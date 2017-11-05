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Вложения в “демократию”

10:54. 5 ноября 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:


Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева, получившая широкую известность своими расследованиями поставок оружия террористам в Сирию, выложила интересный документ, где указано, что в 2011 году, в самом начале Арабской Весны, Пентагон выделил 42 миллиона долларов на развитие проектов социальных медиа. Разумеется, это лишь одна из многочисленных программ, которыми Пентагон и ЦРУ подпитывали "Арабскую весну", утопившей Ближний Восток и Северную Африку в крови.
Сама программа упомянутая в документа разрабатывалась DARPA https://information-professionals.org/the-darpa-social-media-in-strategic-communication-smisc-program/

Среди ее ключевых задач:

1. Выявлять, классифицировать, измерять, отслеживать формирование, развитие и распространение идей и концепций (мемов) и целенаправленная и ложная передача сообщений и дезинформации.
2. Изучить структуру компании убеждения и влияния на социальные сети и сетевые сообщества.
3. Определить участников, намерения и эффективность кампании убеждения.
4. Выявление сообщений о встречных воздействиях.

Технологическая база программы:

1. Лингвистические сигналы, модели потока информации, анализ тематических тенденций, анализ структуры повествования, определение настроений и интеллектуальная оценка.
2. Отслеживание мемов по сообществам, графическая аналитика/вероятностные построения, выявление паттернов и культурного нарратива.
3. Выявление идентичностей, моделирование возникающих сообществ, доверительная аналитика, моделирование динамики сети.
4. Автоматизированное создание контента, боты в социальных сетях, массовые источники.

По сути, это просто один из проектов направленных на формирование действенных инструментов манипуляции массовым сознанием населением атакуемых США стран.
В данном случае, социальные медиа были на старте Арабской весны использованы на все 100, позволив США свалить несколько режимов (отсюда и рассказы про "Твиттерные" и "Фейсбук-революции"), но по мере развития войны на Ближнем Востоке, эффективность программы постепенно падала, а увеличение финансирование подобных программ, давало незначительные результаты, вследствие нараставшего противодействия в сети со стороны атакуемых стран, а также стратегических оппонентов США вроде России или Ирана.

Зато идентичные проекты относительно Украины дали США весьма недурственный результат, позволив свергнуть действующую власть и установить марионеточный режим на большей части территории Украины.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: darpa, арабская весна, гайтанджиева, информационная война, манипуляция сознанием, пентагон, Россия, социальные сети, США
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Вложения в "демократию"
Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева, получившая широкую известность своими расследованиями поставок оружия террористам в Сирию, выложила интересный документ, где указано, что в 2011 году, в самом начале Арабской Весны, Пентагон выделил 42 миллиона ...
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