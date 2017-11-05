Зачем муравьи маршируют по кругу, пока не умрут

Муравьиный круг может формироваться из тысяч особей, почти каждой из которых суждено бессмысленно погибнуть.

Муравьи слепы: они полагаются только на обоняние и осязание, и иногда обоняние играет с ними злую шутку. В поисках пищи муравей выделяет пахучее вещество — феромон, чтобы другие муравьи могли пойти за ним. Если муравей теряет источник запаха пищи, он может случайно наткнуться на собственный след и пойти по нему, оставляя еще больше феромона.

Почуяв гормон, к путешествию по кругу примыкают другие муравьи, усиливая химический сигнал. Муравьям кажется, что они идут по все более четкому следу, в то время как на самом деле они ходят кругами, пока не умирают от истощения. Только немногим особям удается выйти из круга смерти.

Самый большой муравьиный круг смерти наблюдал американский путешественник Уильям Биб в 1921 году в Гайане. Его диаметр составлял 365 метров, а продержался он около двух дней.

https://koparev.livejournal.com/1014774.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru