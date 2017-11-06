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Байкальское чудо

10:23. 6 ноября 2017 Просмотров - 377 Один комментарий Опубликовал:
Вся красота осеннего Южного Байкала в одном лонгриде


Фотограф Александр Свет рискнул и совершил шальной, но все-таки обдуманный поступок — рванул на Байкал осенью.

Оттуда вернулся с багажом впечатлений и великолепных фотографий Восточной Сибири.
Из них мы собрали «лонгвью» — материал, сделанный по лучшему рецепту: минимум текста, максимум захватывающих снимков.

Отправиться на Байкал поздней осенью — правильное, но очень непростое решение. Хорошо, что понимаешь это только на подлете к Иркутску, когда пути назад уже нет. Планируя такую поездку, важно понимать риски: Байкал часто штормит, и о прогулках на катере лучше забыть. Как и о солнечной погоде — дыхание зимы уже чувствуется вовсю.








С другой стороны — именно эта грань сезонов по-настоящему раскрывает осенний Байкал. Забудьте про риски, будьте энтузиастом. Невероятное буйство красок, как будто природа делает последний глубокий вдох осеннего солнца перед затяжной зимой.







На самом деле поздняя осень — это идеальная погода для долгих пеших походов. Не жарко, не холодно, дышится вольно и легко. Кажется, что ноги сами несут тебя по тропам.


Здесь становишься свидетелем прекрасных рассветов. А если ищешь спокойствия, обязательно найдешь уединение. При этом практически для каждого человека красота дикой природы меркнет, если на горизонте появляются хаски (серьезно, разве можно пройти мимо них?). Добавьте к этому шикарные виды на одну из самых живописных железных дорог в мире и получите универсальный рецепт по созданию фотоистории.

Граница сезонов позволяет увидеть настоящую байкальскую зиму. Достаточно подняться в горы, где все уже дышит морозным воздухом зимы. Спускаетесь вниз — и там опять золотая, пестрая осень.







А пасмурный Байкал по-своему притягателен и красив.





Главное — не летите на Байкал наскоком. Дайте себе хотя бы пару недель спокойного путешествия. Только тогда красота поздней осени Южного Байкала раскроется по-настоящему.

Текст и фото: Александр Свет
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: байкал, путешествия, фото
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Один комментарий»

  • 49 10
    Андрей 6 ноября 2017 в 11:21 Ссылка Пометить
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    Оттуда вернулся с багажом впечатлений и великолепных фотографий Восточной Сибири(Северного-Западного Китая).

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