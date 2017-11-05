Вакцинированные и невакцинированные дети: исследование Mawson study выявило, кто более здоров

– страдают как минимум от одного из 20 хронических заболеваний, не считая ожирения.

С американскими детьми что-то не так. Они болеют – аллергией, астмой, тревожными расстройствами, аутоимунными заболеваниями, аутизмом, и гиперактивностью. Они рассеяны и неспособны обучаться. 32 миллиона американских детей –

Кроме того, растет заболеваемость такими редкими ранее педиатрическими расстройствами как аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), диабет 1-го типа и синдром Туретта, хотя лишь малое количество исследований объединяет воедино эти данные.



В сравнении с поколением своих родителей, сегодняшние дети в четыре раза более предрасположены к развитию





В то время как их дедушки и бабушки в детском возрасте, возможно, ни разу не употребили ни одной таблетки, современное поколение детей воплощает мечту торгового агента фармацевтической компании:

американских детей в возрасте до пяти лет принимают психиатрические лекарства.

детей в возрасте до 17 лет хотя бы раз употребляли психиатрические лекарства, и в любом из месяцев года

принимает по рецепту хотя бы одно лекарство от чего-нибудь.

Фаст-фуд, плохая генетика, слишком много времени за экраном телевизора, видеоигры, пластик – любой фактор окружающей среды можно назвать причиной такой вспышки заболеваемости, хотя никто не может адекватно объяснить масштаб эпидемии.



При этом есть ещё один фактор, который не стал предметом исследований, хотя дети получали соответствующую инъекцию в возрастающих дозах, многократно превышающих те, что получали предыдущие поколения: 50 доз 14 вакцин к шести годам, 69 доз 16 фармацевтических вакцин, содержащих мощные ингридиенты, к 18 годам.

Нас заверяют, что вакцины «безопасны и эффективны», даже несмотря на то, что официальные представители служб здравоохранения признают, что иногда они сталкиваются с побочными эффектами, включая смерть. Кроме того, не проводилось ни одного долгосрочного исследования о последствиях прививок для общего состояния здоровья.



И что самое интересное – ни одно опубликованное исследование на данный момент не сравнивало вакцинированных и невакцинированных детей на предмет их состояния здоровья спустя годы после прививки. Таких исследований нет до сих пор.

666 детей, находящих на домашнем обучении в возрасте от 6 до 12 лет из четырех американских штатов было опубликовано 27 апреля в издании

Исследование сопоставило 261 невакцинированного ребенка с 405 частично или полностью вакцинированных детей. Была проведена оценка их общего здоровья на основе рассказов их матерей о сделанных вакцинах и диагностированных терапевтом заболеваний.



Результаты исследования, касающиеся повышения иммунных заболеваний, например аллергии и заболевания нервной системы, включая аутизм, должны заставить родителей дважды подумать, прежде чем прививать своего ребенка:

*вакцинированные дети

*вакцинированные дети

(страдали от повышения температуры), чем невакцинированные дети

*вакцинированные дети в

чем невакцинированные дети

*вакцинированные дети

чем невакцинированные дети

*вакцинированные дети имели на

чем невакцинированные дети

*вакцинированные дети were в

чем невакцинированные дети

*вакцинированные дети were в

(otitis media), чем невакцинированные дети (OR 3.8)

*вакцинированные дети were на

чем невакцинированные дети

*вакцинированные дети в

чем невакцинированные дети.

Проблема проведения подобного исследования, которое, к тому же, осуществляется примерно на 100 лет позже, чем надо было бы, заключается в том, что почти все американские дети сегодня вакцинированы. Если 95% процентов детей получают инъекции, то есть мало способов изучить долгосрочные последствия.



Есть сопоставлять американских детей с невакцинированными детьми, например

, то результаты налицо, однако критики полагают, что такое исследование неубедительно.



Это всё равно что сравнивать яблоки и апельсины. Слишком много других переменных – питание, свежий воздух, время напротив компьютера и т. п. – могут объяснить различие в уровне здоровья, и выявленные закономерности необязательно объясняются прививками.

По этой причине Энтони Мосон (Anthony Mawson), профессор по вопросам эпидемиологии и биостатистики Джексонского университета (Jackson State University), наряду со своими коллегами Азад Буиян (Azad Bhuiyan) и Бину Джейкоб (Binu Jacob), совместно с Брайаном Рэем (Brian D. Ray), главой Исследовательского института по вопросам домашнего обучения в Салеме (National Home Education Research Institute in Salem) провели исследование среди детей, проходящих курс домашнего обучения и не посещающих школу.



В этом случае, сравнивали детей, обучающихся дома, с детьми, обучающимися дома (яблоки сравнивали с яблоками). При этом дети на домашнем обучении вполне вписываются в стандартный профиль американской семьи. Исследование проводилось анонимно в режиме онлайн в штатах Флорида, Луизиана, Миссисипи и Орегон.

