Главная » История, Мировоззрение

Как назывались созвездия на Руси

10:19. 6 ноября 2017 Просмотров - 430 Один комментарий Опубликовал:

За созвездиями люди наблюдали еще в далекой древности. Но у каждого народа они имели свои названия, нередко отличающиеся от современных. Например, на Руси большинство созвездий носили славянские имена.

Млечный Путь

Все его древнерусские и древнеславянские названия также связывались с понятием дороги, пути: «Птичий Путь», «Гусиная Дорога», «Утиная Дорога», «Соломенный Путь», «Становище».

Поскольку каждый месяц в году Млечный Путь меняет свое положение на небе, по нему определяли стороны света. Иногда встречается и мистическое название – «Дорога духов». Историки связывают это со славянскими верованиями в то, что после кончины душа отправляется на небо и становится звездой, заняв место в Млечном Пути.

Большая и Малая Медведицы

Созвездие Большой Медведицы, которое лучше всего становится видно в марте, когда по древним календарям начинался новый год, являлось главным ориентиром для славян в Северном полушарии. Смена его положения на небе позволяла определять стороны света в течение всего года.

В русской традиции ее называли «Большой Ковш», «Лось», «Сохатый», «Воз», «Телега», «Повозка», «Плуг», «Конь на приколе». Есть версии, что «лосиные» названия были позаимствованы у наших ближайших северо-восточных соседей – финно-угорских народов, основным занятием которых была охота и которые одно время использовали лосей в качестве верховых животных, а «тележные» – у древних германцев, которые в I-II тысячелетиях до нашей эры еще составляли с финно-уграми единый этнос.

Малую Медведицу, соответственно, называли «Малым Ковшом», «Лосенком» и т. д.

Полярная звезда (созвездие Малой Медведицы)

У наших предков она звалась «Кол», «Гвоздь» и т. п. Славяне представляли ее в виде кола, вокруг которого движутся звезды (кстати, сходные представления встречаются и у других народов). Неудивительно, так как звезда располагается у самого Северного полюса.

Орион

Особенно интересовали русских славян три центральные звезды этого созвездия, представляющие собой так называемый «Пояс Ориона». Звались они на Руси «Три плуга», «Грабли» и «Косари», что, очевидно, имело отношение к земледельческим работам. Дело в том, что созвездие восходило в конце лета, когда пора было по утрам выходить на покос.

Телец

Наши славянские предки дали этому созвездию также имя «Юнец». Но и современное наименование на Руси уже употреблялось. Исследователи полагают, что оно появилось в отдаленные времена, когда основным занятием наших предков было скотоводство, а точка весеннего равноденствия находилась как раз в этом созвездии.

Плеяды

Это звездное скопление, расположенное также в созвездии Тельца, было у наших предков весьма популярным. Называли его по-разному: «Семь сестер», «Волосыни», «Волоса», «Стожары», «Волосожары». Для Плеяд характерно то, что в средней полосе России можно наблюдать их на небе только с августа по апрель. По мнению историков, движение Плеяд по небу на Руси могли связывать с хозяйственной деятельностью (например, с их появлением можно было собирать урожай). Ряд названий созвездия, возможно, был связан с богом скотоводства Велесом, аналог которого в древнегреческой мифологии – Гермес, сын Майи, одной из Плеяд. Название «Стожары» происходит от слова «стог». У восточных славян стожаром назывался кол, воткнутый в землю для укрепления стога сена.

Весы

Русское название – «Ярем» («ярмо»). В астрологии знак этот связан с торговлей. А Солнце вступает в знак Весов после осеннего равноденствия, когда на Руси традиционно начинались ярмарки, собирались дань и налоги.

Водолей

В различных русских и славянских текстах созвездие Водолея именуется «Мокрешью», «Водолиятелем», «Водоточцем», что, в общем-то, близко к нынешнему названию.

Это созвездие можно наблюдать только в южной части горизонта, в средних широтах оно перестает быть видимым в первой декаде ноября. Как раз в это время славяне проводили празднества в честь богини ремесел Макошь (Мокошь). А вновь видимым Водолей становится весной, когда наступает «мокрое» время года – тает снег и текут ручьи.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Славянский месяц Сентябрь-Вересень и Эра возрождения Русов
... время солнцестояний, т.е. в каком созвездии (чертоге) находится Солнце 22 сентября... недель). Славянские Боги никогда не называли Славян-Русов своими рабами - ведь эти... календаре этот день называли «Осенинами» или «Оспожинками» и отмечали как Праздник Урожая...
Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы
...отечества. Поэтому в созвездии Ориона (Великого Кира-Си Руса) Орион разит ... «египетской» элиты. Александр Македонский как-бы восстановил «древнюю» справедливость, ... троянцев (выскочек). Поэтому Александр называл себя АМОНОМ –богом Египта. Действительно...
Как осуществлялся духовный геноцид славян
... троянцев (тех и других, как и россичей, называли ещё пелазгами или народом... о тысячелетней культуре и государственности Руси, вольно или невольно продолжают то... первыми испытает на себе воздействие созвездия Рыб. Согласно астрологии, это должно...
УДАР ЕВРЕЙСКИХ БОГОВ
... ковша или Б. Медведица) - созвездие Свати. Это созвездие еженощно наблюдают миллионы людей...сияние, таяние ледников, снега, расположение созвездий на небе), характерны только для... богу…». Всё как бы ясно, говорят о русах, а русами принято называть славян. Но...
Топонимика как зеркало древнерусской мифологии
... времена персонажей, что называется, как звёзд на небе. ...Рус (Великобритания), посёлок Рус (Испания), посёлок Рус (Румыния), посёлок Рус (Франция), станция Рус (Румыния), станция Рус.... Нижний ряд – изображения созвездия Дракона. Основание Ржева историческая ...
О сотворении мира и дате этого события
...находился в созвездии Волопаса. Это созвездие древнее (см. рис. 9). Как всегда ...символ – «сторож». В Древней Греции созвездие называлось Арктофилакс – «Страж медведицы». Толкователи ... тохарами, родина которых, как известно, на Руси. Кроме тохаров культ лося...

Один комментарий»

  • 2493 1804
    любопытный 6 ноября 2017 в 11:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ни в одной сказке не говорится об утином пути, обычно о молочной реке. Остальное не читала, но то де думаю из оперы утиных историй

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>