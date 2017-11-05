“The Drive”, о модернизации ракетного крейсера “Адмирал Нахимов” – Выглядит впечатляюще!

Американское издание считает, что обновленный атомный крейсер проекта 1144 «Орлан» станет гордостью ВМФ России.

Информационный портал The Drive опубликовал материал на тему модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов». Военный специалист издания Тайлер Роговэй, посмотрев видео о ходе строительства «русского истребителя авианосцев», отметил: «Выглядит впечатляюще».

Дело в том, что западные военные эксперты скептически относятся к решениям командования ВМФ РФ по проекту «Орлан». Модернизация «Адмирала Нахимова», устаревшего еще десять лет назад, началась лишь в 2013-м году. Первоначально проект должен был завершиться в 2018-м году, постепенно дата сдачи сдвинулась на 2021-ый.

«Обычно это значит, что еще одной амбициозной идее по разработке российского оружия пришел конец, однако не в этот раз», – пишет Роговэй.

Обнародованные снимки и видео «гигантского российского корабля» говорят о том, что Россия действительно серьезно подошла к обновлению своего крейсера. Судно для установки современного вооружения «выпотрошено» практически полностью.

«Нет сомнений в том, что переоборудование корабля идет полным ходом. И это не просто косметический ремонт, направленный на то, чтобы выжать из крейсера еще несколько лет, это глубокая модернизация судна», – написал эксперт, отметив, что после реконструкции «Адмирал Нахимов» станет гордостью ВМФ РФ.

Модернизация предполагает монтаж 174 установок вертикального пуска (место складирования ракет, оснащенное аппаратурой для их запуска) – «больше чем, у любого другого надводного корабля и подводной лодки в мире. При этом 80 УВП будут заполнены современными противокорабельными ракетами такими, как дозвуковой «Калибр», сверхзвуковой «Оникс» и гиперзвуковой «Циркон». Кроме того, потенциал противовоздушной обороны судна будет усилен за счет использования зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», поэтому остальные установки будут заполнены семейством связанных с ней ракет (40Н6Е, 48Н6ДМ, 9М96М).

«РУССКИЕ КРЕЙСЕРЫ. ИСТРЕБИТЕЛИ АВИАНОСЦЕВ»

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https://politros.com/armiya/94079