Как вакцинированные, так и невакцинированные дети в ходе исследования иногда болели. Как и ожидалось, вакцинированные дети реже болели некоторыми инфекциями, от которых они были привиты. Они значительно реже болели ветрянкой и коклюшем.

Однако не было никакого подтверждения того, что вакцинированные дети были лучше защищены от кори или свинки. Дети в обеих группах имели одинаковый уровень заболеваемости корью, свинкой, гепатитом А и Б, гриппом, ротавирусом и менингитом (вирусным и бактериальным).

Более того, невакцинированные дети оказались более защищеными от некоторых заболеваний, которые якобы «предотвращаются вакциной», чем привитые дети. С 2000-го года рекомендовалось делат 4 прививки против семи разных штаммов пневмококковой инфекции в возрасте до 15 месяцев (против 13 штаммов начиная с 2010-го года), однако привитые дети на 490% чаще болели пневмонией, чем непривитые.

Итак, какова цена этой прививочной защите от коклюша и ветрянки?

Связь между аутизмом и вакцинами – главная болевая точка во всей дискуссии о вакцинах. Аутизм раньше были редким расстройством, а сегодня в каждом классе найдется ребенок с таким расстройством: в 80е один аутист приходился на 10 000 детей, в начале 90х – на 2 500 детей. 5 лет назад один аутист приходился на 88 детей, а сегодня – на 68.

В цитируемом исследовании приводятся данные, что у вакцинированных детей риск развития аутизма в 4 раза выше, чем у невакцинированных.

«Мы не знаем всех причин аутизма» – заявляет Центр контроля за заболеваемости. На самом деле это просто не хотят признать, что не выявили ни одной причины аутизма. И ни одного способа лечения.

Они до сих пор цитируют исследования из журнала

2004-го года, отрицающие связь между аутизмом и вакцинированием, хотя один из авторов, ученый топ-уровня Уильям Томпсон (William Thompson), позже признал, что он и его коллеги скрыли данные (он сохранил копии), которые указывали на связь между аутизмом и вакциной от кори, краснухи и свинки.



«О Боже, я не могу поверить, что мы это сделали», – признал Томпсон в записанной телефонном разговоре с Брайаном Хукером

профессором биоэнергетики в университете Симпсона (Simpson University) и отцом ребенка-аутиста.

Случай с Томпсоном, проливший свет на прививки, стал основной для документального фильма 2016-го года «Вакцинация: от утаивания к катастрофе

автор – Эндрю Уэйкфилд (Andrew Wakefield), гастроэнтеролог, одним из первых предположивший взаимосвязь между вакциной от кори, краснухи и свинки и аутизмом в конце 90х, и ставший символом того, как система ломает несогласных. Центр контроля над заболеваниями не хочет, чтобы люди видели этот фильм.

Центр также забывает упомянуть, что федеральное правительство было вынуждено

роль вакцин в росте аутизма и выплатило компенсацию некоторым родителям пострадавших детей.

также признали наличие связи между аутизмом и вакцинацией. Кроме того, есть тысячи

которые, по мнению судов и правительства, не существуют, но которые рассказывают одну и ту же историю: они видели, как у их детей после вакцинации начал развиваться аутизм.

Повреждение мозга и нервной системы из-за вакцины не является чем-то новым. Острый рассеянный энцефаломиелит, вызывающий инвалидность и, возможно, слепоту, например, описан в медицинской литературе уже на протяжении многих десятилетий и является задокументированным следствием почти любой вакцины.



Заболевание вызывает видимые на МРТ белые пятна в мозгу и может развиться в множественный склероз. Нарколепсия и Синдром Гийена — Барре являются другими примерами.



Итак, какую роль вакцины могут играть с повреждении мозга? Не спрашивайте об этом официальные ведомства, потому что они никогда не занимались этим вопросом. Однако исследование, проведенное Джексонским университетом выявило, что неспособность к обучению у вакцинированных детей в пять превышает аналогичный показатель у невакцинированных детей.



У привитых детей в четыре раза выше вероятность заболевать СДВГ и в три раза выше вероятность получить любое расстройство нервной системы (то есть замедление роста и развития мозга, а также ЦНС в связи с неспособностью к обучению, СДВГ и аутизмом).

вызывают нарушения в мозгу. Роберт Кеннеди-младший изучал

в тиомерсале, используемого в качестве консерванта в вакцинах, а также связанного с возникновением аутизма.

Другим известным и хорошо задокументированным нейротоксином, является алюминий. Его добавляют в вакцину с целью спровоцировать ответ иммунной системы. Недавние исследования опровергли все то, что ученые утверждали ранее

, а именно: алюминий не покидает наше тело в течение часов или дней.



