Путь», «Гусиная Дорога», «Утиная Дорога», «Соломенный Путь», «Становище».

Поскольку каждый месяц в году Млечный Путь меняет свое положение на небе, по нему определяли стороны света. Иногда встречается и мистическое название – «Дорога духов». Историки связывают это со славянскими верованиями в то, что после кончины душа отправляется на небо и становится звездой, заняв место в Млечном Пути.

Большая и Малая Медведицы

Созвездие Большой Медведицы, которое лучше всего становится видно в марте, когда по древним календарям начинался новый год, являлось главным ориентиром для славян в Северном полушарии. Смена его положения на небе позволяла определять стороны света в течение всего года.

В русской традиции ее называли «Большой Ковш», «Лось», «Сохатый», «Воз», «Телега», «Повозка», «Плуг», «Конь на приколе». Есть версии, что «лосиные» названия были позаимствованы у наших ближайших северо-восточных соседей – финно-угорских народов, основным занятием которых была охота и которые одно время использовали лосей в качестве верховых животных, а «тележные» – у древних германцев, которые в I-II тысячелетиях до нашей эры еще составляли с финно-уграми единый этнос.

Малую Медведицу, соответственно, называли «Малым Ковшом», «Лосенком» и т. д.

Полярная звезда (созвездие Малой Медведицы)

У наших предков она звалась «Кол», «Гвоздь» и т. п. Славяне представляли ее в виде кола, вокруг которого движутся звезды (кстати, сходные представления встречаются и у других народов). Неудивительно, так как звезда располагается у самого Северного полюса.

Орион

Особенно интересовали русских славян три центральные звезды этого созвездия, представляющие собой так называемый «Пояс Ориона». Звались они на Руси «Три плуга», «Грабли» и «Косари», что, очевидно, имело отношение к земледельческим работам. Дело в том, что созвездие восходило в конце лета, когда пора было по утрам выходить на покос.

Телец

Наши славянские предки дали этому созвездию также имя «Юнец». Но и современное наименование на Руси уже употреблялось. Исследователи полагают, что оно появилось в отдаленные времена, когда основным занятием наших предков было скотоводство, а точка весеннего равноденствия находилась как раз в этом созвездии.

Плеяды

Это звездное скопление, расположенное также в созвездии Тельца, было у наших предков весьма популярным. Называли его по-разному: «Семь сестер», «Волосыни», «Волоса», «Стожары», «Волосожары». Для Плеяд характерно то, что в средней полосе России можно наблюдать их на небе только с августа по апрель. По мнению историков, движение Плеяд по небу на Руси могли связывать с хозяйственной деятельностью (например, с их появлением можно было собирать урожай). Ряд названий созвездия, возможно, был связан с богом скотоводства Велесом, аналог которого в древнегреческой мифологии – Гермес, сын Майи, одной из Плеяд. Название «Стожары» происходит от слова «стог». У восточных славян стожаром назывался кол, воткнутый в землю для укрепления стога сена.

Весы

Русское название – «Ярем» («ярмо»). В астрологии знак этот связан с торговлей. А Солнце вступает в знак Весов после осеннего равноденствия, когда на Руси традиционно начинались ярмарки, собирались дань и налоги.

Водолей

В различных русских и славянских текстах созвездие Водолея именуется «Мокрешью», «Водолиятелем», «Водоточцем», что, в общем-то, близко к нынешнему названию.

Это созвездие можно наблюдать только в южной части горизонта, в средних широтах оно перестает быть видимым в первой декаде ноября. Как раз в это время славяне проводили празднества в честь богини ремесел Макошь (Мокошь). А вновь видимым Водолей становится весной, когда наступает «мокрое» время года – тает снег и текут ручьи.