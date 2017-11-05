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“The Drive”, о модернизации ракетного крейсера “Адмирал Нахимов” – Выглядит впечатляюще!

01:41. 5 ноября 2017 Просмотров - 70 2 коммент. Опубликовал:
ТАРКР «Адмирал Нахимов»

Фото: mil.ru

 

Американское издание считает, что обновленный атомный крейсер проекта 1144 «Орлан» станет гордостью ВМФ России.

 

Информационный портал The Drive опубликовал материал на тему модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов». Военный специалист издания Тайлер Роговэй, посмотрев видео о ходе строительства «русского истребителя авианосцев», отметил: «Выглядит впечатляюще».

Дело в том, что западные военные эксперты скептически относятся к решениям командования ВМФ РФ по проекту «Орлан». Модернизация «Адмирала Нахимова», устаревшего еще десять лет назад, началась лишь в 2013-м году. Первоначально проект должен был завершиться в 2018-м году, постепенно дата сдачи сдвинулась на 2021-ый.

«Обычно это значит, что еще одной амбициозной идее по разработке российского оружия пришел конец, однако не в этот раз», – пишет Роговэй.

Обнародованные снимки и видео «гигантского российского корабля» говорят о том, что Россия действительно серьезно подошла к обновлению своего крейсера. Судно для установки современного вооружения «выпотрошено» практически полностью.

«Нет сомнений в том, что переоборудование корабля идет полным ходом. И это не просто косметический ремонт, направленный на то, чтобы выжать из крейсера еще несколько лет, это глубокая модернизация судна», – написал эксперт, отметив, что после реконструкции «Адмирал Нахимов» станет гордостью ВМФ РФ.

 

Модернизация предполагает монтаж 174 установок вертикального пуска (место складирования ракет, оснащенное аппаратурой для их запуска) – «больше чем, у любого другого надводного корабля и подводной лодки в мире. При этом 80 УВП будут заполнены современными противокорабельными ракетами такими, как дозвуковой «Калибр», сверхзвуковой «Оникс» и гиперзвуковой «Циркон». Кроме того, потенциал противовоздушной обороны судна будет усилен за счет использования зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», поэтому остальные установки будут заполнены семейством связанных с ней ракет (40Н6Е, 48Н6ДМ, 9М96М).

 

«РУССКИЕ КРЕЙСЕРЫ. ИСТРЕБИТЕЛИ АВИАНОСЦЕВ»

 

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https://politros.com/armiya/94079

Метки: Адмирал Нахимов, вмф россии, истребитель авианосцев, Орлан, ТАРКР
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2 коммент.»

  • 18037 8421
    Степаныч 5 ноября 2017 в 2:22 Ссылка Пометить
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    Ну наконец то,а то хотели то в металлолом,то загнали в отстойник пока решали что делать.Потом вроде модернизируют,но медленно.Теперь видно что еще должен послужить,174 установки вертикального пуска!!!,да он один вынесет целую авианосную эскадру,хотя и граниты выносили без проблем.Вот бы еще Лазарева с Ушаковым так же модернизировать,и никаких авианосцев даром не надо,на четыре российских флота по одному такому во главе эскадры и пусть пиндосы курят со своим металлоломом.

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  • 5556 2960
    Кирилл 5 ноября 2017 в 2:48 Ссылка Пометить
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    Ночи доброй Степаныч, вижу и тебе не спится.
    Точно, авианосцы это “средства/оружие нападения”, а как известно сшания – “страна” агрессор (узурпатор). Ты прав, для ВМФ России достаточно 3-4 авианосца, и 3-4 ракетных крейсеров. И в составе эскадры (естественно для защиты территориальных вод или оказания помощи союзникам) несколько “Варшаянок” с “Калибрами”.

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