Он остается на годы и может мигрировать в различные органы, включая лимфу, селезенку и мозг. Алюминий в вакцинах может привести к синдрому хронической усталости,

при многочисленных

Он также может вызывать внезапную смерть после прививки и аутизм.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов даже не отрицает токсичность алюминия. Они признают даже, что в вакцинах достаточное количество токсинов, чтобы вызвать описываемые последствия.



Однако они признают наличие такого вреда лишь при пероральном воздействии алюминия. Даже в этом случае регистрируется ухудшение памяти у лабораторных мышей, кроме того «молодые животные казались более слабыми и менее активными, если их матери подвергались воздействию большого количества алюминия в ходе беременности и кормления».

Инъекционное воздействие вряд ли намного безопаснее. «Должно быть очевидным, что путь проникновения, в ходе которого алюминий проходит через защитные барьеры желудочно-кишечного тракта и/или кожи, требует намного меньшей дозы для возникновения отрицательных последствий», утверждается в

обвиняющем алюминий в эпидемии аутизма.

Помимо токсичных металлов, таких как алюминий и ртуть, вакцины могут содержать контаминирующие вещества в виде ДНК, взятого из абортированных младенцев, ДНК животных и ретровирусы. Кроме того, вакцины содержат другие примеси, включая

которые не измеряются контролирующими органами и последствия которых для здоровья никогда не изучались.

Вакцинированные дети согласно исследованию имели в четыре раза большую вероятность, нежели невакцинированные дети, получить медицинский диагноз «ушная инфекция», и на 700% чаще этим детям проводили операцию по установлению ушного дренажа с целью борьбы с рецидивирующими или устойчивыми инфекциями.

Количество острых ушных инфекций стремительно возросло на всем земном шаре на протяжении последних десятилетий. Сегодня они так распространены, что на них уже не обращают внимания.



От этих инфекций страдают 80% американских детей в возрасте трех лет. Сегодня это главный повод для визита к врачу, приема антибиотиков и хирургических вмешательств у детей – речь идет об установке пластиковых трубок в ухо. Детские ушные инфекции

системе здравоохранения почти в три миллиарда долларов ежегодно.

Исследование изучило отчеты об инфекции среднего уха из правительственной базы оповещения о побочных последствиях вакцин. Анализ выявил 438 573 случая развития отита у детей в возрасте до год в течение одной недели после вакцинации в период между 1990 и 2011 годами.



Часто отит сопровождался температурой и другими симптомами воспаления, а также поражения центральной нервной системы. Если это только дети в возрасте до 1 года, чья болезнь развилась в течение одной недели после прививки, то у какого количества детей всех возрастов развиваются ушные инфекции после вакцинации? Никто не знает ответа на этот вопрос.

Мосон и его коллеги изучали механизм возникновения ушной инфекции. В этой связи они цитируют

2006-го года, которое изучало все типы бактерий в носовом проходе детей, вакцинированных против пневмококка, и сравнивало полученные данные с детьми, жившими до массовой иммунизации данной вакциной.



В результате было выявлен рост количества бактерий под названием M. catarrhalis у вакцинированной группы. Как выяснилось, именно данные бактерии

повышенный риск ушных инфекций.

Неудивительно, что вакцинированные дети в два раза чаще принимали антибиотики. Их также чаще госпитализировали.

Антибиотики широкого спектра действия, например те, которые часто применяются при лечении ушных инфекций, действуют на микроорганизмы подобно напалму, который выжигает всех возбудителей, однако также вредят и воздействуют на иные микробы. В результате их влияния изменяется микробиомный состав.



Насколько эти изменения способны воздействовать на наше здоровье – наука лишь сейчас начинает изучать этот вопрос. Новые результаты исследований указывают на растущий список заболеваний, таких как

,

беспокойство, депрессия, ментальные заболевания, такие как

и

В исследовании

проведенном в Дании в 2011 году, исследователи пришли к выводу, что вакцина против пневмококка имела «намного более широкие последствия на микрофлору, чем ранее предполагалось, что подчеркивает необходимость подробного мониторинга при использовании вакцин…»

Другое

выяснило, что, наряду с уничтожением пневмококков, вакцина освобождает место для нескольких других типов инфекционных возбудителей. Каков итог воздействия 69 вакцин на микрофлору ребенка? Официальные представители системы здравоохранения до сих пор даже не задавались таким вопросом.

Исследование Джексонского университета показывает, что вакцинированные дети в тридцать раз чаще имели диагноз аллергический ринит (сенная лихорадка), чем невакцинированные дети. Данная пропорция превышает взаимосвязь между курением и раком легких. У вакцинированных детей также оказался выше уровень заболеваемости аллергиями, и втрое более высокий риск заболевания экземой.

