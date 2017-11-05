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Зачем муравьи маршируют по кругу, пока не умрут

13:03. 5 ноября 2017 Просмотров - 421 7 коммент. Опубликовал:
Зачем муравьи маршируют по кругу, пока не умрут

 

Муравьиный круг может формироваться из тысяч особей, почти каждой из которых суждено бессмысленно погибнуть.

 

Муравьи слепы: они полагаются только на обоняние и осязание, и иногда обоняние играет с ними злую шутку. В поисках пищи муравей выделяет пахучее вещество — феромон, чтобы другие муравьи могли пойти за ним. Если муравей теряет источник запаха пищи, он может случайно наткнуться на собственный след и пойти по нему, оставляя еще больше феромона.

Почуяв гормон, к путешествию по кругу примыкают другие муравьи, усиливая химический сигнал. Муравьям кажется, что они идут по все более четкому следу, в то время как на самом деле они ходят кругами, пока не умирают от истощения. Только немногим особям удается выйти из круга смерти.

Самый большой муравьиный круг смерти наблюдал американский путешественник Уильям Биб в 1921 году в Гайане. Его диаметр составлял 365 метров, а продержался он около двух дней.

https://koparev.livejournal.com/1014774.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: непознанное
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7 коммент.»

  • 18079 8455
    Степаныч 5 ноября 2017 в 13:16 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Можно еще предположить что таким образом муравьиный бог контролирует их численность от перенаселения.А хождение по кругу некий ритуал,после которого муравьиные души по спирали улетают на постройку нового муравейника в нужном месте.)Ведь для того что бы муравьи сформировали круг,нужно как я понимаю много совпадающих факторов,поэтому вероятность образования стремиться к нулю.Зато если задать программы свыше,то ни один муравей не съе.ётся от такого геноцида.)

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    • 7421 5999
      Ъ Степаныч 5 ноября 2017 в 13:53 Ссылка Пометить
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      Попался :).Весь твой коммент такой….маленький,такой “чистенький..”,такой “дебильненький”.Ты несешь “поеб…ну”.Неужели тебе самому не видно…Ничего ты не понимаешь…Почему…Ты не углублялся…Ты просто посмотрел ролик…И самонадеянно решил,что твоего тупого “базиса” хватит для осмысления увиденного…И….апогей…твой коммент.Весь ЯП такой….Ты начал тотальное одебиливание посетителей ЯП…Я это помню.Тупо…хи-хи-ха-ха…Ты ведь даже не осознаешь,что ты сделал.

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      • 18082 8454
        Степаныч Ъ 5 ноября 2017 в 14:14 Ссылка Пометить
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        Примитивненько.)))Сразу видно мега философфа от пелевкина.)))Читал много про муравьев,еще года 80го какого то еврея толстую книжку-”Муравьи” называются по моему,тот их всю жизнь наблюдал,ну и современных,вплоть до фантастических,как муравьиная матка изменяет пространство и время,пропадая из муравейника при опасности,и появляясь в другом месте.Была тут статья на Пандоре,у тебя есть какие то соображения,или вместе с остальной сектой “андеквантов” решил за ведьмами поохотиться,что мешают целкостному восприятию разрухи в стране.)))))

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        • 7425 5999
          Ъ Степаныч 5 ноября 2017 в 14:34 Ссылка Пометить
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          Это что сейчас было…Ты же руками работаешь…Это что за “поеб…ина”.Бабой прекращай быть…Адекватно и доходчиво свою мысль доноси.Завязывай…Вы тут меня в алкоголики записали(СБ-груп),но то,как ты доносишь мысль…-это тотальный кошмар….Бухай…пей беспробудно…это лучше-…чем ты-сегодняйший.”Еб…ик” холодной водой сполосни…И задавай вопросы…Я отвечу,без агрессии,не сомневайся…

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          • 13983 8846
            Волемир Ъ 5 ноября 2017 в 15:05 Ссылка Пометить
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            Он во всем разбирается – в геноцидах, пешехонском гуаносыре за 200 рублей, в пиндосниках, а по шкале люси он вообще бог!
            А я вот давно наблюдаю его – обычный старый алкаголик-вэдэвэшник с отбитой башкой, но вот, как видишь – сумел устроиться на приработок, и теперь тут мониторит и троллит всех, кто против либерала ВВП…
            На сыр нормальный правда так и не хватает, приходится ему суррогаты кушать.

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            • 7439 6009
              Ъ Волемир 5 ноября 2017 в 15:32 Ссылка Пометить
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              ….

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            • 7439 6009
              Ъ Волемир 5 ноября 2017 в 15:43 Ссылка Пометить
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              Он простой работяга…Так-то,если глобально в него копнуть…то…ну не тварь же.Просто не образован.Что он…при фашистах в жандармы пойдет…Ну…да,где-то есть дебилизм…,но это не вражина-однозначно.Просто ******** на селе:))). Степаныч….прости,я действительно так думаю :))).

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