Все аллергические расстройства приводят к более интенсивному приему лекарств. Исследование показало, что вакцинированные дети в 22 раза чаще принимали лекарства от аллергии, чем невакцинированные.

Аллергический ринит (сенная лихорадка) является ещё одним стремительно набирающим вес детским заоблеванием. В 2012 году от него страдало 6,6 миллиона детей. Данное заболевание тесно

с другим острым детским расстройством – астмой.



Более трех миллионов американских детей страдают от аллергии на пищу, а каждый четвертый страдает

Количество аллергических заболеваний растет по всему миру, и сегодня от них страдают почти

всех американских школьников.

Как и в случае с аутизмом, представители системы здравоохранения

резкий рост числа аллергических заболеваний. Однако исследователи проводят опыты на животных, подвергая их воздействию алюминиевых компонентов – таких, которые применяются в вакцинах.



Недавние эксперименты (примеры можно найти

и

) описывают, как ученые используют алюминий для стимуляции аллергического ринита (сенной лихорадки) у мышей.

показывает, как исследователи использовали двуокись алюминия в связке с коклюшной палочкой (bordetella pertussis – данная бактерия присутствует в вакцинах АКДС для каждого ребенка в возрасте двух, четырех, шести и 18 месяцев; данные вакцины также содержат алюминий). Исследователи подвергали животных воздействию антигена пероральным путем, например через пищу, такую как соя или арахис. Задача заключалась в том, чтобы получить крыс, страдающих аллергией на пищу.

Исследования, например

и

описывают, как двуокись алюминия в связке с яичным белком, также являющимся компонентом вакцин, используется для провоцирования астмы у животных.

Как Центр по контролю заболеваний может не признать, что компоненты, которые сами ученые используются для провоцирования аллергических заболеваний у животных, также вызывают аналогичные заболевания у детей?

«Нет никаких объяснений в различии результатов состояния здоровья между вакцинированными и невакцинированными группами детей, кроме самой вакцинации», заключают авторы исследования.



Хотя исследование и не предполагает анализ причинно-следственных связей, однако налицо взаимная корреляция между вакцинацией и частотностью хронических заболеваний. При этом частично вакцинированные дети демонстрируют средний уровень заболеваемости ветрянкой, коклюшем, ушными инфекциями, пневмонией, аллергическим ринитом, СДВГ, экземой и неспособностью к обучению.

Мосон и его коллеги полагают, что «результаты исследования требуют продолжения работы такого рода. Расследование и понимание биологических причин этих неожиданных последствий вакцинации является важном фактором для обеспечения политики вакцинации, основывающейся на реальных фактах».

Однако мало надежды на то, что органы здравоохранения проявят интерес и понимание в связи с результатами данного исследования. Их позиция ясна: вакцины – это чудо современной медицины. Они спасли миллионы жизней и улучшили качество жизни ещё большего количества людей.



Однако есть маленькое обстоятельство, которые было замечено с самого старта массовой вакцинации – оно заключается в том, что многие дети серьезно пострадают вследствие вакцинации, а некоторые из них умрут. Считается, что их жизни являются маленькой жертвой во имя великого блага спасения человечества от опасных инфекционных заболеваний.

Более столетия считалось догмой, что плюсы вакцинации перевешивают её минусы. Более того, после 1995-го года было введено 5 новых вакцин, таким образом, их общее количество в детсадовском возрасте составляет уже 35.



Исследований комплексного последствия применения таких вакцин ни разу не проводилось. Реальность заключается в следующем: истинные достоинства вакцин лежат в теоретической плоскости, а связанные с ними риски до сих пор не изучены.

Нарастающая «война с прививками» связана с тем, что большое количество колеблющихся родителей задают вопрос Центру контроля заболеваний: почему доктора, получающие пользу от применения вакцин, являются официальными представителями служб охраны общественного здоровья?



Можно ли доверять государственным органам здравоохранения защиту своих детей, если эти органы так тесно связаны с фармакологической индустрией? Почему в вакцинах есть токсины? Моему ребенку точно нужна эта вакцина? Или мне просто пытаются её продать, как кока-колу или компьютерную игру?



Почему мы считаем допустимым осознанно жертвовать некоторыми детьми во имя всеобщего блага? Это всеобщее благо – реальность или мираж?

Вакцины могут иногда пресечь развитие естественных инфекций, таких как ветрянка. Однако какой ценой? Какие ещё естьпоследствия применения вакцин? И если вакцины так чудесны, то почему американские дети так больны?

Пилотный проект подтверждает, что если наша официальная медицина и государственные службы здравоохранения действительно заинтересованы в здоровье детей, а не в прибыли от продажи вакцин и в защите религии прививок от святотатств, то они должны не заставлять всех верить им на слово, а взять на себя мужество выяснить истину.